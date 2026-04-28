Кто такой Ахмад Вахиди: биография, карьера и роль ключевой для Ирана фигуры

Расскажем, кто такой Ахмад Вахиди, как он стал командовать КСИР и “Кудс”, какие государственные посты занимал Вахиди в правительстве Ирана, какое отношение имеет к "Иран-контрас", какие санкции действуют против Вахиди, какова роль Вахиди в Иране, а также как идут переговоры между США и Ираном сейчас и какое влияние на них оказывает Вахиди.

С момента создания в 1979 году Исламская Республика строилась вокруг верховного лидера с окончательным правом принятия решений по всем ключевым вопросам государства. Но убийство Али Хаменеи и возвышение его предположительно раненого сына Моджтабы привели к установлению иного порядка. По данным пакистанских и иранских источников, роль центрального связующего звена в настоящее время играет главнокомандующий КСИР Ахмад Вахиди.

Кто такой Ахмад Вахиди?

Ахмад Вахиди (настоящее имя - Вахид Шахчераги) родился 27 июня 1958 года в иранском городе Шираз. Он получил высшее образование в области электронной инженерии, а позднее - ученые степени в сфере стратегических исследований, что в дальнейшем определило его сочетание технической и военно-аналитической подготовки. Впоследствии Вахиди возглавлял Высший национальный университет обороны Ирана - ключевое учебное заведение, готовящее кадры для вооруженных сил страны.

Кроме того, он считается одним из основателей Корпуса стражей исламской революции. Опытный военачальник и политик был назначен заместителем главнокомандующего КСИР в конце 2025 года, а до этого занимал пост заместителя начальника Генштаба ВС Ирана.

Биография Ахмада Вахиди и путь в КСИР

Ахмад Вахиди вступил в ряды КСИР в возрасте 20 лет, вскоре после Исламской революции, и прошел стремительный карьерный рост в годы ирано-иракской войны (1980-1988). В 1985-1988 годах он занимал должность заместителя начальника разведки КСИР, что стало его первой значимой позицией в структуре военной разведки Ирана.

Во время наступления моджахедов иракской армии на Керманшах в 1988 году Вахиди был ответственным военным командиром этой провинции; после временного продвижения сил противника он был на короткое время задержан военной полицией, о чем впоследствии упоминал в мемуарах экс-президент Али Акбар Хашеми Рафсанджани.

Участие Вахиди в "Иран-контрас"

В середине 1980-х годов Ахмад Вахиди принимал участие в тайных переговорах между иранскими представителями и посредниками, близкими к администрации президента США Рональда Рейгана, в рамках так называемого дела "Иран-контрас". Эти контакты предусматривали организацию тайных поставок американского оружия Ирану в обмен на освобождение американских заложников, удерживавшихся в Ливане. Участие в этих переговорах дало Вахиди прямой опыт взаимодействия с американскими и израильскими интересами ещё на раннем этапе его карьеры.

Как Вахиди возглавил "Кудс"?

С 1988 по 1997 год Ахмад Вахиди занимал пост командующего силами "Кудс" - элитным подразделением КСИР, ответственным за проведение внешних военных операций, тайные акции и поддержку союзных Ирану группировок за рубежом. Именно в этот период были заложены основы разветвленной сети иранских прокси-сил на Ближнем Востоке. Под руководством Вахиди осуществлялось налаживание контактов с боевыми группировками в Ливане, что впоследствии способствовало формированию мощной ливанской организации "Хезболла". В 1998 году он передал командование силами "Кудс" Касему Сулеймани, который в последующие два десятилетия значительно расширил масштаб зарубежных операций Ирана.

Как Вахиди стал главнокомандующим КСИР?

В октябре прошлого года верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил бригадного генерала Ахмада Вахиди заместителем начальника Генштаба ВС ИРИ, что ознаменовало его возвращение на высшие командные должности после периода работы в гражданском правительстве. В декабре того же года Хаменеи назначил Вахиди заместителем главнокомандующего КСИР, поручив ему подготовку иранских войск к возможному новому конфликту с США и Израилем.

В первый день совместной американо-израильской военной операции против ИРИ, в результате авиаударов ушли из жизни Али Хаменеи и командующий КСИР Мохаммад Пакпур, а также несколько других высокопоставленных военных руководителей, находившихся на встрече с Хаменеи. 1 марта Ахмад Вахиди был назначен новым главнокомандующим Корпуса стражей. Таким образом, всего за несколько месяцев он прошел путь от советника до высшего военного руководителя Ирана в условиях полномасштабной войны.

Какие государственные посты занимал Вахиди в правительстве Ирана?

