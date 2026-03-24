Кому сегодня Венесуэла продает нефть?

Нефтяные поставки Венесуэлы растут третий месяц подряд, и в мае 2026 года составили 1,25 млн баррелей в день. Расскажем, сколько нефти сегодня продает Венесуэла и кому.

Кризис в Ормузском проливе продолжается уже четвертый месяц, между тем, рынок нефти держится, а цены, хотя и растут, редко преодолевают порог в $100 за баррель. Не в последнюю очередь этому способствует увеличение добычи и экспорта странами, за пределами Ближнего Востока.

Сколько и какая нефть у Венесуэлы?

Венесуэла обладает самыми большими запасами нефти в мире: они составляют 303 млрд баррелей (почти в четыре раза больше, чем в России) или 17,5% от общемировых. В 1970х годах добыча в стране была около 3,5 млн баррелей в день, но к началу 2026 года она снизилась до миллиона, что составляет примерно один процент от глобального экспорта, из-за американских санкций и стареющей нефтяной инфраструктуры. По качеству венесуэльская нефть - тяжелая и густая, перед продажей ее смешивают с более легкими сортами, а также с нафтой.

Кому сегодня принадлежит венесуэльская нефть?

С января 2026 года политическая ситуация в Венесуэле изменилась: президент страны Николас Мадуро был вывезен в США, и нынешняя власть, представленная в лице исполняющей обязанности президента Дельси Родригес, активно сотрудничает с Вашингтоном. В марте американский Минфин снял санкции с венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, разрешив ей продавать нефть как Америке, так и по всему миру. Сегодня венесуэльская нефть, как и раньше, принадлежит самой Венесуэле, однако добывается в партнерстве с американской компанией Chevron, при этом фактически контроль за нефтяной сферой страны находится в руках США.

Кому Венесуэла поставляет нефть?

Начиная с 2023 года, когда администрация Байдена дала возможность американской Chevron возобновить работу в Венесуэле, большая часть поставок осуществлялась в Китай - примерно 68%. Вторым получателем венесуэльской нефти были США, на которые приходилось около четверти всех поставок. Оставшиеся менее 10% венесуэльской нефти почти в равных количествах распределялись между Кубой и Испанией. Однако в апреле 2026 года ситуация на экспортном рынке Венесуэле изменилась: теперь главные покупатели венесуэльской нефти - это США, Индия и Европа:

на США приходится приходится более 44,5% нефти из южноамериканской страны;

на Индию - 34%;

на европейские страны - 21,5%.

Что изменилось для нефтяной промышленности Венесуэлы?

Еще в январе перспективы венесуэльского нефтепрома не внушали особых надежд: эксперты прогнозировали, что для поддержания добычи на прежнем уровне (около миллиона баррелей в день) понадобятся вложения в инфраструктуру в размере $50 млрд, а на увеличение производства хотя бы до 1,4 млн баррелей в день уйдет не менее 10 лет.

Ситуацию изменила война на Ближнем Востоке: внезапно венесуэльская плотная нефть стала нужна США не только для удовлетворения внутренних нужд (производства бензина, авиационного топлива и сырья для химической промышленности), но и в качестве альтернативы поставкам из Ирана, оказавшегося в центре противостояния с Вашингтоном и Тель-Авивом, которую можно предложить партнерам, в первую очередь, Индии, которая до 2019 года была одним из основных импортеров венесуэльской нефти.

Почему Венесуэла перестала продавать нефть Китаю?

Китай, который до недавнего времени был главным покупателем венесуэльской нефти, сегодня не входит в список ее импортеров. Причина - давление со стороны США. Вашингтон внимательно следит за тем, с кем Венесуэла поддерживает связи, и такие страны, как Китай, Россия, Иран и Куба не входят в число тех, кого Белый дом видит в числе торговых партнеров Каракаса.

Что будет дальше?

Объемы производства венесуэльской нефти за прошедшие три месяца выросли до максимумов последних лет, и, скорее всего, на этом страна, нефтяная промышленность который контролируется США, останавливаться не намерена. Очевидно, что в ближайшей перспективе главным покупателем своей нефти Венесуэла видит Индию, для которой в мае она стала основным поставщиком энергоресурса после России и ОАЭ. Подтверждением тому служит предстоящий 3-7 июня официальный визит действующего президента Венесуэлы Дельси Родригес в Индию, где она, среди прочих вопросов, обсудит с руководством страны сотрудничество в сфере энергетики и инвестиций.