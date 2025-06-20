Как удары Израиля по Ирану угрожают азербайджанскому населению?

Тебриз и Ардебиль под ракетами
Нефтеперерабатывающий завод в Тебризе (Западный Азербайджан) подвергся прямому попаданию, что подтвердило иранское государственное телевидение. Мэр Тебриза Якуб Хошиар, один из подписавших коллективное письмо пяти иранских мэров в международные организации, заявил газете «Хамшахри»:
В дни, когда сионистский режим атаковал нашу страну, крупнейшие города также подверглись посягательствам этого лживого режима. Система городского управления рождена волей народа — мы, мэры и городские советы, избраны народом. Мы представляем народ и поэтому обязаны были отреагировать.
В Ардебиле, где проживает значительная азербайджанская община, удары по военным объектам вызвали панику среди мирного населения. Власти Азербайджанской Республики официально обратились к Израилю с требованием избегать атак на эти районы, особо отметив Ардебиль как зону риска. Как свидетельствуют израильские СМИ, Баку выразил беспокойство по поводу угрозы мирному населению в иранских городах.
Гуманитарные последствия и позиция местной власти
Хотя точные данные о жертвах среди азербайджанского населения засекречены, общая статистика по целевым провинциям ужасает. В Тебризе и прилегающих районах число погибших исчисляется десятками. По всему Ирану на 24 июня (дату начала перемирия) зафиксировано 627 погибших и 4870 раненых гражданских, значительная часть – в северных провинциях.
Продолжается массовый исход жителей: дороги из Тебриза и Ардебиля в направлении границ с Турцией и Азербайджаном заполнены беженцами. На КПП Агарак (армяно-иранская граница) скопились многокилометровые очереди. Мэр Хошиар подчеркнул символическое значение сопротивления:
Сегодня народ, проявив стойкость, откликнулся на зов лидера революции и встал на пути этой безжалостной агрессии. Так мы посылаем миру знаковый месседж: где бы человеческое достоинство ни сталкивалось с посягательствами, иранский народ сломит их спесь. Как и в недавних событиях, когда им сломали хребет.
Дипломатический накал
Баку предпринимает беспрецедентные шаги, проявляя этническую солидарность. Через закрытые каналы направлены повторные обращения к Израилю с призывом щадить мирное население. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заверил Тегеран:
Баку не позволит использовать свою территорию против Ирана.
Мэр Тебриза тем временем активизирует международную дипломатию городов:
Мы как мэры и городские советы должны донести наше послание до международного сообщества и осудить нападение на Иран... Призываем мировое сообщество соблюдать нормы международного права, особенно Устав ООН и Женевские конвенции.
Заложники чужой войны
Мирное население Ирана оказалось заложником конфликта. Как отмечает Якуб Хошиар:
Когда ракеты попадают в Тебриз, страдают не режим, а отцы семейств, учителя, врачи. Люди, которые просто хотят жить в мире.
Пока дипломаты спорят о ядерной программе, семьи в Иране вынуждены заботиться о своей безопасности. Их города, исторические центры тюркской культуры, становятся мишенью. Война, начатая как противостояние из-за ядерной программы, рискует перерасти в гуманитарную катастрофу, и цитаты мэра Тебриза стали ее самым человечным голосом.