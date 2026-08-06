Воздушное такси уже давно не абстрактная идея из научной фантастики: сразу несколько стран мира сегодня активно работают в этой сфере. Когда заработает первое коммерческое аэротакси в мире? Каким оно будет? Где можно будет на нем полетать и за какую цену?

Самая активная конкуренция по состоянию на конец 2026 года разворачивается между Китаем, США и ОАЭ. Хотя многие уверены в том, что первое авиатакси появится в Китае, на самом деле, наиболее амбициозные в этом плане цели ставят перед собой ОАЭ.

Где появится первое аэротакси в мире?

Первое в мире аэротакси появится в Дубае. По сообщению Управления дорог и транспорта Эмирата, пассажиры города смогут начать пользоваться воздушным транспортом уже во втором квартале 2027 года, а его испытания начнутся в конце этого года. Первый на планете постоянный маршрут для электрического воздушного такси уже создан: в Дубае построены и сертифицированы два вертипорта - один в Международном аэропорту Дубай, а другой в районе Дубай Марина.

Что такое вертипорт и сколько их будет в Дубае?

Вертипорт - это специальная площадка для взлета, посадки и обслуживания аэротакси. Если говорить простыми словами, это аэропорт для аэротранспорта, в том числе и такси, который называется eVTOL - электрическое воздушное средство с вертикальным взлетом и посадкой. На сегодняшний день в Дубае уже есть два вертипорта, еще два планируется построить в Даунтаун Дубай и на Палм-Джумейра. Вертипорт в Международном аэропорту рассчитан на обслуживание до 170 тысяч пассажиров в год или на 42 тысяч рейсов.

Что собой представляет воздушное такси в ОАЭ?

Дубайское аэротакси - это электрические воздушные средства калифорнийской компании Joby Aviation с вертикальным взлетом и посадкой. Каждое из таких таких такси способно перевозить пилота и до четырех пассажиров на скорости до 320 км/ч. Внешне летательный аппарат от Joby Aviation напоминает вертолет с четырьмя винтами: двумя на хвосте и по одному на каждом из двух крыльев. Как сообщает компания, ее воздушные такси летают почти бесшумно и с нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу. На одном заряде дубайское аэротакси сможет пролетать до 160 километров.

Сколько будет стоить полет на авиатакси?

Пока что стоимость поездок на аэротакси Joby Aviation в Дубае не разглашается, однако другая компания, которая планирует запустить сервис воздушных такси в Абу-Даби ранее называла ориентировочную стоимость поездки в пределах одного Эмирата в районе $80-95. По мере того как сеть воздушных такси будет расширяться, а количество компаний, предоставляющих такие услуги будет расти, стоимость перевозок, точнее, полетов, будет постепенно падать.

Зачем ОАЭ воздушное такси?

Дубай не единственный эмират, который намерен развивать сервис воздушных такси. Абу-Даби и Рас-эль-Хайма тоже готовятся к запуску коммерческой пассажирской службы. Аэротакси ОАЭ развивают по целому ряду причин:

авиатакси позволит улучшить взаимосвязанность районов и целых городов;

подобный вид транспорта позволит разгрузить дороги и магистрали;

время, проводимое пассажирами в пути, значительно сократится.

Кроме того, если ОАЭ и, в частности, Дубаю действительно удастся первыми в мире представить воздушное такси, это еще больше повысит престиж арабской страны в сфере технологического развития. Также подобный вид транспорта усилит туристическую привлекательность ближневосточного государства.

Насколько безопасным будет аэротакси в Дубае?

Безопасность перелетов на воздушных такси в Дубае будет обеспечиваться сразу несколькими службами, в том числе Управлением дорог и транспорта и Главным управлением гражданской авиации. Что касается самих летательных аппаратов от калифорнийской компании, они оснащены четырьмя аккумуляторными блоками и шестью электродвигателями, у каждого из которых свой аккумулятор и инвертор: если одна из систем откажет, произойдет компенсация за счет других систем. Пилотироваться такси будет квалифицированными пилотами, а панель управления в авиатакси аналогична той, что используется в истребителях F-35, что значительно снижает нагрузку на капитана летательного аппарата.