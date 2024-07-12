Кто такая Сара Амири: иранка, ставшая министром образования Объединенных Арабских Эмиратов?

В последние годы ОАЭ привлекают внимание масштабными реформами и проектами в различных отраслях. В этом контексте значимым событием стало назначение иранки Сары Амири на пост министра образования. Расскажем, почему это назначение важно и для ОАЭ, и для всего региона.

Сара Амири широко известна своей работой в космической программе ОАЭ. В качестве руководителя научного совета миссии "Hope" — первой арабской миссии на Марс, она способствовала тому, что ОАЭ стали частью элитного клуба космических держав. Вклад Амири в науку и технологии был признан в мире.

Однако ее назначение имеет не только символический, но и практический смысл. За последние годы ОАЭ инвестировали в развитие своей образовательной системы, стремясь создать среду, которая будет стимулировать творчество, инновации и научные исследования. Амири, с ее обширными знаниями и большим опытом работы в международной научной среде, может сделать прогрессивные шаги для развития образования. Одним из ключевых направлений ее работы станет интеграция передовых технологий и инновационных методик в образовательный процесс.

Важен также культурный и социальный аспект ее назначения. Амири — представительница иранской диаспоры. В ОАЭ сейчас привлекают к работе специалистов независимо от их происхождения. Этот аспект приобретает особую значимость в контексте ближневосточного региона, где межэтнические и межконфессиональные конфликты нередко становятся препятствием на пути к прогрессу.

Назначение Амири стало воплощением новой эпохи гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин в арабском мире. В ОАЭ женщины все активнее занимают руководящие позиции в различных секторах. Это демонстрирует другим странам региона, что успех возможен благодаря меритократии и равенству возможностей.

Ранее Амири заявляла, что вопрос половой принадлежности никогда не был для нее проблемой:

Большинство выпускников университетов и 50% сотрудников космических организаций в ОАЭ — женщины. Мы обычно не замечаем масштабов неравенства в мире. Когда я встречаюсь со своими иностранными коллегами, я обычно единственная женщина.

По словам Амири, эмиратские женщины могут работать в космосе и осваивать Марс:

Женщины в ОАЭ стали активными членами общества и на рынке труда. Больше нет никакой разницы между мальчиками и девочками для участия в таких научных программах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на значительные успехи, образовательная система ОАЭ все еще сталкивается с проблемами, связанными с качеством образования в государственных школах, необходимостью улучшения системы подготовки учителей и интеграцией современных технологий в учебный процесс. Однако богатый опыт Амири и страсть к науке дают надежду на эффективное преодоление этих препятствий.

Сара Амири уже подчеркнула важность развития науки, технологий, инженерии и математики (STEM) в образовательной программе. Она также акцентировала внимание на необходимости пересмотра учебных планов, чтобы они соответствовали требованиям современного рынка труда и способствовали развитию критического мышления и инновационного подхода у учащихся.

Словом, назначение Амири министром образования ОАЭ стало шагом на пути к созданию более инклюзивного, инновационного и устойчивого общества. Ее пример вдохновляет и показывает, что ОАЭ стремятся стать образцом прогресса в арабском мире и за его пределами.