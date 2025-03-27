Кто такой дроппер и как не ввязаться в мошеннические схемы?

С развитием высоких технологий, в том числе в сфере финансов, число преступлений, связанных с незаконным оборотом средств, выросло в разы. Самое низшее звено мошеннических схем, количество которых растет в геометрической прогрессии, называют дропперами. Чем именно занимаются дропперы, как ими становятся и что им грозит - рассказываем в нашем материале.

Иногда люди становятся частью противозаконных схем, сами того не осознавая или надеясь заработать легкие деньги. В результате, они и несут всю ответственность за финансовую махинацию.

Кто такой дроппер?

Дроппер или дроп (от англ. dropper - ”бросающий”) - это человек, который участвует в преступлении по обороту средств, полученных незаконным путем. Дроппер получает деньги от третьих лиц на свой банковский счет, а затем обналичивает их или отправляет следующему участнику мошеннической схемы за определенное вознаграждение (процент от суммы). Если говорить простыми словами, то дропперы - это люди, которые нужны мошенникам по всему миру, чтобы сохранять собственную анонимность.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как вербуют дропперов?

Дропперов вербуют разными способами:

Предлагают работу в качестве ”агентов по переводу средств”. Такие предложения могут встречаться как на сайтах по поиску работу, так и рассылаться напрямую на личную почту или через мессенджер. Зачастую подобные предложения начинаются словами: ”быстрый заработок всего за два часа в день…”, ”заработок без вложений…” и т.д.

Предлагают открыть банковскую карту и передать все данные за денежное вознаграждение;

Отправляют на карту определенную сумму денег незнакомому человеку. Затем мошенник звонит и сообщает, что деньги были отправлены по ошибке, и нужно их вернуть (за вознаграждение).

В России количество дропов, по данным ЦБ за 2024 год, составляет около двух миллионов человек.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто становится дроппером?

Осознанно или неосознанно дроппером может стать любой человек, который передает данные о своих личных банковских счетах, а также участвует в схемах по передаче/отправке денег третьим лицам. По данным как российских, так и зарубежных правоохранительных структур, зачастую осознанными дропперами становятся люди, оказавшиеся в затруднительном материальном положении, а также те, кто хочет заработать, не прилагая усилий. Среди самых уязвимых категорий:

мигранты

безработные

студенты.

В последние годы преступники все чаще обращаются к более молодой категории потенциальных дропперов, возраст которых 12-21 год.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как не стать соучастником преступления?

Чтобы случайно не стать дроппером, достаточно придерживаться следующих правил:

не сообщать данные своих банковских карт/счетов/паспорта третьим лицам и не вводить их на неизвестных/подозрительных сайтах;

никогда не соглашаться на денежные переводы для лиц, которых вы не знаете;

если вам на карту перевели деньги с неизвестного номера/счета, а затем попросили их вернуть, не делайте этого. Сразу же обратитесь в банк и объясните ситуацию;

не откликайтесь на вакансии, где не требуется опыт/квалификация, а только доступ в интернет и несколько часов в день. Зачастую объявления для дропперов написаны простым языком, а нередко и безграмотно;

никогда не открывайте банковский счет для третьих лиц.

Какую ответственность несут дропперы?

Хотя дропперы не является организаторами преступления, они его соучастники. Отдельного закона о дропперах в России нет, однако на днях Госдума одобрила поправки к закону о ”Неправомерном обороте средств платежей”, которые предусматривают уголовную ответственность для тех, кто дает доступ к своим платежным средствам третьим лицам, либо осуществляет переводы по указанию третьего лица в его интересах. После того как поправки вступят в силу, дропперы, работающие за вознаграждение, либо будут платить штраф от 100 тысяч до миллиона рублей, либо будут отправляться на принудительные работы от года до пяти лет, либо наказываться лишением свободы сроком до 6 лет.