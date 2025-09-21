Парламентские выборы в Армении 2026: в чем важность, когда пройдут, кто участвует?

Вскоре Армения будет избирать парламент, который либо инициирует, либо откажется вносить изменения в конституцию республики. Какова атмосфера в обществе перед выборами, почему люди не доверяют ни одному из известных политиков, и чего хочет армянский избиратель, расскажем в этом материале.

Когда в Армении парламентские выборы?

Очередные выборы в Национальное собрание Армении пройдут 7 июня 2026 года. Победившая партия получит до 54% мандатов.

Кто примет участие в выборах?

Предварительный список партий, готовых принять участие в выборах, уже сформирован. В него вошли:

«Гражданский договор» во главе с премьером Армении Николом Пашиняном

«Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна

«Отечество» во главе с экс-главой СНБ Артуром Ванецяном

«Демократическая альтернатива», возглавляемая политологом Суреном Суренянцем

«Мать Армения», ведомая бывшим депутатом НС республики Андраником Теваняном

«Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царкяна (коалиция с «Мать Армения»)

«Новая сила» бывшего мэра Еревана Айка Марутяна

«Армянский национальный конгресс» экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна.

Ближе к дате голосования официальные списки участников выборов будут окончательно утверждены в соответствии с действующим армянским законодательством.

Почему армяне не хотят голосовать?

Согласно ежемесячным замерам общественного мнения, большая часть армянского общества пока не определилась, кого поддержит на предстоящих парламентских выборах. Около половины жителей Армении по-прежнему не верят в перемены и затрудняются с выбором политической силы в случае проведения парламентских выборов. Многие не собираются принимать участие в голосовании, объясняя это нецелесообразностью, так как партия власти может пойти на политический демарш в случае своего поражения. Общественность возмущена уголовным преследованием церковных иерархов, а также некоторых известных политиков, открыто выразивших недоверие в адрес проводимой премьером Пашиняном политики. Главная тенденция электоральных настроений – отстраненность, так как по слухам не привыкшее проигрывать парламентское большинство может попытаться отменить результаты голосования, если они будет не в его пользу.

Почему армяне не голосуют за оппозицию?

Апатичность армянских избирателей объясняется узнаваемостью избирательных списков. Большинство кандидатов парламентской гонки имеет более чем 30-летний опыт участия в политике. Армяне этих политиков знают, а потому уже не верят обещаниям, которые щедро раздаются перед каждым народным волеизъявлением. Армянская оппозиция, которая представляет собой отдельные оппозиционные группировки, ориентируется на создание предвыборной коалиции, а не консолидированной силы, объединенной единой идеологической программой. В последние 35 лет армянские партии, в том числе карманные проекты отдельных бизнес-элит, выступали на выборах не с прогрессивными идеями, а с обещаниями, на которые армяне перестали обращать внимание.

Чего хочет армянский избиратель?

Люди ожидают гарантий мира, поэтому всё чаще обращают внимание на реальные программные предложения. Большей части армянской общественности проще закрывать глаза на некоторые политические эксцессы и преследования, чем рассматривать перспективу новой войны в регионе. Воевать в Армении никто не хочет. Кроме того, есть серьезные опасения, что если власть сменится, то будет сформировано временное правительство, которому потребуется минимум 1-2 года для консолидации политического и общественного потенциала, так как команды профессионалов для эффективного управления государством нет ни у кого, кроме партии Пашиняна. В случае его ухода может быть сорван миротворческий процесс с Азербайджаном, что обернется для Армении неблагоприятными последствиями.

Премьера поддерживают его западные партнеры, принимающие участие в реализации мирных соглашений в области транспорта и инфраструктуры. Предугадать дальнейшее развитие событий в регионе, в случае поражения Пашиняна, сложно.