Олимпийские игры 2026: сколько платят за победу?

Олимпиада в Милане в самом разгаре. Участие в Играх это не только престиж, но и возможность заработать. Сколько разные страны платят своим атлетам за заветные золото, серебро и бронзу главного спортивного события 4-летия и кто из спортсменов зарабатывает больше всех на нынешней Олимпиаде?

Сколько стоят Олимпийские медали?

Золотые олимпийские медали - первый приз, который получают отличившиеся на Олимпийских играх атлеты, уже давно не делают из чистого золота: в последний раз такие вручали в далёком 1912 году на летней Олимпиаде в Стокгольме. В XXI веке золотая олимпийская медаль на 92,5% состоит из серебра, и представляет собой 500-граммовый серебряный диск, покрытый 6 граммами золота. Серебряная медаль - это 500 граммов чистого серебра, а бронзовая - 500 граммов бронзы. По сегодняшней цене на золото и серебро примерная стоимость золотой олимпийской медали составляет 169 тысяч рублей, а серебряной - 100 тысяч рублей. Однако коллекционная стоимость олимпийских медалей гораздо выше, чем номинальная: в 2013 году, в частности, одна из четырёх золотых медалей, которые выиграл американец Джесси Оуэнс на Олимпийских играх в Берлине в 1936 году, была продана на аукционе почти за полтора миллиона долларов.

Как страны платят за олимпийские медали?

Как сообщает Forbes, в 2026 году почти 40 из 92 стран, участвующих в зимних Олимпийских играх, выплатят своим спортсменам-призерам денежное вознаграждение. Более того, некоторые страны намерены вознаградить даже тех спортсменов, которые попадут в десятку лучших. Страны по-разному платят спортсменам, которые участвуют в разных видах спорта:

все спортсмены получат одинаковый денежный приз; в Чехии размер оплаты за победу отличается в зависимости от вида спорта, в котором участвует атлет;

, сколько бы медалей спортсмен ни выиграл, самая большая сумма, которую он может получить, равна сумме, которая может быть выплачена за две золотые медали; в одних странах деньги олимпийским медалистам выплачивает правительство, в других - местный Олимпийский комитет, а в третьих - и правительство, и Олимпийский комитет. В ряде стран деньги спортсменам обеспечивают спонсоры;

призеры Олимпиады получают ежегодно $17 тыс., а в Северной Македонии - ежемесячно $ ,43 тыс. В Польше золотым медалистам кроме денег собираются подарить по машине и квартире.

Кто больше всего платит за олимпийские медали?

Больше всего за победу на Олимпийских играх 2026 получат спортсмены из стран Юго-Восточной и Центральной Азии, а также Польши и Италии:

Сингапур готов заплатить своим победоносным золотым олимпийцам почти $790 тыс., серебряным призерам - $395 тыс., а бронзовым - $197 тыс; Гонконг, который выступает на Олимпиаде отдельно от Китая, обязался в 2026 году заплатить своим золотым призерам по $768 тыс., серебряным - $384 тыс., а бронзовым - $192 тыс.; Польша предлагает золотым олимпийцам $355 тыс.; Казахстан обещает своим золотым призерам Олимпийских игр в Милане по $250 тыс., серебряным - по $150 тыс., а бронзовым - $75 тыс.; Италия замыкает пятерку самых щедрых на олимпийское вознаграждение стран: золотые призёры получат почти по $210 тыс., серебряные - по $105 тыс., а бронзовые - около $70 тысяч.

Сколько Россия, США и Китай платят за олимпийское золото?

В России с 2012 года выплата золотым призерам Олимпиады составляет почти $52 тыс., серебряным - $32 тыс., а бронзовым - $22 тыс.;

с 2012 года выплата золотым призерам Олимпиады составляет почти $52 тыс., серебряным - $32 тыс., а бронзовым - $22 тыс.; В США размер денежной компенсации для золотых призеров зимней Олимпиады 2026 составит $37,5 тыс, для серебряных - $22,5 тыс., а для бронзовых - $15 тыс.;

размер денежной компенсации для золотых призеров зимней Олимпиады 2026 составит $37,5 тыс, для серебряных - $22,5 тыс., а для бронзовых - $15 тыс.; Китай на государственном уровне не выплачивает атлетам-призерам Олимпийских игр денежное вознаграждение: этим занимаются на местном уровне города и провинции, выходцы из которых оказываются на олимпийском подиуме.

Кто больше всех заработает на Олимпиаде?

Деньги за выступление на Олимпиаде получают не только те, кто выигрывает медали, но также и звездные атлеты, которые зарабатывают на контрактах с известными брендами.