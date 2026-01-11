Пашинян vs Церковь: почему против католикоса возбудили уголовное дело

Уголовное дело против католикоса
В отношении католикоса всех армян Гарегина II возбудили уголовное дело и запретили покидать страну. Премьер-министр Никол Пашинян публично заявил о недопустимости вывода католикосата и «сокровищ Эчмиадзина» за пределы Армении, а также предупредил диаспору о жестком противодействии любым подобным попыткам. Заявление о вывозе сокровищ - ключевое. Речь идет не о вере, а о собственности, контроле и суверенитете. Сокровища Эчмиадзина - это не просто церковные реликвии, это материальное воплощение истории, символ легитимности и влияния.
- Формальное обвинение: Генпрокуратура Армении инициировала уголовное преследование в связи с «воспрепятствованием исполнению судебного акта».
- Причина: Дело связано с бывшим архиепископом Арманом Сарояном, которого Гарегин II лишил сана. Суд встал на сторону Сарояна, потребовав его восстановления, чего Церковь не исполнила.
- Контекст: Сароян был среди тех, кто поддержал инициативу Пашиняна по «обновлению» ААЦ, что добавляет делу политический подтекст.
- Политический фон: Пашинян заявил, что не позволит «вывести Католикосат из Армении вместе с сокровищами Эчмиадзина», обвинив представителей диаспоры в попытке создать «марионеточный католикосат» для использования против республики.
- Реакция Эчмиадзина: Первопрестольный Святой Эчмиадзин назвал действия прокуратуры «необоснованными, незаконными» и имеющими «ярко выраженный политический характер», расценив их как вмешательство во внутренние дела Церкви. Запрет на выезд заблокировал участие Гарегина II в Архиерейском соборе 16–18 февраля в Австрии. Первоначально собор хотели провести в Эчмиадзине, но перенесли из-за давления властей.
Причины конфликта Пашиняна и Церкви
Вопрос территорий и национальной идентичности: защита «исторической Армении»
Пашинян продвигает концепцию «реальной Армении» в ее советских границах (29743 кв. км), предполагающую отказ от претензий на некоторые территории (включая символы вроде горы Арарат), чтобы нормализовать отношения с Турцией и Азербайджаном.
Церковь стала главным критиком курса Пашиняна на «территориальные уступки» Азербайджану. Движение «Тавуш во имя родины» (позже «Священная борьба»), возглавленное архиепископом Багратом Галстаняном, объединило людей, недовольных политикой властей. В 2024 года в Армении прошли против делимитации границы и передачи нескольких сел.
Церковь воспринимает политику Пашиняна как угрозу национальной идентичности. Для многих армян Церковь олицетворяет «вечную Армению», преемственность истории и культуры, которая не ограничивается современными политическими границами.
Фактически ААЦ стала центром притяжения для недовольных политикой Пашиняна, когда после поражения во Второй Карабахской войне 2020 года Гарегин II публично призвал премьера уйти в отставку.
Внешняя политика
ААЦ имеет глубокие исторические и институциональные связи с Россией и диаспорой. Брат Католикоса, архиепископ Эзрас, возглавляет епархию в России. Его Пашинян называет его "агентом КГБ".
Сам Гарегин II критикует Баку за уничтожение «армянского наследия в Карабахе», что мешает планам Пашиняна по скорейшему подписанию мира с Азербайджаном и Турцией.
Политика же Пашиняна направлена на дистанцирование от ОДКБ и сближение с Западом, а также на нормализацию отношений с Турцией и Азербайджаном, что Церковь воспринимает как угрозу национальным интересам.
Выборная стратегия
Парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня 2026 года, и Пашиняну нужно нейтрализовать влияние Церкви на избирателей. Дискредитация духовенства -способ перехватить повестку и ослабить оппозицию.
Контроль над ресурсами
Существует экономический интерес. Пашинян требует от Церкви финансовой прозрачности, обвиняя ее в теневых доходах. Его резонансное заявление о "сокровищах Эчмиадзина" и попытки вывоза имущества за границу – сигнал ААЦ о том, что власти претендуют на контроль за активами.
Попытка подчинить церковь государству
Намерение Пашиняна реформировать ААЦ фактически означает установление над ней государственного контроль государства. Требования премьера включают:
- изменение устава и порядка избрания католикоса с ключевой ролью государства
- отставка Гарегина II на основе обвинений в нарушении обета безбрачия
- устранение нелояльных священников.
Борьба за контроль над ключевым институтом национального влияния
ААЦ - не только религиозный центр, но и крупный собственник, финансовый актив с глобальной сетью структур, тесно связанных с диаспорой. Армянская церковь обладает колоссальной символической легитимностью и при этом встроена в глобальную инфраструктуру диаспоры.
Влияние Церкви выходит далеко за рамки духовной жизни: это недвижимость, пожертвования, инвестиции, культурные ценности, международные связи и доступ к общественному доверию. Поэтому возможный перенос центра церковного управления за пределы страны воспринимается властями как угроза государственному суверенитету и формированию альтернативного центра политического влияния.
Пашинян опасается, что католикосат может быть использован внешними или диаспоральными группами как инструмент давления на Ереван в вопросах внутренней и внешней политики.
Тон заявления премьера о недопустимости вывоза католикосата и «сокровищ Эчмиадзина» за пределы страны принципиально важен. Впервые на столь высоком уровне Церковь обозначается не как моральный авторитет, а как объект контроля. Формулировки про «марионеточный католикосат», «определенные силы», «жесткое противодействие» из языка геополитики, а не религиозного диалога. Фактически государство дает понять: существование автономного центра власти с глобальными связями и значительными материальными ресурсами в условиях кризиса недопустимо.
Это и показательное предупреждение диаспоре. Сложно назвать страну, где влияние диаспоры было бы так сильно. Диаспора для Армении всегда была и ресурсом, и моральным якорем, и вечным собеседником с иным взглядом на происходящее. Именно диаспора делает Церковь транснациональной структурой, способной существовать и функционировать независимо от Еревана. Предупреждение Пашиняна диаспоре - сигнал о пересмотре негласного общественного договора: поддержка больше не означает право влиять.
Что дальше?
Церковь прямо помещают в политическое поле, национализируя ее капитал. Сокровища Эчмиадзина - не только религиозные реликвии, но и культурные активы, вокруг которых строится идентичность и туристическая привлекательность, а значит деньги и влияние. Контроль над ними означает контроль над историческим нарративом и его монетизацией.
Тот факт, что конфликт подается в правовой плоскости, через уголовное дело, переводит дискуссию из сферы ценностей в сферу управляемости. Церковь лишается статуса неприкосновенности и оказывается в одном ряду с другими институтами, которые государство готово регулировать, ограничивать и при необходимости подавлять.
Конфликт отражает более широкий процесс перераспределения власти внутри страны: государство стремится институционально подчинить или поставить под контроль структуры, обладающие самостоятельными ресурсами, легитимностью и транснациональными связями. В краткосрочной перспективе эта ситуация несет риски внутренней дестабилизации и ухудшения отношений с диаспорой. В долгосрочной - может привести к пересмотру роли Церкви в политической и экономической системе Армении и к усилению роли государства в управлении национальными активами, включая историко-культурное наследие. Логика проста: в условиях ослабленного государства любой альтернативный центр влияния должен быть либо интегрирован, либо нейтрализован. Возможно, главный итогом кризиса станет окончательное разрушение иллюзии, что в современной политике еще остаются зоны, свободные от экономики и власти.