Когда началась новейшая история Грузии или Как грузины умирали за «честь Сталина»?

Расстрел демонстрации протеста стал общенациональной травмой, положившей начало важнейшим социальным процессам и приведший через десятки лет к движению за независимость.
Чего хотели митингующие?
5 марта 1956 года, в день третей годовщины смерти Сталина, тысячи тбилисцев по уже сложившейся традиции пришли с цветами к его огромному памятнику на набережной Куры. Студенты читали стихи во славу Сталина. Люди были возбуждены слухами о том, что 25 февраля первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв прочитал на партийном съезде секретный доклад с критикой культа личности. Как утверждал поэт Ираклий Абашидзе, присутствовавший на съезде, Хрущёв, отрываясь от текста несколько раз, говорил:
Вот вам великий сын грузинского народа! Вот вам сын Грузии!
Собравшиеся у памятника на набережной потребовали «прекратить клевету и оскорбления Сталина» и решили направить приветственную телеграмму соратнику Сталина Вячеславу Молотову. С этой целью они двинулись к зданию министерства связи ГрузССР на проспекте Руставели.
Там их встретили части советской армии, а когда демонстранты попытались ворваться в здание министерства, открыли огонь из пулеметов. Скоро на Руставели появились танки.
Сколько людей погибло?
После расстрела на Руставели, армейские части двинулись на набережную к памятнику, где продолжался многотысячный митинг, и открыли шквальный огонь по митингующим из автоматов.
Сколько всего было убито людей в ходе тех событий, точно до сих пор неизвестно. Некоторые называют цифру сто человек, но наиболее объективные исследователи утверждают, что число погибших не превышало 25. Сотни человек были ранены и около 400 арестованы за участие в массовых беспорядках.
Один из лидеров движения за независимость Грузии Нодар Натадзе много лет спустя утверждал, что солдаты якобы бросали тела расстрелянных в реку.
Активное участие в событиях принял будущий первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия, которому тогда было 16 лет.
Уже 10 марта в городе почти ничего не напоминало о трагедии. Кровь с улицы смыли, но на фасадах зданий в центре оставались (и остаются до сих пор) отметины от пуль.
К чему привела трагедия 9 марта?
За расстрел демонстрации никто не был наказан. Многих военных наградили. Когда пять лет спустя Никита Хрущёв посетил ГрузССР, группа заговорщиков попыталась организовать покушение на его жизнь, но террористов разоблачили – их кто-то предал и имя предателя неизвестно.
После той трагедии в грузинском обществе воцарились чувство угнетенности и социальная депрессия, что привело к социальной апатии, разрушению системы ценностей, дискредитации веры в социализм, а затем и к всеобщей, всепроникающей коррупции, которой ГрузССР «славилась» в советское время.
От 9 марта к 9 апреля
Через 33 года после трагедии в грузинской столице вновь начались массовые демонстрации. На этот раз в руках митингующих не было портретов Сталина. Они выступили с лозунгами за независимость с флагами Грузинской демократической республики 1918-1921 годов, подавленной усилиями Сталина и других грузинских большевиков.
В ночь на 9 апреля 1989 года внутренние войска СССР попытались разогнать мирную демонстрацию у Дома правительства (сейчас здание парламента) рядом с тем самым зданием министерства связи на проспекте Руставели.
На этот раз демонстранты не пытались никуда ворваться, но в ходе бездарно спланированной спецоперации вновь погибли люди – около 20 человек, в основном женщины.
Несмотря на внешнее сходство тех событий, между ними - эпохальная пропасть. Вышедшие на улицы 9 марта были советскими патриотами, преданными КПСС, но почитавшими «великого соотечественника» Иосифа Сталина-Джугашвили. Абсолютное их большинство и не думало о выходе из СССР. А в 1989 году их дети и внуки вышли на проспект уже с совершенно иной мотивацией, требуя не «соблюдения чести» вождя, а независимости Грузии.
Тем не менее 9 марта 1956 года стало предтечей событий 9 апреля 1989, положивших начало независимости Грузии.