В отличие от двух своих предшественников на посту главы КСИР, Вахиди имеет обширный опыт работы в гражданском правительстве. Он занимал высокие должности в двух администрациях:

Был министром обороны и логистики ВС ИРИ при Махмуде Ахмадинежаде (2009-2013) - на этом посту он курировал развитие иранской оборонной промышленности, ракетной программы и модернизацию систем противовоздушной обороны;

Занимал пост министра внутренних дел при покойном президенте Эбрахиме Раиси (2021-2024) - курировал правоохранительные органы страны и отвечал за координацию действий сил безопасности;

Президент Высшего национального университета обороны (2016-2021);

Член Совета по целесообразности (по настоящее время).

Какие санкции действуют против Ахмада Вахиди?

США и ЕС: Вашингтон впервые ввел санкции против Вахиди в 2010 году из-за его участия в ядерных и ракетных программах ИРИ. Позже он был повторно включен в санкционные списки в 2022 году за нарушения прав человека при подавлении протестов 2022 года. Европейский союз также ввел против него санкции в 2007 и 2022 году, ужесточив их в 2025 году;

Канада: Канадское правительство также ввело санкции против Вахиди в ответ на систематические нарушения прав человека в Иране.

Какова роль Вахиди в структуре власти Ирана?

По состоянию на конец апреля Ахмад Вахиди рассматривается как центральная фигура, определяющая стратегический курс Ирана. Согласно данным источников, близких к властным кругам, после гибели Али Хаменеи и назначения его сына новым верховным лидером, реальный центр принятия решений сместился в сторону военного руководства КСИР. Моджтаба Хаменеи, предположительно получивший тяжелые ранения (включая серьезные травмы ног и ожоги лица, потребовавшие нескольких операций), не появляется на публике и поддерживает связь с внешним миром преимущественно через представителей КСИР. Его роль сводится главным образом к формальному утверждению решений, принимаемых узким кругом военных руководителей, ключевое место среди которых занимает Вахиди.

Некоторые аналитические центры отмечают, что Вахиди является единственным иранским официальным лицом, имеющим прямой доступ к верховному лидеру, и выступает в качестве основного канала передачи ключевых решений другим представителям режима. Такая концентрация каналов коммуникации обеспечивает командующему КСИР исключительное влияние на формирование политической линии государства.

Какое влияние оказывает Вахиди на переговоры с США?

Под руководством Вахиди иранская позиция на переговорах с США приобрела значительно более жесткий характер. Командующий КСИР лично принимал участие в ключевых консультациях 8 апреля, когда было объявлено о прекращении огня. Для обеспечения контроля над переговорной делегацией Вахиди настоял на включении в ее состав своего союзника - секретаря Высшего совета национальной безопасности Мохаммада-Багера Зольгадра, ветерана КСИР. Именно Зольгадр, согласно отчетам, направил жалобу высшему руководству КСИР на главу МИД Аббаса Аракчи, когда тот предположительно проявил готовность к обсуждению ряда уступок в ходе первого раунда переговоров, что привело к временному отзыву делегации в Тегеран.

Несколько дней назад ИРИ представила Белому дому очередное предложение, предусматривающее поэтапные переговоры, при этом ядерный вопрос предлагается пока отложить до окончания войны и урегулирования споров о судоходстве. Одновременно иранская сторона настаивает на сохранении контроля над Ормузским проливом. Данная позиция в целом соответствует жесткой линии, проводимой Вахиди и его ближайшим окружением.

Аналитики сходятся во мнении, что Ахмад Вахиди представляет наиболее ультраконсервативную фракцию иранского истеблишмента, для которой характерны приверженность революционной идеологии, приоритет военной мощи перед экономическим восстановлением и глубокое недоверие к переговорам с Западом. Его стратегические приоритеты включают: сохранение иранского суверенитета над Ормузским проливом как ключевого рычага давления; защиту иранской ракетной и ядерной программ от каких-либо ограничений; недопущение уступок, которые могли бы быть восприняты как проявление слабости.

При этом Вахиди действует в рамках децентрализованной модели управления КСИР, которая была внедрена еще при бывшем главе Корпуса Мохаммаде Али Джафари. Эта модель позволяет автономным подразделениям продолжать боевые действия даже в случае потери центрального командования, что обеспечивает организационную устойчивость структуры в условиях военного времени.

Как идут переговоры между США и Ираном?

Пока что переговорный процесс между Ираном и США остается в состоянии неопределенности. Действует режим прекращения огня, однако раунд переговоров в Исламабаде, запланированный на конец апреля, не состоялся после того, как иранская делегация покинула пакистанскую столицу до прибытия американских представителей. В этих условиях фигура Ахмада Вахиди выступает ключевым фактором, определяющим дальнейшую траекторию: во многом от его позиции зависит, продолжит ли Иран придерживаться жесткой линии на переговорах или пойдет на определенные уступки ради достижения устойчивого прекращения огня. При этом любые договоренности, достигнутые на дипломатическом уровне, могут иметь ограниченную практическую ценность, если не будут поддержаны реальным центром силы в лице командующего КСИР и его ближайшего окружения.