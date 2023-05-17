Есть ли шансы у ближневосточного НАТО Нетаньяху?

Биньямин Нетаньяху предложил создать еще одно НАТО - на Ближнем Востоке. Главной целью новой организации, по его мысли, должна стать борьба с угрозой от Ирана. Израильский премьер придумал и название для организации - «Альянса Авраама». Но насколько реализуема его инициатива?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с неожиданной идеей. Политик предложил создать на Ближнем Востоке свое собственное НАТО.

Еще до визита в Вашингтон глава Израиля заявлял, что намерен "закрепить двухпартийную поддержку, которая столь важна для Израиля". Выступая в конгрессе, он предложил конкретный план того, как он намерен при помощи США обеспечить безопасность своей страны.

По словам Нетаньяху, он хочет добиться создания «Альянса Авраама». Это союз безопасности в рамках региона Ближнего Востока, прототипом которого станет НАТО. Главная цель предполагаемого альянса - борьба с «растущей иранской угрозой».

«После этой войны (Вторая Мировая война - прим. ред.) Америка создала союз безопасности в Европе, чтобы противостоять растущей советской угрозе. Точно так же Америка и Израиль сегодня могут создать союз безопасности на Ближнем Востоке, чтобы противостоять растущей иранской угрозе. Все страны, которые находятся в мире с Израилем, и все те страны, которые заключат мир с Израилем, должны быть приглашены присоединиться к этому союзу», – сказал израильский премьер под овации собравшихся в конгрессе.

Предтечей альянса премьер считает ситуацию в день иранской атаки 14 апреля, когда больше десятка стран помогали Израилю перехватывать и нейтрализовать сотни иранских ракет и беспилотников. Название военному блоку Нетаньяху хотел бы дать в честь Авраамских соглашений, по которым Израиль признали четыре арабских государства - Бахрейн, ОАЭ, Марокко и Судан.

Идея Нетаньяху объяснима с точки зрения безопасности его страны. Ведь апрельская атака стала первым в истории случаем прямой военной агрессии Ирана по Израилю. Тель-Авив хочет заручиться поддержкой не только своего традиционного союзника в лице Вашингтона, но и региональных стран. Но готовы ли страны Ближнего Востока пойти на такой военный альянс с Израилем?

С момента начала военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа погибли почти 40 тысяч палестинцев. Конечно, не все страны поддержали террористические атаки ХАМАС в октябре 2023 года, и ряд арабских лидеров, включая ОАЭ, Египет и Саудовскую Аравию, осудили это нападение. Однако откреститься от факта «геноцида» в Газе, который признал уже Международный уголовный суд (выдавший ордер на арест руководителей Израиля), невозможно.

Из региональных центров силы в «Альянс Авраама» точно не войдет Турция. Анкара каждодневно осуждает массовые убийства палестинцев, разорвала дипломатические и экономические связи с Тель-Авивом, а турецкий президент перешел к открытым оскорблениям Нетаньяху, сравнив его с Гитлером. Турция находится с Ираном в нормальных отношениях и не пойдет на сделку с США и тем более с Израилем.

ОАЭ, Иордания и Египет более терпимо относятся к Израилю, и, в отличие от многих арабских стран, признают его. Однако в нынешней ситуации пойти на новые договоренности с государством-агрессором опасно, с точки зрения как международной репутации, так и социальной стабильности. В арабских странах постоянно проходят митинги с требованиями разорвать отношения с Израилем, ввести против него санкции или даже начать военную операцию по освобождению Газы.

Саудовская Аравия не признает Израиль, поэтому говорить о военном альянса преждевременно. Сдерживание Ирана для саудовцев, как и эмиратцев - актуальный вопрос. Но сейчас условия несколько другие. Иран и суннитские монархии разделяют сторону палестинцев в войне в Газе, а Эр-Рияд не столь давно пошел на нормализацию отношений с Тегераном при посредничестве Пекина.

Таким образом, в нынешних условиях - когда продолжается война в Газе, гибнут палестинцы, а у власти остается токсичный Нетаньяху - идея о ближневосточном НАТО едва ли осуществима. В свое время эту идею лоббировал Дональд Трамп, но создать региональный альянс так и не удалось. Сравнение Нетаньяху с историей создания НАТО тоже не очень корректно. Даже если и страны Европы и США пытались за счет военного блока сдержать «агрессию» СССР, то при нынешних условиях инициатором военного альянса выступает сторона, которая сама ведет наступательную войну.

Еще одним изъяном «Альянса Авраама» может стать его сравнение с НАТО, которая тоже не выступает в современное время миротворческой организацией. За НАТО тянется шлейф бомбардировок Югославии, Ирака, Афганистана, Сирии и Ливии. Многие арабские страны не приветствуют поведение военного блока на Украине. Об этом и решил напомнить региону пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Это альянс каких стран? Дело в том, что НАТО имеет абсолютно ярко выраженную и системную конфронтационную направленность. НАТО сначала создавалось для сдерживания Советского Союза, потом оно продолжало выполнять свои функции для сдерживания Российской Федерации, нашей страны, и продолжает это делать по сей день. Нужны ли нам конфронтационные механизмы на Ближнем Востоке? Вряд ли», – отметил Песков.

Помимо всего прочего, нужно учесть, что и без Израиля регион Ближнего Востока очень сложный. Здесь едва ли удается сдерживать противоречия, коих накопилось превеликое множество. Это борьба персов с турками, арабов и израильтян, суннитов и шиитов. Так что было бы неплохо для начала создать систему коллективной безопасности для предотвращения насилия, а уже потом, может быть, придумывать схемы «против Ирана».