Первые сериалы на советском телевидении – отечественный и заграничный

Новогодние праздники – время пересматривать любимые фильмы и сериалы. В истории советского телевидения есть проекты, которые стали настоящими вехами. Расскажем о первом советском сериале и о первом западном сериале, который показало советское телевидение, и какие еще сериалы можно посмотреть на праздниках.

«День за днем»

Первый многосерийный драматический телесериал в СССР, официально названный «телевизионной повестью» и снятый в 1971–1972 годах, положил начало целому жанру. Идея сериала принадлежала сценаристу Михаилу Анчарову и режиссеру Всеволоду Шиловскому (в соавторстве с Лидией Ишимбаевой). Изначально планировалось снять всего 9 серий, но по требованию руководства Гостелерадио СССР проект расширили до 17 эпизодов, разделенных на две части: первая (9 серий) вышла в 1971 году, вторая (8 серий) — в 1972-м. Бюджет был крайне скромным, что типично для телевидения тех лет. Режиссеру пришлось отстаивать гонорары у председателя Гостелерадио Сергея Лапина. В съемках участвовало более 140 актеров — рекорд для того времени.

Сюжет и темы

Действие разворачивается в московской коммунальной квартире начала 1970-х. В центре повествования — две семьи: Баныкины и Якушевы, а также их соседи. Главные герои — Николай Баныкин (Вячеслав Невинный), его жена Мария (Нина Попова), приемный сын Виктор и другие обитатели коммуналки.

Сериал показывает повседневную жизнь: радости, конфликты, взаимопомощь, бытовые проблемы. Это не сатира на коммуналки, а теплая история о человеческих отношениях, дружбе и поддержке. Эпизоды названы по датам (например, «Январь, 10, воскресенье»), что подчеркивает хроникальный характер повествования.

Кульминация — расселение жильцов в отдельные квартиры, символизирующее улучшение жизни в СССР.

Актеры

В сериале снялись звезды советского кино и театра:

Вячеслав Невинный — Николай Баныкин (Палыч)

Нина Попова — Мария Баныкина

Алексей Грибов — дядя Юра

Нина Сазонова — тетя Катя

Юрий Горобец, Татьяна Назарова и многие другие. Игра актеров была естественной и искренней, что сделало персонажей близкими миллионам зрителей.

Популярность и наследие

Сериал стал сенсацией: на Центральное телевидение пришло около 300 тысяч писем от зрителей — рекорд, не побитый до сих пор. Многие актеры обрели всесоюзную славу.

Особую известность получили песни из сериала: «Ты припомни, Россия» (в исполнении Валентины Толкуновой) и «Стою на полустаночке» (исполнила Нина Сазонова, позже Толкунова).

«День за днем» открыл дорогу другим советским сериалам, таким как «Семнадцать мгновений весны» или «Следствие ведут ЗнаТоКи». Он остается символом доброго, человечного телевидения, ностальгией по эпохе, когда сериалы учили эмпатии и взаимопониманию.

Сегодня все серии доступны онлайн. Действие последней серии первой части сериала происходит 31 декабря 1971 года!

«Сага о Форсайтах»

В эпоху железного занавеса советское телевидение тщательно отбирало иностранный контент. Большинство зарубежных фильмов и сериалов приходило из стран социалистического лагеря — Польши, Венгрии, Чехословакии или ГДР. Фильмы капиталистических стран появлялись крайне редко и только после строгой цензуры.

Прорыв за «железный занавес»

Знаковым событием стал показ британского телесериала «Сага о Форсайтах» (The Forsyte Saga, 1967) производства BBC. Эта 26-серийная экранизация трилогии Джона Голсуорси стала первым телесериалом из Западной Европы (и вообще из капиталистического Запада), который официально показали на Центральном телевидении СССР в начале 1970-х годов.

«Сага о Форсайтах» считается первым сериалом BBC, проданным в Советский Союз. Он повествует о жизни нескольких поколений богатой английской семьи Форсайтов на рубеже XIX–XX веков, затрагивая темы собственности, любви, классовых противоречий и изменений в обществе. Сериал критиковал буржуазные ценности, что сделало его идеологически приемлемым для советской цензуры: Форсайты изображались как типичные представители капиталистического мира с его эгоизмом и жаждой наживы.

Почему именно "Сага о Форсайтах"?

Он имел огромный успех в Великобритании и США.

Тематика позволяла интерпретировать его как критику капитализма.

Показ стал возможен в период относительной оттепели в культурных обменах.

Советские зрители с восторгом приняли сериал: он открывал окно в «другой мир», показывая роскошные интерьеры, костюмы и драматические страсти, недоступные в повседневной советской реальности.

Другие ранние западные сериалы

До «Саги о Форсайтах» на советском ТВ иногда показывали отдельные эпизоды американских сериалов (например, из «Дактари» в 1973 году), но это были не полноценные сериалы. В 1980-х появились другие британские проекты, такие как «Робин из Шервуда» (частично показан в 1985–1987 годах).

Настоящий бум зарубежных сериалов начался в конце 1980-х, с бразильской «Рабыни Изауры» (1988) — первой латиноамериканской теленовеллой, вызвавшей настоящий ажиотаж и пустые улицы во время трансляций.

Но показ «Саги о Форсайтах» стал важной вехой в истории советского телевидения. Он доказал, что западный контент может пройти цензуру и завоевать аудиторию, открыв дорогу другим иностранным сериалам. В эпоху, когда телевидение было главным источником развлечений, такие события становились культурными феноменами, обсуждаемыми всей страной.

Сегодня «Сага о Форсайтах» остается классикой британского телевидения, а ее показ в СССР — ярким примером того, как искусство иногда преодолевало идеологические барьеры.