Кто такой дроппер и как не ввязаться в мошеннические схемы?

Иногда люди становятся частью противозаконных схем, сами того не осознавая или надеясь заработать легкие деньги. В результате, они и несут всю ответственность за финансовую махинацию.
Кто такой дроппер?
Дроппер или дроп (от англ. dropper - ”бросающий”) - это человек, который участвует в преступлении по обороту средств, полученных незаконным путем. Дроппер получает деньги от третьих лиц на свой банковский счет, а затем обналичивает их или отправляет следующему участнику мошеннической схемы за определенное вознаграждение (процент от суммы). Если говорить простыми словами, то дропперы - это люди, которые нужны мошенникам по всему миру, чтобы сохранять собственную анонимность.
Как вербуют дропперов?
Дропперов вербуют разными способами:
- Предлагают работу в качестве ”агентов по переводу средств”. Такие предложения могут встречаться как на сайтах по поиску работу, так и рассылаться напрямую на личную почту или через мессенджер. Зачастую подобные предложения начинаются словами: ”быстрый заработок всего за два часа в день…”, ”заработок без вложений…” и т.д.
- Предлагают открыть банковскую карту и передать все данные за денежное вознаграждение;
- Отправляют на карту определенную сумму денег незнакомому человеку. Затем мошенник звонит и сообщает, что деньги были отправлены по ошибке, и нужно их вернуть (за вознаграждение).
В России количество дропов, по данным ЦБ за 2024 год, составляет около двух миллионов человек.
Кто становится дроппером?
Осознанно или неосознанно дроппером может стать любой человек, который передает данные о своих личных банковских счетах, а также участвует в схемах по передаче/отправке денег третьим лицам. По данным как российских, так и зарубежных правоохранительных структур, зачастую осознанными дропперами становятся люди, оказавшиеся в затруднительном материальном положении, а также те, кто хочет заработать, не прилагая усилий. Среди самых уязвимых категорий:
- мигранты
- безработные
- студенты.
В последние годы преступники все чаще обращаются к более молодой категории потенциальных дропперов, возраст которых 12-21 год.
Как не стать соучастником преступления?
Чтобы случайно не стать дроппером, достаточно придерживаться следующих правил:
- не сообщать данные своих банковских карт/счетов/паспорта третьим лицам и не вводить их на неизвестных/подозрительных сайтах;
- никогда не соглашаться на денежные переводы для лиц, которых вы не знаете;
- если вам на карту перевели деньги с неизвестного номера/счета, а затем попросили их вернуть, не делайте этого. Сразу же обратитесь в банк и объясните ситуацию;
- не откликайтесь на вакансии, где не требуется опыт/квалификация, а только доступ в интернет и несколько часов в день. Зачастую объявления для дропперов написаны простым языком, а нередко и безграмотно;
- никогда не открывайте банковский счет для третьих лиц.
Какую ответственность несут дропперы?
Хотя дропперы не является организаторами преступления, они его соучастники. Отдельного закона о дропперах в России нет, однако на днях Госдума одобрила поправки к закону о ”Неправомерном обороте средств платежей”, которые предусматривают уголовную ответственность для тех, кто дает доступ к своим платежным средствам третьим лицам, либо осуществляет переводы по указанию третьего лица в его интересах. После того как поправки вступят в силу, дропперы, работающие за вознаграждение, либо будут платить штраф от 100 тысяч до миллиона рублей, либо будут отправляться на принудительные работы от года до пяти лет, либо наказываться лишением свободы сроком до 6 лет.