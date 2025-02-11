Недвижимость в Дубае: перспективное развитие или мыльный пузырь?

Рынку недвижимости в Дубае всего чуть более 20 лет, и на сегодняшний день он является одним из самых привлекательных и многообещающих в мире. Насколько стабилен рынок недвижимости в ОАЭ, что стоит за его ростом и не ожидает ли его крах - рассказываем в нашем материале.

Дома, квартиры и рабочие помещения в ближневосточном эмирате скупают с огромной скоростью, застройщики предлагают все больше инновационных и уникальных решений, но что будет дальше?

Какой рынок недвижимости в ОАЭ?

Недвижимость в ОАЭ, это, прежде всего, Дубай. Именно на него приходится самое большое предложение и инвестиции. Другие города-эмираты, в том числе Абу-Даби, Шаржа и Рас-эль-Хайма в последние годы тоже активно занимаются развитием рынка недвижимости, но, пока что, Дубай далеко впереди: с него всё началось 20 лет назад, и сегодня он задаёт тренды не только в ОАЭ, но и в целом по миру.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как развивался рынок недвижимости в Дубае?

Молодой рынок недвижимости Дубая пережил несколько взлётов и падений, прежде чем выйти на стабильный рост:

первая волна роста случилась в 2002-2008 годах, когда правительство эмирата дало возможность иностранцам покупать недвижимость в собственность без ограничений, притом как саму недвижимость, так и участок земли, на которой находится объект. Таким образом, владелец получил право продавать, сдавать, ремонтировать и передавать недвижимость в наследство, что раньше было невозможно;

падение рынка случилось в 2008-2010 годах на фоне мирового экономического кризиса;

2011-2014 рынок оставался нестабильным, однако инвесторы начали постепенно возвращаться в Дубай;

2015-2019 недвижимость оставалась относительно стабильным активом с тенденцией к снижению цен на фоне увеличения предложения и глобальной неопределенности;

2020-2025 - вторая волна роста дубайской недвижимости, спровоцированная пандемией коронавируса и ростом привлекательности ОАЭ как безопасной, стабильной и развивающейся страны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему недвижимость в Дубае такая привлекательная?

За ростом сектора недвижимости в Дубае стоят вполне определённые факторы, определяющие его привлекательность как для жителей, так и для инвесторов эмирата.

Прирост населения

С каждым годом население Дубая увеличивается: если в 2010 году в эмирате проживало всего 1,9 млн человек, то сегодня количество жителей составляет почти 3,5 млн, а к 2026 году ожидается, что оно достигнет отметки в 4 млн человек. Чем больше людей, тем больше необходимость в недвижимости. Это, в свою очередь, побуждает застройщиков строить новые дома. Соответственно, продажи растут, а вместе с ними и цены на жилые и коммерческие помещения.

Сильная экономика

Исторически, развитие Дубая определялось нефтяными доходами ОАЭ. Сегодня всё иначе. Эмират успешно поддерживает экономику за счёт диверсификации источников доходов, среди которых туризм, транспорт и промышленность. По данным Всемирного банка, экономический рост ОАЭ в 2025 году будет выше, чем в среднем по миру, и составит более 5%.

Высокий спрос на аренду жилья в Дубае

Экономическая стабильность привлекает в Дубай большое количество иностранных специалистов, которые хотят жить и работать в ОАЭ. В связи с этим спрос на аренду жилья, как долгосрочную, так и краткосрочную, в эмирате растёт, как и её стоимость и, соответственно, дивиденды для инвесторов, вкладывающих в недвижимость.

Интерес инвесторов

Зарубежные инвесторы готовы покупать дубайскую недвижимость, поскольку она дешевле, чем в среднем по миру, и приносит 5-8% прибыли в условиях экономической стабильности и растущего спроса на жильё.

Широкая база покупателей

Недвижимость в Дубае покупают жители эмирата, инвесторы для дальнейшей сдачи, а также те, кто заинтересован в приобретении второго дома. Для покупателей Дубай представляет интерес как туристический и бизнес-центр; спрос на люксовые предложения тоже растёт.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Почему в Дубае дешевая недвижимость?

Недвижимость в Дубае действительно дешевле, чем во многих крупных городах мира, привлекательных для инвесторов. Для сравнения, квадратный метр в центре Дубая стоит примерно $5,5 тысяч, тогда как в Токио его цена - $9,2 тысячи, в Париже - $12 тысяч, в Нью-Йорке - почти $17 тысяч, а в Сингапуре - $19,8 тысяч.

Доступность цен в Дубае - еще один фактор роста рынка недвижимости. Причина таких относительно приемлемых цен в том, что дубайский рынок всё еще развивается, он гораздо моложе, чем большинство рынков по миру, и, по крайней мере, на данный момент, старается сохранить свою доступность для покупателей.

Недвижимость в Дубае - пузырь или нет?

Согласно глобальному индексу пузырей на рынке недвижимости за 2024 год, риск возникновения экономического пузыря в сфере недвижимости в Дубае умеренный: он ниже, чем Лос-Анджелесе, Женеве, Гонконге, Сиднее, Токио и Майами. Пузырь на рынке недвижимости - это ситуация, при которой цены быстро растут, пока не достигают неприемлемого уровня, после чего начинают резко падать. Такого в Дубае нет, в первую очередь, благодаря государственному контролю.

Как Дубай контролирует рынок недвижимости?

Чтобы не допустить возникновения пузыря недвижимости, власти Дубая, в первую очередь, обеспечивают отсутствие рыночной спекуляции (когда активы покупаются, а затем продаются по завышенной цене с целью извлечения прибыли). Среди мер, которые предпринимает правительство эмирата, введение увеличенных сборов за регистрацию покупателя, а также более высокие проценты при выдаче кредитов на покупку жилья.

Какую недвижимость сегодня покупают в Дубае?

Если два-три года назад в Дубае покупали всё, что было на рынке, не особенно вдаваясь в подробности, то сегодня люди всё чаще отдают предпочтение инфраструктуре, инновационным решениям и тому, в каком районе находится тот или иной объект. Инвесторы тщательно выбирают застройщиков и обращают внимание на то, что строится рядом с выбранными ими объектами. В 2024 году приобретение недостроенных объектов выросло на 24% в годовом выражении, составив более 56% всех сделок с недвижимостью в Дубае. По словам дубайских риэлторов, сегодня инвесторы начинают понимать, что недвижимость в эмирате - это прибыльное, но, в первую очередь, долгосрочное вложение.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Кто покупает недвижимость в Дубае?

На первом месте среди иностранных инвесторов, вкладывающих в дубайскую недвижимость, британцы. В 2024 году их доля на рынке составила 12%. Граждане Великобритании предпочитают люксовую недвижимость в центре Дубая и на Палм-Джумейра. На втором месте - Индия. Индийские инвесторы вкладывают больше всего в туристическую недвижимость с целью последующего заработка на аренде. Следом за Великобританией и Индией расположились:

Пакистан

Китай

Франция

Ливан

Канада

Россия

Италия

Турция.

Что будет с рынком недвижимости Дубая?

Рынок недвижимости Дубая и ОАЭ в целом показывает стабильный рост и остаётся привлекательным на протяжении 5 лет. Как долго это продлится, неизвестно, однако стратегический подход властей, инвестиционные возможности, инновационное развитие и в целом укрепление роли ОАЭ как в регионе, так и в мире, делают различные сектора экономики ближневосточного государства, в том числе и рынок недвижимости интересным для инвесторов.