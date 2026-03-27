Как Ормузский пролив превращает локальную войну в глобальный кризис?

Александр Клемент

Ормузский пролив, через который проходит критическая доля мирового нефтяного экспорта, превращается из географического узла в главный триггер глобального кризиса. Его блокировка Ираном - не региональный эпизод, а удар по всей мировой экономике, последствия которого мгновенно выйдут за пределы Ближнего Востока.

Любое ограничение движения танкеров автоматически означает скачок цен, давление на рынки и цепную реакцию в экономиках США, Европы и Азии. Поэтому контроль над Ормузским проливом превращается чуть ли не в главный козырь Ирана. Блокировка полива - не столько военный, сколько геоэкономический инструмент. Даже страны, обладающие собственной нефтью, включая США, не застрахованы от последствий, поскольку цены формируются глобальным рынком.

Для Ирана пролив это:

средство давления на США и союзников

инструмент переговоров

гарантия регионального влияния.

Если Тегеран сохранит контроль над проливом по итогам конфликта, это автоматически повысит его статус до ключевой силы на Ближнем Востоке.

Почему США не могут игнорировать Ормуз?

Формально США снизили зависимость от ближневосточной нефти. Фактически остались встроенными в глобальную систему ценообразования. Официально Вашингтон заявляет, что не зависит от пролива, но на практике ситуация иная:

рост цен на нефть бьет по экономике США

союзники (Европа, Азия) критически зависят от поставок

контроль Ирана над проливом означает стратегическое поражение США

Рост цен на нефть:

ускоряет инфляцию

бьет по внутреннему рынку

усиливает политическое давление внутри страны.

Прямой конфликт с Ираном слишком рискован. Это противостояние может помешать президенту США уделять должное внимание внутренним проблемам страны. Поэтому основным сценарием становится точечная операция по ключевой инфраструктуре Ирана.

В центре внимания острова, через которые Иран контролирует Ормузский пролив. Они формируют так называемую оборонную архитектуру Ирана:

территория, с которой контролируются судоходные маршруты

узлы военного контроля

точки размещения ракет и ПВО

инфраструктура нефтяного экспорта.

Остров Харк - главная цель

Наиболее вероятным объектом для удара считается остров Харк - главный энергетический клапан Ирана, через который проходит основная часть экспорта нефти. Захват Харка:

лишает Тегеран валютных доходов

запускает экономическую дестабилизацию

усиливает внутреннее давление на власть.

Поэтому с военной точки зрения удар по Харку - самый рациональный. Но даже успешная операция не гарантирует победу. Харк находится в непосредственной близости от иранского побережья, поэтому Иран сможет наносить постоянные удары по острову. Кроме того, захватить территорию проще, чем удерживать. В данном случае удержание будет довольно проблематично, учитывая уязвимость острова перед возможными постоянными ракетными атаками и ударами беспилотников.

Эти факторы превращает потенциальную операцию в затяжной и рискованный конфликт без ясного финала. Даже при технологическом превосходстве США сталкиваются с тремя ограничениями:

География против силы: Иран воюет у своих берегов Асимметричный ответ: дешевые средства против дорогой армии Глобальные последствия: рынок реагирует быстрее, чем военные.

Словом, США могут начать эту операцию, но не могут гарантированно быстро ее закончить. Иран, в свою очередь, не способен победить напрямую, но может сделать цену конфликта неприемлемой для всех.

Риск затягивания войны

США усиливают военное присутствие в регионе:

переброска морской пехоты

подготовка десантных операций

концентрация сил для возможного захвата островов. Помимо острова Харк, в качестве целей рассматриваются другие опорные точки КСИР в регионе, например крупнейший в Персидском заливе остров Кешм или остров Ларак.

Это говорит о переходе от давления к подготовке конкретных военных сценариев. Конфликт вокруг Ормузского пролива - не борьба за территорию, а за контроль над мировой энергетической системой.

Иран использует пролив как стратегическое оружие

США рассматривают ограниченную военную операцию как способ нейтрализации

ключевым элементом становятся острова, а не материк.

Главный риск противостояния заключается в том, что даже локальная операция может перерасти в долгий конфликт без гарантированного результата. Сценарий вокруг Ормуза - не локальный конфликт, а системный кризис, при котором:

нефть становится оружием

торговые маршруты - зоной риска

региональный конфликт - глобальной проблемой.

Даже ограниченная операция может запустить эффект домино, от энергетического шока до военной эскалации. Ормузский пролив в этой логике - рычаг, который превращает локальную войну в глобальный кризис.