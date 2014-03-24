Командорские острова: где находятся, в чем их важность и почему США хотят их купить?

Подполковник США Джеффри М. Фриц опубликовал статью, в которой выразил мнение, что США необходимо приобрести Командорские острова у России за $15 млрд. Представитель американской армии уверен, что возможное соглашение, может оказаться взаимовыгодным как для Вашингтона, так и для Москвы. Что такое Командорские острова, чем они знамениты и в чем их важность?

Статья опубликована 28 июля в цифровом журнале Breaking Defense, специализирующимся на новостях в сфере глобальной обороны, политики и технологий.

Командорские острова на карте

Командорские острова, архипелаг из четырех островов, расположены в Северной части Тихого океана, на юго-западе Берингова моря в 180 километрах к востоку от Камчатского полуострова. От американского острова Атту на Аляске острова разделяют 335 километров пролива Ближний. Командорские острова принадлежат Российской Федерации в составе Камчатского края Дальневосточного федерального округа. Разница во времени между Москвой и Командорами - 9 часов.

© Фото: Latitude at Russian Wikipedia/Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5

Что такое Командорские острова?

Командорские острова - западная часть Алеутской дуги, острова которой принадлежат США. В состав российского архипелага входят четыре относительно больших острова:

остров Беринга

Медный

Арий камень

Топорков

а также несколько небольших островов и скал.

Единственный обитаемый остров архипелага - остров Беринга. В единственном селе острова, Никольском, проживает 650-700 человек, половина из которых - коренное население, алеуты. Жители населённого пункта занимаются, в основном, охотой и рыбалкой.

Общая площадь островов - почти 1850 квадратных километров. Климат Командорских островов холодный, океанический. Летом температура прогревается до +10 С°, зимой опускается до - 4 С°.

В честь кого названы Командорские острова?

Командоры в ходе Второй Камчатской или Великой Северной экспедиции к берегам Северной Америки были открыты в 1741 году мореплавателем Витусом Берингом. Беринг был в звании капитана-командора, поэтому острова и были названы Командорскими. Остров Беринга тоже получил своё название в честь мореплавателя, который на нём умер, не пережив суровую зиму 1741 года. Его могила по-прежнему на острове, в 10 километрах от села Никольское.

Чем знамениты Командорские острова?

Отдаленные Командорские острова в Тихом океане, в первую очередь, знамениты своей уникальной природой. На островах есть животные-эндемики, которые не встречаются больше нигде в мире, а также животные и птицы занесенные в Красную книгу. В воды Командор ежегодно приходят более 20 видов китов. 30 лет назад на островах был создан заповедник, три года назад получивший статус Национального парка. Сегодня остров Беринга и Медный, а также акватория Тихого океана и Берингова моря - самый большой нацпарк России площадью в 3,5 млн гектаров.

© Фото: Józef Morozewicz

Как добраться до Командорских островов?

До Командор можно добраться самолётом из Петропавловска-Камчатского. Лёгкий пассажирский самолёт Л-410 летает в село Никольское 3 раза в неделю летом, и один-два раза в неделю в остальные сезоны. Чтобы посетить Национальный парк, необходимо получить соответствующее разрешение у отдела охраны парка.

США хотят купить Командорские острова?

На данный момент официальные власти США никаких требований в отношении российских Командор, расположенных в Тихом океане, не предъявляют. Вызвавшая резонанс статья из Breaking Defense была написана подполковником Джеффри Фрицем, который в настоящее время служит в Эстонии в составе Командования по содействию безопасности армии США и работает инструктором в Балтийском оборонном колледже.

Зачем Америке Командоры?

Статью под названием ”Объединение алеутов: стратегическое предложение по Командорам” Фриц написал с тем, чтобы обосновать необходимость приобретения части российской территории. По его мнению, это нужно, чтобы противостоять угрозе со стороны Китая, подводные лодки которого с базы в Желтом море могут теоретически пересечь Берингов пролив и оказаться в Северном Ледовитом океане. Из Арктики китайские субмарины, вооружённые ракетами, смогут, при необходимости, поразить американские города. Дополнительным бонусом от покупки Командорских островов за $ 15 млрд, по мнению Фрица, будет в том, что алеуты российского острова Беринга и американской Алеутской дуги, наконец, будут объединены. В своей статье американский подполковник также признаёт, что регион в будущем станет коридором подводного сдерживания и проецированная силы.

Что говорят в России?

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила в комментарии для РИА Новости, что продажа Родины - страшнейшее преступление, а Фриц может потратить предложенные деньги на погашение госдолга США.