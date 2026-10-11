Космическая программа Турции: зачем Анкаре космодром, спутники и лунная миссия?

Чтобы понять, насколько масштабны космические амбиции Турции, достаточно взглянуть на бюджет, заложенный страной на обеспечение своей космической программы. В 2027-2029 году Анкара планирует потратить почти $399 млн на цели своего космического агентства, однако это только часть расходов на освоение космоса.

На развитие критически важных космических технологий и поддержку научно-исследовательской работы будут также выделены средства из двух миллиардов долларов, предусмотренных для реализации авиационных и космических задач. Как, какими темпами и зачем Турция осваивает космос - рассказываем в нашем материале.

Национальная космическая программа Турции

В 2018 году у Турции появилось свое космическое агентство - TUA, которое подчиняется министерству промышленности и технологий, а спустя три года, в 2021 году, была разработана Национальная космическая программа, рассчитанная на 2022-2030 годы. У турецкой Нацпрограммы по освоению космоса 10 основных задач:

осуществление лунной миссии

производство спутников на базе собственных мощностей

создание региональной системы позиционирования и синхронизации

обеспечение доступа в космос и строительство собственных космодромов

обучение турецких астронавтов и научная миссия

исследования космической погоды

наблюдение и сопровождение космических объектов с Земли

развитие собственной экосистемы космической промышленности

развитие осведомленности о космосе и подготовка специалистов

создание зоны производства космических технологий.

Появление космической нацпрограммы обусловлено стремлением Турции соответствовать глобальным стратегическим, экономическим и геополитическим трендам: сегодня освоением космоса занимаются десятки стран, обеспечивая текущие нужды и будущие возможности, в том числе в сфере космического туризма и добычи полезных ископаемых. Среди важнейших целей Анкары в космической сфере - достижение технологической независимости и получение международного статуса космической державы, подобного тому, что есть у России, США и Китая.

Есть ли у Турции космическая инфраструктура?

Чтобы изучать и осваивать космос, в первую очередь, нужна соответствующая инфраструктура: космодромы, спутники и ракеты-носители, а также мощности для создания необходимого космического оборудования. Сегодня Турция активно переходит от эксплуатации зарубежных космических технологий к производству и использованию собственных продуктов, в том числе и с целью дальнейшего их применения в коммерческих целях.

Турецкий космодром

В настоящий момент у Турции нет своих космодромов: спутники, в частности, запускаются с американского космодрома во Флориде. Между тем, в ближайшем будущем у страны появится центр для запуска собственных космических объектов: в Сомали, в прибрежном городе Варшейх. Работа по его строительству уже активно ведется, правда, сроки завершения строительства пока не называются. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турецкой Республики, назвал проект космодрома в Сомали историческим, способным обеспечить стране доступ в космос и внести вклад в развитие космической экосистемы Африки. Космодром в Сомали Турция сможет использовать как для запуска собственных объектов для изучения космоса, так и сдавать в аренду странам и компаниям, занимающимся изучением космоса.

Турецкие спутники

Спутниковыми технологиями Турция занималась уже в середине 1990-х годов, однако самостоятельно проектировать и производить системы дистанционного зондирования и телекоммуникационные спутники страна начала в 2011 году. Первый собственный спутник для наблюдения Земли, IMECE, был запущен в 2023 году, а первый спутник связи, Türksat 6A - в 2024 году. Сегодня Турция ведет работу над проектом низкоорбитальной группировки спутников связи наподобие Starlink - Astralink. С их помощью Анкара надеется обеспечить независимую коммуникационную инфраструктуру и в дальнейшем обеспечивать связью не только себя, но и дружественные страны.

Ракеты-носители

Для запуска спутников на орбиту нужны ракеты-носители, и над ними Турция тоже в настоящее время работает. Военно-промышленная компания Roketsan занимается созданием систем Simsek 1 и Simsek 2, при этом испытания собственных ракет-носителей продолжаются с 2016 года. Simsek 1 — будущая ракета-носитель, которая сможет выводить на орбиту полезную нагрузку весом до 400 килограммов, а Simsek 2 - весом до 1500 килограммов. Как и в случае с космодромом и спутниками, Анкара намерена предоставлять ракеты-носители, в частности, систему Simsek-2 для коммерческих запусков стран-партнеров.

Лунная миссия 2027

Одна из целей Национальной космической программы Турции - осуществление лунной миссии. Запуск первого турецкого космического аппарата для изучения глубокого космоса за пределами околоземной орбиты в рамках лунной программы запланирован на второй квартал 2027 года. Аппарат не просто будет изучать поверхность Луны, но также протестует спутниковые технологии и их способность функционировать в условиях глубокого космоса. Добираться до Луны он будет около двух месяцев, а на самом спутнике Земли проведет от трех месяцев до полутора лет в зависимости от первых результатов миссии. Разработкой и осуществлением лунного проекта занимается Научно-исследовательский институт космических технологий страны, TUBITAK UZAY. Аппарат, предназначенный для изучения Луны, на 80% состоит из турецких компонентов, и его цель не просто добраться до спутника Земли, а продемонстрировать миру, что Турция способна получать научные данные с помощью собственной системы, функционирующей в глубоком космосе.

С кем сотрудничает Турция по космосу?

В рамках развития собственной космической программы Турция активно сотрудничает и взаимодействует с зарубежными партнерами и космическими агентствами. Еще в 2004 году Анкара подписала рамочное соглашение по исследованию и использованию космоса с Европейским космическим агентством, в 2021 году Россия и Турция начали работу по подготовке межправительственного соглашения по развитию кооперации в космической сфере, а в 2024 году первый турецкий астронавт, Альпер Гезерваджи, побывал на МКС. Однако по-настоящему прорывным с точки зрения международной кооперации для страны стал 2026 год:

в конце июня Турция и Катар подписали стратегическое соглашение о совместном развитии спутниковых технологий;

в конце августа Турция подписала Соглашения Артемиды с американским космическим агентством НАСА. Соглашения определяют принципы исследования и использования Луны, планет и других космических объектов;

в начале октября, на Международном конгрессе астронавтики Турция подписала три соглашения о космическом сотрудничестве: с Организацией тюркских государств, куда входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Узбекистан, с космическим агентством Великобритании, и с китайским спутниковым оператором.

Помимо указанных стран, Турецкое космическое агентство также сотрудничает с Венгрией, Японией, Пакистаном, Индонезией и Украиной. Также планируется укрепить связи в сфере освоения космоса с Италией, Францией, Индией, Южной Кореей, Чили и Австралией.

Каковы перспективы космической отрасли Турции?

Национальная космическая программа Турции была представлена всего 5 лет назад, однако уже сейчас можно говорить о том, что стране удалось достичь серьезных успехов в ее осуществлении. Создаются производственные мощности, налаживаются международные связи, производятся собственные космические аппараты и системы, увеличивается финансирование отрасли в целом. Не в последнюю очередь реализация космической программы происходит благодаря развитому военно-промышленному комплексу. Пока что рано говорить о том, что Турция в ближайшие годы станет независимой космической державой, однако все необходимые предпосылки для этого есть, в том числе политическая воля руководства и видение экономических перспектив создания национальной космической экосистемы.