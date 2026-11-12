Сейчас в космосе 16928 спутников. Из них 11190 или 66% - спутники Старлинк (Starlink) Илона Маска. И это далеко не предел: к 2035 году их станет более 100 тысяч, а к концу 2040 года - более миллиона. Зачем американскому миллиардеру так много спутников в космосе, кто будет финансировать их запуск и чем чревато развертывание космических дата-центров?

Новый проект Илона Маска

Новый проект (2026 года) Илона Маска называется Starmind или Стармайнд. Его суть в том, чтобы вывести на орбиту миллион спутников для создания орбитальной сети дата-центров (ЦОДов) для работы искусственного интеллекта. Будущие спутники от компании SpaceX будут отличаться от тех, что уже в космосе: на них планируется разместить вычислительное оборудование для обработки данных нейросетью прямо в космосе. Вот что известно о новых спутниках Маска на данный момент:

высота спутников - 30 метров, а ширина - 74 метров;

спутники будут работать на низкой околоземной орбите на высоте от 500 до 1002 километров;

мощность каждого спутника составит от 175 до 250 кВт;

процессоры, на которых будут работать спутники, предоставит Nvidia. На первых аппаратах Starmind, которые будут запущены в космос, будут установлены чипы Vera Rubin;

работать спутники будут на солнечной энергии;

связь между спутниками будет осуществляться через оптические каналы, в том числе лазерные;

спутники Стармайнд будут обрабатывать информацию с помощью ИИ прямо в космосе. Затем данные будут отправляться на Землю через коммуникационную инфраструктуру SpaceX.

Когда в небе появится миллион новых спутников?

Заявку Федеральной комиссии по связи США (FСС) на размещение спутников дата-центров в космосе Илон Маск подал еще 30 января 2026, а 25 ноября она была одобрена. Согласно приказу, опубликованному на официальном сайте FCC, ожидается, что SpaceX развернет первые спутники к 25 ноября 2033 года, однако Илон Маск утверждает, что первые из них окажутся в космосе уже в третьем квартале 2027 года, а производственных масштабов создание систем для беспрецедентных спутниковых группировок достигнет в 2028-2029 году. Что касается FCC, то она определяет следующие сроки для развертывания Starmind:

к ноябрю 2035 года в космосе должно быть 10% заявленных спутников, то есть 100 тысяч;

к ноябрю 2038 года - 50% или 500 тысяч спутников;

к ноябрю 2040 года - все созвездие в количестве миллиона спутников.

Зачем нужны ЦОДы в космосе?

FCC свое решение дать Маску возможность развернуть в космосе миллион спутников объясняет тем, что в настоящий момент дата-центры необходимы Америке для поддержания ее лидерства в сфере искусственного интеллекта, а стремление вывести их за пределы Земли соответствует духу времени. Таково официальное объяснение, а более понятное заключается в том, что в мире, где все больше систем переходят на искусственный интеллект, не хватает вычислительных мощностей, при этом увеличение их количества на Земле ведет к серьезной нагрузке на энергетические сети. Сегодня ЦОДы, по оценке аналитической компании Gartner, потребляют 565 ТВт/ч или почти 2% всей мировой электроэнергии, при этом рост потребления за год составил 26,4%. В следующем году прогнозируемое потребление - 702 ТВт/ч или 2,4% от всей электроэнергии на планете.

Зачем Илону Маску дата-центры в космосе?

Американское правительство стремится сохранить свои преимущества в секторе ИИ, а у Илона Маска свои цели. Для него созвездие ЦОдов на околоземной орбите - это возможность масштабирования бизнеса в рамках его компаний SpaceX и xAI, осуществляющих космические и ИИ-программы. Кроме уже действующих Старлинка и Старшилда (не работают на территории РФ), у миллиардера вскоре появится Starmind, который потенциально может обеспечить миллиардеру не только колоссальный доход, но и возможность дальнейшего освоения космоса, в том числе Марса.

Кто будет финансировать ИИ-спутники?

Пока неизвестно, как именно будет финансироваться развертывание самой амбициозной из спутниковых группировок в мире, однако в настоящее время SpaceX активно привлекает инвесторов для поддержки собственных наземных ИИ-мощностей. В конце октября 2026 года стало известно о лизинговом соглашении на $40 млрд на приобретение графических процессоров Nvidia с такими корпорациями, как Apollo Global Management, Goldman Sachs, BlackRock и KKR. Вполне вероятно, также будут задействованы финансы SpaceX, которая только за третий квартал 2026 года заработала $14,6 млрд, почти в три раза увеличив выручку по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Кто против миллиона спутников Маска?

План Маска по созданию масштабной сети космических дата-центров устраивает не всех.

Недовольны конкуренты, которых обошел миллиардер: стартап Starcloud, подавший заявку на размещение в космосе созвездия из 88 тысяч спутников, и Blue Origin, запросивший разрешение на проект Sunrise (”Восход”), предусматривающий запуск 51600 спутников. Опасения высказывают научные и экологические круги, в том числе Американское астрономическое общество, которое считает, что миллион спутников помешают астрономическим исследованиям и наблюдениям за ночным небом, а также международная НКО DarkSky, занимающаяся борьбой со световым загрязнением. Организация Secure World Foundation, в свою очередь, предупреждает о том, что орбитальные дата-центры - это потенциальный космический мусор.

Чей космос?

Преимущества заявленной спутниковой группировки Маска из миллиона аппаратов неоспоримы: новые вычислительные мощности, дополнительная инфраструктура, возможности дальнейшего освоения космического пространства, а также создание глобальной цифровой инфраструктуры - за всем этим будущее. Однако такой масштаб задействования околоземной орбиты неизменно поставит перед мировой общественностью вопрос: чей космос и как регулировать его использование.