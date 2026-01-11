Пашинян vs Церковь: почему против католикоса возбудили уголовное дело

Александр Клемент

В Армении обостряется конфликт между государством и Армянской Апостольской церковью (ААЦ), выходящий за рамки религиозной повестки. Власть пытается подчинить Церковь не идеологически, а институционально. Это не спор о догматах, а борьба за управление, активы и влияние.

Уголовное дело против католикоса

В отношении католикоса всех армян Гарегина II возбудили уголовное дело и запретили покидать страну. Премьер-министр Никол Пашинян публично заявил о недопустимости вывода католикосата и «сокровищ Эчмиадзина» за пределы Армении, а также предупредил диаспору о жестком противодействии любым подобным попыткам. Заявление о вывозе сокровищ - ключевое. Речь идет не о вере, а о собственности, контроле и суверенитете. Сокровища Эчмиадзина - это не просто церковные реликвии, это материальное воплощение истории, символ легитимности и влияния.

Формальное обвинение: Генпрокуратура Армении инициировала уголовное преследование в связи с «воспрепятствованием исполнению судебного акта».

Генпрокуратура Армении инициировала уголовное преследование в связи с «воспрепятствованием исполнению судебного акта». Причина: Дело связано с бывшим архиепископом Арманом Сарояном, которого Гарегин II лишил сана. Суд встал на сторону Сарояна, потребовав его восстановления, чего Церковь не исполнила.

Дело связано с бывшим архиепископом Арманом Сарояном, которого Гарегин II лишил сана. Суд встал на сторону Сарояна, потребовав его восстановления, чего Церковь не исполнила. Контекст: Сароян был среди тех, кто поддержал инициативу Пашиняна по «обновлению» ААЦ, что добавляет делу политический подтекст.

Сароян был среди тех, кто поддержал инициативу Пашиняна по «обновлению» ААЦ, что добавляет делу политический подтекст. Политический фон: Пашинян заявил, что не позволит «вывести Католикосат из Армении вместе с сокровищами Эчмиадзина», обвинив представителей диаспоры в попытке создать «марионеточный католикосат» для использования против республики.

Пашинян заявил, что не позволит «вывести Католикосат из Армении вместе с сокровищами Эчмиадзина», обвинив представителей диаспоры в попытке создать «марионеточный католикосат» для использования против республики. Реакция Эчмиадзина: Первопрестольный Святой Эчмиадзин назвал действия прокуратуры «необоснованными, незаконными» и имеющими «ярко выраженный политический характер», расценив их как вмешательство во внутренние дела Церкви. Запрет на выезд заблокировал участие Гарегина II в Архиерейском соборе 16–18 февраля в Австрии. Первоначально собор хотели провести в Эчмиадзине, но перенесли из-за давления властей.

Причины конфликта Пашиняна и Церкви

Вопрос территорий и национальной идентичности: защита «исторической Армении»

Пашинян продвигает концепцию «реальной Армении» в ее советских границах (29743 кв. км), предполагающую отказ от претензий на некоторые территории (включая символы вроде горы Арарат), чтобы нормализовать отношения с Турцией и Азербайджаном.

Церковь стала главным критиком курса Пашиняна на «территориальные уступки» Азербайджану. Движение «Тавуш во имя родины» (позже «Священная борьба»), возглавленное архиепископом Багратом Галстаняном, объединило людей, недовольных политикой властей. В 2024 года в Армении прошли против делимитации границы и передачи нескольких сел.

Церковь воспринимает политику Пашиняна как угрозу национальной идентичности. Для многих армян Церковь олицетворяет «вечную Армению», преемственность истории и культуры, которая не ограничивается современными политическими границами.

Фактически ААЦ стала центром притяжения для недовольных политикой Пашиняна, когда после поражения во Второй Карабахской войне 2020 года Гарегин II публично призвал премьера уйти в отставку.

Внешняя политика

ААЦ имеет глубокие исторические и институциональные связи с Россией и диаспорой. Брат Католикоса, архиепископ Эзрас, возглавляет епархию в России. Его Пашинян называет его "агентом КГБ".

Сам Гарегин II критикует Баку за уничтожение «армянского наследия в Карабахе», что мешает планам Пашиняна по скорейшему подписанию мира с Азербайджаном и Турцией.

