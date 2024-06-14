Кто и за что получал Нобелевскую премию мира?

Президент США Дональд Трамп в пятый раз был выдвинут на получение Нобелевской премии мира: на этот раз за урегулирование ирано-израильского противостояния. О самых интересных лауреатах одной из наиболее значимых премий в мире рассказываем в нашем материале.

С 1901 года премия мира вручается почти ежегодно за укрепление братских отношений между народами, сокращение или отказ от вооруженных сил и продвижение мирных инициатив. Среди лауреатов престижной премии были как и те, кого можно считать образцом миротворческого поведения, так и те, кто не слишком зарекомендовал себя на этом поприще.

Самая первая Нобелевская премия мира

Самую первую премию мира в 1901 году разделили Жан Анри Дюнан из Швейцарии, создатель организации Красный Крест, и Фредерик Пасси из Франции, известный пацифист, которого в начале XX века прозвали ”апостолом мира”. Дюнан был награждён за усилия по оказанию помощи раненым солдатам и продвижение международного взаимопонимания, а Пасси - за многолетнюю дипломатическую работу на благо мирового сообщества. Ни Пасси, ни Дюнан не присутствовали на вручению в силу возраста, а Пасси и вовсе написал статью, опубликованную посмертно, в которой предположил, что премия может ослабить движение за мир, сыграв на руку тем, кто лишь жаждет получить за нее деньги.

Первая женщина-лауреат Нобелевской премии мира

В 1905 году впервые премию мира получила женщина: Берта Фелиситас, баронесса фон Зуттнер. Писательница и борец за мир австро-чешского происхождения несколько недель служила секретарём и экономкой Альфреда Нобеля, и за это время они успели стать друзьями. Берта фон Зуттнер стала ключевой фигурой пацифистского движения в конце XIX века после публикации своей книги ”Долой оружие!” Считается, что именно баронесса фон Зуттнер, которая переписывалась с Нобелем до самой его смерти, побудила его в своём завещании прописать помимо прочих также премию мира. Свою награду фон Зуттнер получила за проявленную смелость в противостоянии ужасам войны.

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Махатма Ганди и Нобелевская премия

Пожалуй, одним из самых больших упущений в истории вручения премии мира остаётся тот факт, что Махатма Ганди - главный символ миротворческого движения XX века, так и не был отмечен. Номинирован на престижную премию индийский идеолог движения за независимость Индии от Великобритании был 5 раз: в 1937, 1938, 1939, 1947 и, наконец, в 1948 году - за несколько дней до того, как его убили. До сих пор от представителей Нобелевского комитета нет никаких чётких объяснений в отношении того, почему Махатма Ганди, ратовавший за использование ненасильственных методов сопротивления и продвигавший социальную справедливость, не был удостоен престижной награды. К слову, в 1948 году Нобелевская премия мира не была вручена вовсе, поскольку комитет решил, что подходящих живых кандидатов на её получение нет.

Сколько президентов США получили премию мира?

Судя по количеству американских президентов в списке лауреатов Нобелевской премии, это одна из самых любимых категорий Норвежского комитета. За 120-летнюю историю премии, лидеры США получили ее четыре раза:

Первым лауреатом стал Теодор Рузвельт в 1906. Он был награждён за содействие в прекращении кровавой войны между великими державами мира, Российской империей и Японией. В 1919 году премии удостоился Вудро Вильсон за создание Лиги Нации - предшественницы современной ООН. В 2002 году премией был отмечен Джимми Картер в возрасте 78 лет за десятилетия поисков мирных решений урегулирования конфликтов и продвижение демократии. Последним, на сегодняшний день, американским президентом-лауреатом премии мира стал Барак Обама в 2009 году. Он удостоился награды за укрепление международной дипломатии и сотрудничества между народами.

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Адольф Гитлер и Нобелевская премия

Сегодня такое может показаться странным, однако в 1939 году кандидатом на премию мира был выдвинут Адольф Гитлер. С официальным письмом к Норвежскому Нобелевскому комитету обратился шведский политик Эрик Брандт. По его мнению, Гитлер был достоин стать лауреатом престижной премии за то, что годом ранее не развязал войну в Европе после присоединения к нацистской Германии Судетской области, входившей в состав Чехословакии. Оказалось, что письмо Эрика Брандта не более, чем сатира, очевидно, в связи с выдвижением кандидатуры Невилла Чемберлена, британского премьер-министра, который подписал Мюнхенское соглашение, отстрочившее на год начало войны в Европе. Сам Брандт, как выяснилось, был портив политики, проводимой Гитлером. В 1939 году премию мира так никто и не получил, потому что в сентябре началась Вторая мировая война. В 1944 году, после четырёхлетнего перерыва, Нобелевская премия мира была вручена Красному Кресту - детищу первого лауреата престижной награды, Жана Анри Дюнана.

Первый русский с Нобелевской премией мира

Первым лауреатом премии мира из России, точнее из СССР, стал Андрей Сахаров, физик-ядерщик и отец советской водородной бомбы. Свою награду мира он принял в 1975 году, будучи отмеченным за права человека, разоружение и продвижение сотрудничества между народами. Сахаров не смог лично отправиться в Осло за премией: ему в этом отказали власти. Вместо него награду приняла его жена и правозащитница, Елена Боннэр.