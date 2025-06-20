Как удары Израиля по Ирану угрожают азербайджанскому населению?

Михаил Богданов

Провинции Западного и Восточного Азербайджана, Ардебиль и Зенджан, где компактно проживает 30 миллионов иранских азербайджанцев, оказались на передовой израильско-иранского конфликта. Удары ЦАХАЛа по военным и промышленным объектам на севере Ирана напрямую затронули эти этнические регионы.

Тебриз и Ардебиль под ракетами

Нефтеперерабатывающий завод в Тебризе (Западный Азербайджан) подвергся прямому попаданию, что подтвердило иранское государственное телевидение. Мэр Тебриза Якуб Хошиар, один из подписавших коллективное письмо пяти иранских мэров в международные организации, заявил газете «Хамшахри»:

В дни, когда сионистский режим атаковал нашу страну, крупнейшие города также подверглись посягательствам этого лживого режима. Система городского управления рождена волей народа — мы, мэры и городские советы, избраны народом. Мы представляем народ и поэтому обязаны были отреагировать.

В Ардебиле, где проживает значительная азербайджанская община, удары по военным объектам вызвали панику среди мирного населения. Власти Азербайджанской Республики официально обратились к Израилю с требованием избегать атак на эти районы, особо отметив Ардебиль как зону риска. Как свидетельствуют израильские СМИ, Баку выразил беспокойство по поводу угрозы мирному населению в иранских городах.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Гуманитарные последствия и позиция местной власти

Хотя точные данные о жертвах среди азербайджанского населения засекречены, общая статистика по целевым провинциям ужасает. В Тебризе и прилегающих районах число погибших исчисляется десятками. По всему Ирану на 24 июня (дату начала перемирия) зафиксировано 627 погибших и 4870 раненых гражданских, значительная часть – в северных провинциях.

Продолжается массовый исход жителей: дороги из Тебриза и Ардебиля в направлении границ с Турцией и Азербайджаном заполнены беженцами. На КПП Агарак (армяно-иранская граница) скопились многокилометровые очереди. Мэр Хошиар подчеркнул символическое значение сопротивления:

Сегодня народ, проявив стойкость, откликнулся на зов лидера революции и встал на пути этой безжалостной агрессии. Так мы посылаем миру знаковый месседж: где бы человеческое достоинство ни сталкивалось с посягательствами, иранский народ сломит их спесь. Как и в недавних событиях, когда им сломали хребет.

Дипломатический накал

Баку предпринимает беспрецедентные шаги, проявляя этническую солидарность. Через закрытые каналы направлены повторные обращения к Израилю с призывом щадить мирное население. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заверил Тегеран:

Баку не позволит использовать свою территорию против Ирана.

Мэр Тебриза тем временем активизирует международную дипломатию городов:

Мы как мэры и городские советы должны донести наше послание до международного сообщества и осудить нападение на Иран... Призываем мировое сообщество соблюдать нормы международного права, особенно Устав ООН и Женевские конвенции.

Заложники чужой войны

Мирное население Ирана оказалось заложником конфликта. Как отмечает Якуб Хошиар:

Когда ракеты попадают в Тебриз, страдают не режим, а отцы семейств, учителя, врачи. Люди, которые просто хотят жить в мире.

Пока дипломаты спорят о ядерной программе, семьи в Иране вынуждены заботиться о своей безопасности. Их города, исторические центры тюркской культуры, становятся мишенью. Война, начатая как противостояние из-за ядерной программы, рискует перерасти в гуманитарную катастрофу, и цитаты мэра Тебриза стали ее самым человечным голосом.