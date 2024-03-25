Вестник Кавказа

МИД РФ: единственная гарантия суверенитета Армении - 102-я база в Гюмри

МИД РФ: единственная гарантия суверенитета Армении - 102-я база в Гюмри
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД России заявили, что 102-я база - единственная гарантия суверенитета Армении. В ведомстве отметили, что Запад не предлагает ничего конкретного взамен.

Присутствие 102-й базы и российских пограничников - единственная реальная гарантия суверенитета Армении, заявили в МИД России, комментируя РИА Новости положения доклада "Сети друзей Армении.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что предложения в сфере безопасности, указанные в докладе, вовсе противоречат здравому смыслу. Там же подчеркнули, что вывод военных РФ из Армении не укрепит военный потенциал страны.

"Заставляя пересмотреть сложившуюся систему безопасности уже сегодня, Запад не предлагает ничего конкретного взамен"

- МИД России

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