Вестник Кавказа

Пашинян vs Церковь: почему против католикоса возбудили уголовное дело

Александр Клемент
Пашинян vs Церковь: почему против католикоса возбудили уголовное дело
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армении обостряется конфликт между государством и Армянской Апостольской церковью (ААЦ), выходящий за рамки религиозной повестки. Власть пытается подчинить Церковь не идеологически, а институционально. Это не спор о догматах, а борьба за управление, активы и влияние.

Уголовное дело против католикоса

В отношении католикоса всех армян Гарегина II возбудили уголовное дело и запретили покидать страну. Премьер-министр Никол Пашинян публично заявил о недопустимости вывода католикосата и «сокровищ Эчмиадзина» за пределы Армении, а также предупредил диаспору о жестком противодействии любым подобным попыткам. Заявление о вывозе сокровищ - ключевое. Речь идет не о вере, а о собственности, контроле и суверенитете. Сокровища Эчмиадзина - это не просто церковные реликвии, это материальное воплощение истории, символ легитимности и влияния.

  • Формальное обвинение: Генпрокуратура Армении инициировала уголовное преследование в связи с «воспрепятствованием исполнению судебного акта».
  • Причина: Дело связано с бывшим архиепископом Арманом Сарояном, которого Гарегин II лишил сана. Суд встал на сторону Сарояна, потребовав его восстановления, чего Церковь не исполнила.
  • Контекст: Сароян был среди тех, кто поддержал инициативу Пашиняна по «обновлению» ААЦ, что добавляет делу политический подтекст.
  • Политический фон: Пашинян заявил, что не позволит «вывести Католикосат из Армении вместе с сокровищами Эчмиадзина», обвинив представителей диаспоры в попытке создать «марионеточный католикосат» для использования против республики.
  • Реакция Эчмиадзина: Первопрестольный Святой Эчмиадзин назвал действия прокуратуры «необоснованными, незаконными» и имеющими «ярко выраженный политический характер», расценив их как вмешательство во внутренние дела Церкви. Запрет на выезд заблокировал участие Гарегина II в Архиерейском соборе 16–18 февраля в Австрии. Первоначально собор хотели провести в Эчмиадзине, но перенесли из-за давления властей.

Причины конфликта Пашиняна и Церкви

Вопрос территорий и национальной идентичности: защита «исторической Армении»

Пашинян продвигает концепцию «реальной Армении» в ее советских границах (29743 кв. км), предполагающую отказ от претензий на некоторые территории (включая символы вроде горы Арарат), чтобы нормализовать отношения с Турцией и Азербайджаном.

Церковь стала главным критиком курса Пашиняна на «территориальные уступки» Азербайджану. Движение «Тавуш во имя родины» (позже «Священная борьба»), возглавленное архиепископом Багратом Галстаняном, объединило людей, недовольных политикой властей. В 2024 года в Армении прошли против делимитации границы и передачи нескольких сел.

Церковь воспринимает политику Пашиняна как угрозу национальной идентичности. Для многих армян Церковь олицетворяет «вечную Армению», преемственность истории и культуры, которая не ограничивается современными политическими границами.

Фактически ААЦ стала центром притяжения для недовольных политикой Пашиняна, когда после поражения во Второй Карабахской войне 2020 года Гарегин II публично призвал премьера уйти в отставку.

Внешняя политика

ААЦ имеет глубокие исторические и институциональные связи с Россией и диаспорой. Брат Католикоса, архиепископ Эзрас, возглавляет епархию в России. Его Пашинян называет его "агентом КГБ".

Сам Гарегин II критикует Баку за уничтожение «армянского наследия в Карабахе», что мешает планам Пашиняна по скорейшему подписанию мира с Азербайджаном и Турцией.

Политика же Пашиняна направлена на дистанцирование от ОДКБ и сближение с Западом, а также на нормализацию отношений с Турцией и Азербайджаном, что Церковь воспринимает как угрозу национальным интересам.

