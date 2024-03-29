Кто такой Вардан Гукасян и почему его арестом недовольны в Москве?

Арест мэра армянского Гюмри Вардана Гукасяна за высказывания о необходимости союза с Россией стал самым громким политическим событием последних лет и вызвал недоумение и озабоченность российской дипломатии. Кто такой Вардан Гукасян, почему ему пророчили роль лидера оппозиции и при чем здесь Россия, расскажем в этом материале.

Кто такой Вардан Гукасян?

Вардан Гукасян родился 20 января 1961 года в Ленинакане (ныне Гюмри). Окончил Кироваканский торгово-экономический техникум, 4 года работал товароведом в системе управления торговли Ленинакана. Стал одним из первых армянских кооператоров, возглавив кооператив «Спартак». В годы Первой Карабахской войны занимался снабжением оккупационных войск, что позволило ему сколотить внушительный капитал, высоко оцененный тогдашней армянской политической верхушкой.

В политику Гукасян пришел в середине 1990-х. В 1999 впервые возглавил Гюмри, после чего неоднократно (2002, 2005 и 2008) переизбирался. В апреле 2015 года вновь стал мэром родного города, уверенно обойдя кандидата от правящей партии «Гражданский договор».

В чем обвиняют Вардана Гукасяна?

Гукасян обвиняется по двум статьям: дача взятки (в материалах дела указывается как склонение к даче взятки) и «публичные призывы к утрате суверенитета».

По версии следствия, Гукасян и главный архитектор города требовали и получали взятки за узаконивание самовольных построек в обмен на отказ от их сноса. Впрочем, обвинение по первому пункту быстро рассыпалось, поскольку доказательная база заключалась в аудиозаписи, подлинность которой сторона защиты поставила под сомнение. Буквально через неделю Гукасяну было вменено в вину специфическое обвинение в призывах к утрате суверенитета, которые следствие усмотрело в неосторожных высказываниях в ходе задержания мэра, сопровождавшегося общественными беспорядками. Гукасян публично поддержал идею вступления Армении в союз с Россией по типу Союзного государства РФ и Белоруссии.

Почему арест Вардана Гукасяна был неизбежен?

Победа Гукасяна на выборах мэра в апреле 2025 года и его арест в октябре - звенья одной цепи. Политический характер уголовного преследования главы второго по значимости города Армении не связан с бывшими политическими элитами. Победа Гукасяна на выборах пришлась на самое неудобное время для премьера Никола Пашиняна: период его острой борьбы с разрозненными очагами оппозиции перед судьбоносными парламентскими выборами лета 2026 года.

Сам по себе Гукасян не опасен для власти. Мэр Гюмри, несмотря на свой богатый политический опыт, ранее не обладал высокой популярностью и узнаваемостью в остальной Армении, не принимал участия в коалициях, а потому его шансы занять пост премьера Армении оценивались как крайне низкие.

Кроме того, призывы Гукасяна к союзу с Москвой далеки от фактической реализации, поскольку Россию устраивает текущий уровень интеграции с Арменией, а армяне не особо понимают формат Союзного государства. Арест мэра имеет символическое значение, демонстрирующее всем инакомыслящим, что нет в Армении города, где бы оппозиция могла одержать и удержать победу, пускай и незначительную.

Почему Россия обратила внимание на арест Гукасяна?

Гюмри считается самым «российским» городом Армении благодаря дислоцированной там 102-й российской военной базе. Хотя руководство РФ максимально дистанцируется от происходящих в Армении политических процессов, арест Гукасяна обсуждался на итоговой пресс-конференции главы российской дипломатии Сергея Лаврова.

Арест откровенно пророссийского армянского политика в городе, где присутствуют российские военные, многие расценили как часть стратегии партии Пашиняна по вытеснению РФ из Армении. Арест Гукасяна рассматривают как шаг к ужесточению условий пребывания ВС РФ на территории республики. В этой парадигме опытный снабженец Гукасян может создать условия для длительного пребывания российской военной базы в Гюмри. Заменить российских военных некем - западные партнеры Пашиняна не готовы размещать военный контингент в Армении. Премьеру нужно, чтобы российские военные ушли по собственной инициативе, и арест симпатизирующего им мэра может помочь реализации этой идеи.

Почему Гукасяна не выпустят из изолятора?

17 декабря суд продлил арест Гукасяна на три месяца, но, похоже, в отличие от некоторых других оппозиционеров, среди которых священнослужители и бизнесмены, мэр Гюмри может остаться за решеткой надолго. Вероятно, что другие инакомыслящие окажутся на свободе уже после выборов 2026 года, поскольку имеют к политике опосредованное, ситуативное отношение. Гукасян – другое дело. Его узнаваемость стала расти благодаря методам, к которым активно прибегал сам Никол Пашинян в период своего восхождения на армянский политический олимп. Посты Гукасяна в соцсетях начали набирать сотни тысяч просмотров, и он стал одним из самых медийных политиков вне власти. Гюмри может обрести репутацию города несогласных, из которого некий перспективный политик мог бы начать восхождение во власть.