Политика же Пашиняна направлена на дистанцирование от ОДКБ и сближение с Западом, а также на нормализацию отношений с Турцией и Азербайджаном, что Церковь воспринимает как угрозу национальным интересам.

Выборная стратегия

Парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня 2026 года, и Пашиняну нужно нейтрализовать влияние Церкви на избирателей. Дискредитация духовенства -способ перехватить повестку и ослабить оппозицию.

Контроль над ресурсами

Существует экономический интерес. Пашинян требует от Церкви финансовой прозрачности, обвиняя ее в теневых доходах. Его резонансное заявление о "сокровищах Эчмиадзина" и попытки вывоза имущества за границу – сигнал ААЦ о том, что власти претендуют на контроль за активами.

Попытка подчинить церковь государству

Намерение Пашиняна реформировать ААЦ фактически означает установление над ней государственного контроль государства. Требования премьера включают:

изменение устава и порядка избрания католикоса с ключевой ролью государства

отставка Гарегина II на основе обвинений в нарушении обета безбрачия

устранение нелояльных священников.

Борьба за контроль над ключевым институтом национального влияния

ААЦ - не только религиозный центр, но и крупный собственник, финансовый актив с глобальной сетью структур, тесно связанных с диаспорой. Армянская церковь обладает колоссальной символической легитимностью и при этом встроена в глобальную инфраструктуру диаспоры.

Влияние Церкви выходит далеко за рамки духовной жизни: это недвижимость, пожертвования, инвестиции, культурные ценности, международные связи и доступ к общественному доверию. Поэтому возможный перенос центра церковного управления за пределы страны воспринимается властями как угроза государственному суверенитету и формированию альтернативного центра политического влияния.

Пашинян опасается, что католикосат может быть использован внешними или диаспоральными группами как инструмент давления на Ереван в вопросах внутренней и внешней политики.

Тон заявления премьера о недопустимости вывоза католикосата и «сокровищ Эчмиадзина» за пределы страны принципиально важен. Впервые на столь высоком уровне Церковь обозначается не как моральный авторитет, а как объект контроля. Формулировки про «марионеточный католикосат», «определенные силы», «жесткое противодействие» из языка геополитики, а не религиозного диалога. Фактически государство дает понять: существование автономного центра власти с глобальными связями и значительными материальными ресурсами в условиях кризиса недопустимо.

Это и показательное предупреждение диаспоре. Сложно назвать страну, где влияние диаспоры было бы так сильно. Диаспора для Армении всегда была и ресурсом, и моральным якорем, и вечным собеседником с иным взглядом на происходящее. Именно диаспора делает Церковь транснациональной структурой, способной существовать и функционировать независимо от Еревана. Предупреждение Пашиняна диаспоре - сигнал о пересмотре негласного общественного договора: поддержка больше не означает право влиять.

Что дальше?

Церковь прямо помещают в политическое поле, национализируя ее капитал. Сокровища Эчмиадзина - не только религиозные реликвии, но и культурные активы, вокруг которых строится идентичность и туристическая привлекательность, а значит деньги и влияние. Контроль над ними означает контроль над историческим нарративом и его монетизацией.

Тот факт, что конфликт подается в правовой плоскости, через уголовное дело, переводит дискуссию из сферы ценностей в сферу управляемости. Церковь лишается статуса неприкосновенности и оказывается в одном ряду с другими институтами, которые государство готово регулировать, ограничивать и при необходимости подавлять.

Конфликт отражает более широкий процесс перераспределения власти внутри страны: государство стремится институционально подчинить или поставить под контроль структуры, обладающие самостоятельными ресурсами, легитимностью и транснациональными связями. В краткосрочной перспективе эта ситуация несет риски внутренней дестабилизации и ухудшения отношений с диаспорой. В долгосрочной - может привести к пересмотру роли Церкви в политической и экономической системе Армении и к усилению роли государства в управлении национальными активами, включая историко-культурное наследие. Логика проста: в условиях ослабленного государства любой альтернативный центр влияния должен быть либо интегрирован, либо нейтрализован. Возможно, главный итогом кризиса станет окончательное разрушение иллюзии, что в современной политике еще остаются зоны, свободные от экономики и власти.