Выборная стратегия

Парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня 2026 года, и Пашиняну нужно нейтрализовать влияние Церкви на избирателей. Дискредитация духовенства -способ перехватить повестку и ослабить оппозицию.

Контроль над ресурсами

Существует экономический интерес. Пашинян требует от Церкви финансовой прозрачности, обвиняя ее в теневых доходах. Его резонансное заявление о "сокровищах Эчмиадзина" и попытки вывоза имущества за границу – сигнал ААЦ о том, что власти претендуют на контроль за активами.

Попытка подчинить церковь государству

Намерение Пашиняна реформировать ААЦ фактически означает установление над ней государственного контроль государства. Требования премьера включают:

  • изменение устава и порядка избрания католикоса с ключевой ролью государства
  • отставка Гарегина II на основе обвинений в нарушении обета безбрачия
  • устранение нелояльных священников.

Борьба за контроль над ключевым институтом национального влияния

ААЦ - не только религиозный центр, но и крупный собственник, финансовый актив с глобальной сетью структур, тесно связанных с диаспорой. Армянская церковь обладает колоссальной символической легитимностью и при этом встроена в глобальную инфраструктуру диаспоры.

Влияние Церкви выходит далеко за рамки духовной жизни: это недвижимость, пожертвования, инвестиции, культурные ценности, международные связи и доступ к общественному доверию. Поэтому возможный перенос центра церковного управления за пределы страны воспринимается властями как угроза государственному суверенитету и формированию альтернативного центра политического влияния.

Пашинян опасается, что католикосат может быть использован внешними или диаспоральными группами как инструмент давления на Ереван в вопросах внутренней и внешней политики.

Тон заявления премьера о недопустимости вывоза католикосата и «сокровищ Эчмиадзина» за пределы страны принципиально важен. Впервые на столь высоком уровне Церковь обозначается не как моральный авторитет, а как объект контроля. Формулировки про «марионеточный католикосат», «определенные силы», «жесткое противодействие» из языка геополитики, а не религиозного диалога. Фактически государство дает понять: существование автономного центра власти с глобальными связями и значительными материальными ресурсами в условиях кризиса недопустимо.

Это и показательное предупреждение диаспоре. Сложно назвать страну, где влияние диаспоры было бы так сильно. Диаспора для Армении всегда была и ресурсом, и моральным якорем, и вечным собеседником с иным взглядом на происходящее. Именно диаспора делает Церковь транснациональной структурой, способной существовать и функционировать независимо от Еревана. Предупреждение Пашиняна диаспоре - сигнал о пересмотре негласного общественного договора: поддержка больше не означает право влиять.

Что дальше?

Церковь прямо помещают в политическое поле, национализируя ее капитал. Сокровища Эчмиадзина - не только религиозные реликвии, но и культурные активы, вокруг которых строится идентичность и туристическая привлекательность, а значит деньги и влияние. Контроль над ними означает контроль над историческим нарративом и его монетизацией.

Тот факт, что конфликт подается в правовой плоскости, через уголовное дело, переводит дискуссию из сферы ценностей в сферу управляемости. Церковь лишается статуса неприкосновенности и оказывается в одном ряду с другими институтами, которые государство готово регулировать, ограничивать и при необходимости подавлять.

Конфликт отражает более широкий процесс перераспределения власти внутри страны: государство стремится институционально подчинить или поставить под контроль структуры, обладающие самостоятельными ресурсами, легитимностью и транснациональными связями. В краткосрочной перспективе эта ситуация несет риски внутренней дестабилизации и ухудшения отношений с диаспорой. В долгосрочной - может привести к пересмотру роли Церкви в политической и экономической системе Армении и к усилению роли государства в управлении национальными активами, включая историко-культурное наследие. Логика проста: в условиях ослабленного государства любой альтернативный центр влияния должен быть либо интегрирован, либо нейтрализован. Возможно, главный итогом кризиса станет окончательное разрушение иллюзии, что в современной политике еще остаются зоны, свободные от экономики и власти.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1015 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.