Магия русского Севера — Кольский полуостров осенью

Опубликовано: 7:00, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK) Медина Назарова

© Фото: Соцсети: Кольский полуостров в объективе / The Kola Peninsula in the lens

Заполярье, Арктика, Крайний север. Услышав эти слова, многие представляют снег и бескрайние ледяные пейзажи. Это действительно так, но только зимой. А вот летом и особенно осенью, когда еще не холодно, но уже можно застать первые всполохи северного сияния, природа здешних мест поразит вас суровой красотой. Расскажем, как туда добраться и что посмотреть. Как добраться в Заполярье Кольский полуостров почти целиком находится за полярным кругом, и это ближайшее и самое доступное Заполярье для тех жителей Центральной России, которые предпочитают Север Югу. Добраться туда можно самолетом или поездом до Мурманска. А можно на автомобиле, преодолев 1340 км, если брать за точку отсчета Санкт-Петербург, и 1937 км, если стартовать из Москвы. Выехав из Питера вы попадаете на трассу Р-21 "Кола" — автомобильная дорога федерального значения Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск. Название трассы связано с рекой Кола. Несколько сотен километров дороги тянется вдоль лесов до самого севера Карелии. Елизавета Перелыгина Заполярье начинается еще за несколько километров до въезда в Мурманскую область. И это место на трассе невозможно не заметить — на дороге вы увидите стелу, знаменующую собой начало Северного Полярного круга. И примерно отсюда начинаются более явные изменения рельефа, которые придают этой трассе особую прелесть. Климат и ландшафт На Кольском полуострове север и юг как бы поменялись местами — Баренцево море, которое омывает полуостров с севера, не замерзает круглый год, а находящееся на юге Белое море зимой укрывается ледяным покрывалом. Так работает вторжение с севера-запада течения Гольфстрима. Поэтому климат здесь неоднородный. На севере субарктический, морской, а к центру и югу — континентальный. Елизавета Перелыгина Географический ландшафт Кольского полуострова разнообразен. Горы, плато, террасы, равнины с множеством озер привлекают сюда любителей горных походов, а тундра радует буйством осенних красок, золотистых деревьев и ярких мхов. Горный массив Хибины Хибины — самые знаменитые горы Кольского полуострова. Геологический возраст массива 350-380 млн лет. Расположен он в центре полуострова на примерно равном расстоянии от Баренцева и Белого морей. Протяженность массива 40 км с самой высокой точкой — горой Юдычвумчорр — 1200 метров над уровнем моря. Любители природы могут наблюдать здесь как лес переходит в лесотундру, а потом просто в тундру. Этому способствует то, что горы северные и к тому же не очень высокие. Кстати, слово "тундра" принадлежит коренному народу Кольского полуострова — саамам, и означает "участок горы без леса". Что интересного с северных горах? Ущелье Рамзая . Названо в честь финского геолога-исследователя Хибин Вильгельма Рамзая. Представляет собой глубокий разлом горного массива высотой более 700 метров, дно которого покрыто камнями различной величины.

Умбозеро . Одно из самых крупных озер Мурманской области. Его площадь 442 кв км. В переводе с саамского означает "окруженное горами". Подойти к нему практически невозможно, так как с запада озеро граничит с Хибинами, а с востока с Лавозерской тундрой. Но добраться к озеру, богатому рыбой все-таки можно. Из поселка Ревда, если двигаться к северному побережью, и из Кировска, второго по величине города Мурманской области, если — к южному.

Озеро Имандра . Еще один крупный водоем Кольского полуострова, где много рыбы. На озере более 140 островов.

К западу от Имандры расположен Лапландский заповедник. Площадь охраняемой территории — почти 280 га — одна из самых больших в Северной Европе. Цель заповедника — сохранение популяции северного оленя, а также природы в первозданном виде. Где снимали "Левиафана" Поселок Териберка на берегу Баренцева моря приобрел известность в 2014 году, когда на экраны страны вышел фильм "Левиафан". С тех пор сюда потянулись караваны путешественников, желающих своими глазами увидеть место, ставшее естественной декорацией нашумевшего фильма. От Мурманска до Териберки ехать всего 120 км, но асфальтированной дороги из них только 90. А после начинается грунтовка, по которой ехать быстро не получится, но при этом на обычном легковом автомобиле вполне можно добраться. Елизавета Перелыгина 500 лет назад здесь было поселение поморов. Есть упоминания, что в начале XVII века здесь находился рыбацкий поселок, насчитывавший шесть изб. Потом эту землю завоевывали сначала датчане, потом англичане, а уже во второй половине XIX века сюда пришли русские колонисты развивать рыболовное и китобойное промыслы. В 1960-е в поселке было два рыболовецких колхоза, две молочные фермы, птицеферма, почти 2 тысячи голов оленей, ферма по разведению американской норки. История сегодняшней Териберки в первую очередь связана с туризмом. Восприятие этого поселка как края света — это не просто слова, это чувство, которое овладевает каждым стоящим на берегу Баренцева моря, по сути - Северного Ледовитого океана. Таким образом, Териберка —единственное место в европейской части России, куда можно приехать на обычном автомобиле и оказаться на берегу океана. В Териберке есть и свои природные достопримечательности: пляж драконьих яиц, усыпанный огромными обкатанными волнами валунами, а также водопад с небольшим живописным каньоном. Прогуливаясь по окрестностям Териберки, можно увидеть сейды. Это такая форма рельефа, когда один большой булыжник опирается на несколько маленьких и как бы парит в воздухе. Кто-то считает это явление рукотворным, кто-то волшебным, но есть теория, что это ледник при таянии постепенно опускал валуны на мелкие камушки. В любом случае есть в сейдах что-то связанное с духами. Не зря само слово "сейд" в переводе с саамского означает "священный". Елизавета Перелыгина Кандалакшский залив Один из четырех крупнейших заливов Белого моря. В заливе расположено множество шхерных островов — небольших скалистых участков суши, разделенных узкими проливами. Главная достопримечательность Кандалакшского залива - древний каменный лабиринт Вавилон. Происхождение лабиринта достоверно неизвестно. Кто-то считает его солнечным календарем, кто-то порталом в иные миры. Даже возраст лабиринта ставится под сомнение. Больше всего лабиринт напоминает место для ритуалов некой древней культуры. Вокруг Кандалакшского залива расположено несколько сопок, с высоты которых открывается потрясающий вид на залив с его многочисленными островками. Кандалакшский залив знаменит своими приливами и отливами. Они здесь достаточно мощные, что делает эти места еще более привлекательными для туристов. Существуют специальные графики приливов и отливов, знание которых помогает отрегулировать морские прогулки, а также рыбный промысел. Русский Север прекрасен. И он совсем близко — всего два часа на самолете и вы в Мурманске. А от него в любую сторону - неповторимая природа Кольского полуострова.

