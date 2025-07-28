Когда началась новейшая история Грузии или Как грузины умирали за «честь Сталина»?

Георгий Калатозишвили, Тбилиси

9 марта в Грузии вспоминали трагедию 1956 года, когда десятки демонстрантов были расстреляны советской армией. Причиной массовых волнений стал доклад Хрущёва на XX съезде КПСС «О культе личности Иосифа Сталина», который грузины восприняли как оскорбление «чести вождя» и всей Грузии.

Расстрел демонстрации протеста стал общенациональной травмой, положившей начало важнейшим социальным процессам и приведший через десятки лет к движению за независимость.

Чего хотели митингующие?

5 марта 1956 года, в день третей годовщины смерти Сталина, тысячи тбилисцев по уже сложившейся традиции пришли с цветами к его огромному памятнику на набережной Куры. Студенты читали стихи во славу Сталина. Люди были возбуждены слухами о том, что 25 февраля первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв прочитал на партийном съезде секретный доклад с критикой культа личности. Как утверждал поэт Ираклий Абашидзе, присутствовавший на съезде, Хрущёв, отрываясь от текста несколько раз, говорил:

Вот вам великий сын грузинского народа! Вот вам сын Грузии!

Собравшиеся у памятника на набережной потребовали «прекратить клевету и оскорбления Сталина» и решили направить приветственную телеграмму соратнику Сталина Вячеславу Молотову. С этой целью они двинулись к зданию министерства связи ГрузССР на проспекте Руставели.

Там их встретили части советской армии, а когда демонстранты попытались ворваться в здание министерства, открыли огонь из пулеметов. Скоро на Руставели появились танки.

Сколько людей погибло?

После расстрела на Руставели, армейские части двинулись на набережную к памятнику, где продолжался многотысячный митинг, и открыли шквальный огонь по митингующим из автоматов.

Сколько всего было убито людей в ходе тех событий, точно до сих пор неизвестно. Некоторые называют цифру сто человек, но наиболее объективные исследователи утверждают, что число погибших не превышало 25. Сотни человек были ранены и около 400 арестованы за участие в массовых беспорядках.

Один из лидеров движения за независимость Грузии Нодар Натадзе много лет спустя утверждал, что солдаты якобы бросали тела расстрелянных в реку.

Активное участие в событиях принял будущий первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия, которому тогда было 16 лет.

Уже 10 марта в городе почти ничего не напоминало о трагедии. Кровь с улицы смыли, но на фасадах зданий в центре оставались (и остаются до сих пор) отметины от пуль.

К чему привела трагедия 9 марта?

За расстрел демонстрации никто не был наказан. Многих военных наградили. Когда пять лет спустя Никита Хрущёв посетил ГрузССР, группа заговорщиков попыталась организовать покушение на его жизнь, но террористов разоблачили – их кто-то предал и имя предателя неизвестно.

После той трагедии в грузинском обществе воцарились чувство угнетенности и социальная депрессия, что привело к социальной апатии, разрушению системы ценностей, дискредитации веры в социализм, а затем и к всеобщей, всепроникающей коррупции, которой ГрузССР «славилась» в советское время.

От 9 марта к 9 апреля

Через 33 года после трагедии в грузинской столице вновь начались массовые демонстрации. На этот раз в руках митингующих не было портретов Сталина. Они выступили с лозунгами за независимость с флагами Грузинской демократической республики 1918-1921 годов, подавленной усилиями Сталина и других грузинских большевиков.

В ночь на 9 апреля 1989 года внутренние войска СССР попытались разогнать мирную демонстрацию у Дома правительства (сейчас здание парламента) рядом с тем самым зданием министерства связи на проспекте Руставели.

На этот раз демонстранты не пытались никуда ворваться, но в ходе бездарно спланированной спецоперации вновь погибли люди – около 20 человек, в основном женщины.

Несмотря на внешнее сходство тех событий, между ними - эпохальная пропасть. Вышедшие на улицы 9 марта были советскими патриотами, преданными КПСС, но почитавшими «великого соотечественника» Иосифа Сталина-Джугашвили. Абсолютное их большинство и не думало о выходе из СССР. А в 1989 году их дети и внуки вышли на проспект уже с совершенно иной мотивацией, требуя не «соблюдения чести» вождя, а независимости Грузии.

Тем не менее 9 марта 1956 года стало предтечей событий 9 апреля 1989, положивших начало независимости Грузии.