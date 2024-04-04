МРОТ: что это такое, кто его придумал и для чего он нужен?

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что в 2026 году минимальный размер оплаты труда россиян, возможно, вырастет почти на 21% и составит более 27 тысяч рублей. Как сообщает министерство, повышение затронет почти 5 млн россиян, которые зависят от МРОТ. Что такое МРОТ, как его высчитывают и для чего он нужен - рассказываем в нашем материале.

Что такое МРОТ?

МРОТ расшифровывается как минимальный размер оплаты труда. Если говорить простыми словами, то МРОТ - самая маленькая зарплата, которую работодатель обязан выплатить сотруднику за отработанные им часы. В России МРОТ с 1 января 2025 - 22440 рублей. Эта сумма - минимальная, установленная на федеральном уровне, но регионы имеют право устанавливать собственный размер оплаты труда, который, однако, не может быть меньше федерального. Минимум 22440 рублей работник обязан получить за месяц при условии, что он работал 40 часов в неделю или 160 часов в месяц.

В чем разница МРОТ и прожиточного минимума?

МРОТ и прожиточный минимум - разные экономические понятия. Прожиточный минимум - самая маленькая сумма денег, которая нужна одному человеку для удовлетворения базовых потребностей. До 2019 года МРОТ в России мог быть ниже прожиточного минимума, однако затем был принят закон, предусматривающий установление МРОТ не ниже минимальной суммы денег, необходимой на жизнь. По состоянию на 2025 год, прожиточный минимум в России - 17773 рубля. На сегодняшний день МРОТ покрывает прожиточный минимум чуть более чем на 126%.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как считают МРОТ?

Сегодня МРОТ считают по медианной зарплате. Она отличается от средней зарплаты и представляет собой денежное вознаграждение за труд, которое посередине: то есть одна половина работающих получает больше него, а вторая половина - меньше. Согласно закону от 2023 года МРОТ в России, начиная с 2025 года, не должен быть ниже 48% от медианной зарплаты.

Что входит в МРОТ?

Согласно официальному документу, 129 статье Трудового кодекса РФ, в понятие заработная плата, и, соответственно, минимальная заработная плата входят следующие категории денежных начислений:

сам оклад, то есть фиксированная сумма, которую работник получает за отработанное время вне зависимости от результата работы. Оклад может быть меньше МРОТ;

компенсационные выплаты, в частности, за вредные условия труда;

стимулирующие выплаты - за категорию, квалификацию и тп;

премии - ежемесячные или ежеквартальные, но не разовые.

Что не входит в минимальную зарплату?

По состоянию на 2025 год в МРОТ не входят следующие категории выплат:

северная надбавка и районный коэффициент. Это дополнительные деньги к зарплате за труд в сложных климатических условиях;

ночные и праздничные смены, а также смены в выходные дни;

доплата за совмещение должностей;

единичная премия к празднику;

компенсация за неиспользованный отпуск.

Все вышеуказанные выплаты осуществляются работодателем помимо обеспечения МРОТ.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Могут ли платить зарплату ниже МРОТ?

Теоретически зарплата не может быть меньше МРОТ, минимальный размер которого по стране сегодня 22440, если человек вырабатывает установленную норму часов в месяц. Однако на практике работник может получить на руки вознаграждение за труд меньше, чем МРОТ. Связано это с тем, что МРОТ - это сумма до вычета НДФЛ, налога физического лица, который платят все работающие граждане России.

Кто устанавливает МРОТ в России?

Минимальный размер оплаты труда в России устанавливается на федеральном уровне правительством и закрепляется в законопроекте, который подписывает президент. В России МРОТ получают около 2,5-3% трудоустроенного населения.

На региональном уровне МРОТ может быть другим, но обязательно выше федерального. Чтобы его принять, заключается соглашение между объединением работодателей, профсоюзами и местным правительством.

По состоянию на 2025 год МРОТ по России больше федерального в Уральском, Сибирском, Дальневосточном и Северо-Западном федеральных округах, в некоторых регионах Приволжского федерального округа, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане, Ставропольском крае и в Республике Калмыкия.

В чем суть МРОТ?

Минимальный размер оплаты труда необходим, чтобы у человека была возможность покрыть базовые потребности (прожиточный минимум), а также предотвратить эксплуатацию со стороны работодателей, снизить уровень бедности и неравенства.

МРОТ есть в большинстве стран мира, а первыми, кто задумался о минимальной зарплате для работников еще в конце XIX века стали Новая Зеландия и Австралия. В СССР о минимальной оплате труда заговорили в 1960х годах во время хрущевской оттепели, а в начале 1970х она была законодательно установлена на уровне 70 рублей.

Когда повысят МРОТ и насколько?

В России МРОТ в последние годы пересматривается ежегодно. В 2025 году Минтруда уже подготовил законопроект об увеличении МРОТ на 2026 год до 27093 рублей, то есть чуть более чем на 20%. Если законопроект примут, то он вступит в силу 1 января. МРОТ повышают, чтобы он, в первую очередь, был выше, чем прожиточный минимум, а также соответствовал, а еще лучше, опережал уровень инфляции.