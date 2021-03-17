Как в Армении сносили памятники Сталину, Ленину, Кирову и Гукасяну

Депутат парламента Армении Мгер Мелконян сообщил, что власти города Артик сносят монумент, посвященный героям Великой Отечественной войны. В администрации Артика сказали, что монумент подлежит лишь переносу, а не демонтажу. Однако новость спровоцировала бурные обсуждения. Расскажем, какие памятники Армении были снесены в результате политических решений.

Памятник Сталину (Ереван)

Статуя Сталина была установлена 29 октября 1950 года в столичном парке Ахтанак (Победы). Автор скульптуры Сергей Меркуров, постамент - Рафаэль Исраелян.

17-метровый бронзовый Сталин возвышался над городом с высоты 33-метрвого постамента. Предполагалась, что в помещениях внутри постамента на постоянной основе будут функционировать экспозиции, посвященные биографии, подвигам и личному вкладу Сталина в Победу в ВОв.

Статуя была хорошо видна из всех районов Еревана, в том числе из тогдашних пригородов и деревень, окружавших армянскую столицу.

Решение о демонтаже было принято в 1962 году. К тому времени в Советском Союзе был развенчан культ личности вождя, а его памятники стали повсеместного покидать главные улицы и проспекты советских городов.

В наши дни на 33-метровом постаменте возвышается монумент «Мать Армения» работы скульптора Ары Арутюняна.

Памятник Ленину (Ереван)

В самом центре армянской столицы, на Площади Республики, в советское время возвышался памятник вождю мирового пролетариата. Автор скульптуры Сергей Меркуров, постамента - тбилисские архитекторы, супруги Наталия Паремузова и Левона Вартанов.

Статуя Ленина была установлена в 1940 году, став главной трибуной, с которой в разное время выступали первые лица советской Армении.

Медный Ленин высотой 7 метров стоял на 11-метровом постаменте. Демонстрации трудящихся и военные парады проводились на главной площади, завершаясь обязательным возложением цветом к основанию монумента.

Памятник покинул центральную площадь Еревана в 1991 году. Однако Ленин «живее всех живых», а потому его демонтированный памятник не уничтожили. Сегодня его голова покоится на складе мэрии Еревана в Чарбахе, а тело расположилось во дворе Национальной картинной галереи.

Постамент был окончательно снесен в 1996 году. Сейчас на его месте зеленый газончик.

Памятник Сергею Кирову (Ванадзор)

Большевик и пламенный трибун Сергей Миронович Костриков (Киров) начинал революционную деятельность на Кавказе. В 1921 он возглавил советский Азербайджан, после чего пошел на повышение и до самой смерти считался всесильным владыкой Ленинграда. Именем Кирова назывались улицы, площади, районы и города.

В союзных республиках памятники Кирову чаще всего возводились в промышленных центрах, так как он был одним из ярых сторонников индустриализации. В АрмССР статуя Кирова была установлена в Кировакане (ныне Ванадзор), на одноименной площади в 1950 году. Базальтовый Киров был творением скульптора Ары Саргсяна, который изготовил статую за 8 лет до ее монтажа на главной городской площади.

Пал базальтовый Киров в 1992 году. Судьба памятника неизвестна.

Сейчас главная площадь Ванадзора пуста.

Памятник Гукасу Гукасяну (Ереван)

Звезда молодого революционера Гукаса Гукасяна взошла рано, и также рано погасла. Основатель первой подпольной большевицкой ячейки будущей АрмССР погиб в борьбе с контрреволюцией. Его имением назвали несколько улиц в городах Армении, район АрмССР, а также переименовали в его честь его родовое село.

Поскольку Гукасян на момент гибели возглавлял Закавказский центр комсомола, памятник ему открыли 1 мая 1935 года в Студенческом парке в центре Еревана, между улицами Абовяна и Теряна. Базальтовый Гукасян - творение скульптора Сурена Степаняна и архитектора Айка Асатряна - был установлен в назидание молодым армянским комсомольцам перед зданием обсерватории.

В 1990 году памятник Гукасяну был взорван неустановленными лицами. Через 19 лет на его месте перед зданием ереванской обсерватории открыли памятник Виктору Амбарцумяну, приурочив это событие к 100-летию со дня рождения армянского астрофизика.