Казахстан построит самый большой дата-центр в Центральной Азии?

В Казахстане будет реализован самый дорогостоящий инфраструктурный проект в Центральной Азии за всю историю, за счет которого Астана планирует укрепить свои позиции в качестве глобального центра обработки и хранения данных. Что за проект собирается реализовать Казахстан, с какими партнерами он будет работать и что это ему принесет?

Контракт на $10 млрд

15 июня Казахстан подписал инфраструктурное соглашение с американским стартапом Firebird на строительство в Долине дата-центров стоимостью в $ 10 млрд. Проект предусматривает создание масштабного вычислительного кластера на базе 100 тысяч графических процессоров, в том числе GB300 и Vera Rubin от Nvidia. В рамках соглашения казахстанское подразделение компании Firebird будет обеспечивать финансирование дата-центров и связанных с ним технологий, а ”Казахтелеком”, крупнейшая телекоммуникационная компания Казахстана, будет заниматься вопросами обеспечения электроэнергии, охлаждения и телекоммуникационных возможностей.

Что такое Долина дата-центров в Казахстане?

Долина дата-центров или Долина ЦОДов в Казахстане - это проект по созданию крупнейшего в Евразии вычислительного хаба на территории Казахстана. Официально представлен проект был в конце марта 2026 года на форуме Digital Kazakhstan. Председатель правления ”Казахтелеком” Багдат Мусин тогда заявил, что Долина дата-центров закрепит за страной роль глобального центра обработки и хранения данных.

Долина ЦОДов в Казахстане, проект уровня Тир 1 (базового уровня) и инвестиционное предложение: через него Астана приглашает глобальных технологических игроков воспользоваться теми преимуществами, которые есть в стране, в первую очередь огромными энергетическими запасами, цифровой инфраструктурой и благоприятными условиями для работы иностранных компаний, в том числе налоговыми преференциями как в специальных экономических зонах.

Что за компания Firebird?

Компания Firebird появилась относительно недавно, в 2025 году. Глава компании американский предприниматель армянского происхождения Размиг Овагимян. Firebird - один из стартапов, аффилированных с технологическим гигантом Nvidia, производящим графические чипы, системы ИИ, мобильные приложения, программные интерфейсы и так далее. Впервые компания заявила о себе осенью 2025 года, когда стало известно, что Nvidia через Firebird намерена создать в Армении ИИ-фабрику стоимостью в $500 млн, а также поставлять стране свои графические чипы.

Зачем Nvidia дата-центры в Казахстане?

Через свои дочерние компании Nvidia, самая дорогая компания в мире, строит дата-центры по всему миру. По состоянию на 2026 год, Nvidia - один из крупнейших глобальных операторов центров обработки данных. Более 20 дата-центров Nvidia представлены в 15 странах мира, включая США, ОАЭ, Францию, Марокко, Японию, Финляндию и Израиль. Более 65 подобных объектов запланированы к строительству в 30 странах мира, включая Казахстан.

Для Nvidia Казахстан - удобная страна для размещения дата-центров по целому ряду причин:

Казахстан - политически нейтральная страна для создания ИИ-инфраструктуры, открытая к сотрудничеству как с Европой и США, так и с Азией; Казахстан обладает большим энергетическим потенциалом, необходимым для обеспечения работы масштабного дата-центра; Казахстан заинтересован в развитии собственной ИИ-инфраструктуры и готов работать с партнерами; размещение дата-центров на территории Казахстана обеспечивает Nvidia более свободный доступ на рынки Азии.

Зачем Казахстану нужны дата-центры?

Сегодня экономики развитых и развивающихся стран мира делают ставку не просто на цифровизацию, а на активное внедрение систем искусственного интеллекта на всех уровнях государственного управления. Казахстан в этом плане не хочет отставать. Более того, президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил 2026 год Годом искусственного интеллекта, и соглашение с Nvidia на строительство дата-центров стоимостью в $10 млрд как нельзя лучше укладывается в это стремление Казахстана создать собственную цифровую экосистему, в основе которой будет ИИ. Кроме того, партнерский проект сулит центральноазиатской стране:

дальнейшую экономическую диверсификацию за счет развития новых технологических секторов экономики;

технологический суверенитет. Создание собственной вычислительной инфраструктуры снизит зависимость Казахстана от вешних ресурсов;

укрепление статуса регионального лидера в сфере ИИ-технологий;

создание новых профессий и рабочих мест, а также возможность для местных разработчиков программного обеспечения, специалистов по системам хранения данных и ии-экспертам работать в своей стране.

Посредством сотрудничества c Nvidia Казахстан надеется зарабатывать как минимум три миллиарда долларов ежегодно, а также привлекать мировые технологические компании к сотрудничеству с Астаной.

Где и когда появятся дата-центры Nvidia в Казахстане?

План по созданию дата-центров Nvidia и Firebird в Долине дата-центров разбит на два этапа:

на первом этапе в проект будет вложено $ 5 млрд, включая миллиард долларов государственной компанией ”Казахтелеком”. Коммерческая эксплуатация объекта мощностью в 125 МВт начнется в 2027 году;

сроки второго этапа будут определены позже.

Технические характеристики проекта пока публично не озвучены, однако ожидается, что кроме дата-центров в казахстанской Долине ЦОДов будут представлены:

кластеры суперкомпьютеров на базе чипов Nvidia

высокопроизводительная инфраструктура для облачных вычислений

учебные ИИ-центры

исследовательские центры.

Расположена Долина дата-центров будет в Павлодарской области в окрестностях Экибастуза у озера Туздысор, рядом с Экибастузской ГРЭС-1.