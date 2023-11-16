В России вдвое повысят МРОТ

К 2030 году в РФ повысят уровень МРОТ до 35 тыс. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В Российской Федерации продолжается процесс индексации минимального размера оплаты труда (МРОТ). Это важный шаг для обеспечения достойных условий труда для миллионов работников по всей стране. По словам главы государства, к 2030 году планируется увеличить МРОТ практически вдвое – до 35 тыс рублей.

«Мы обязательно продолжим индексировать минимальный размер оплаты труда, который уже заметно повышен при содействии профсоюзов. К 2030 году МРОТ должен увеличиться почти вдвое, до 35 тыс. рублей»

– Владимир Путин

Зачем индексировать МРОТ?

Отметим, что индексация МРОТ необходима для того, чтобы сохранить покупательскую способность работников в условиях инфляции и обеспечить им достойный уровень жизни. Повышение МРОТ способствует сокращению социального неравенства, улучшению благосостояния населения и стимулированию экономического роста.

Индексация МРОТ выгодна как самим работникам, так и экономике страны в целом, так как способствует увеличению потребительского спроса и стимулированию экономического роста.

В то же время российский лидер подчеркнул, что несмотря на то, что это трудная и капиталоемкая работа, она нужна.