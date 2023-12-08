В этом году Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени Рудомино отмечает 105-летие с момента основания. Статус самостоятельного учреждения она получила 22 ноября 1921 года. Расскажем, как менялись названия и адреса библиотеки, когда она переехала в свое нынешнее здание и как отмечает 105-летие.

Как началась история библиотеки?

В январе 1921 года Наркомпрос РСФСР приступил к созданию Неофилологического института, а заведующей библиотекой назначили Маргариту Рудомино. Из-за организационных проблем его так и не открыли, а 22 ноября 1921 года библиотека была основана как самостоятельное учреждение. Ей выделили небольшое помещение в районе Арбата: это была квартира в доме в Денежном переулке, и читальный зал разместили в бывшей адвокатской гостиной. Открылась библиотека в апреле 1922-го как Неофилологическая. К тому времени в фондах насчитывалось около 4500 книг, штат сотрудников состоял из пяти человек.

В мае 1924 года она переехала в здание Исторического музея, тогда же получила новое название — Библиотека иностранной литературы. Ее фонды постоянно пополнялись — требовалось более просторное помещение. В декабре 1925-го состоялось еще одно переселение: на сей раз в бывшую квартиру профессора МГУ Юрия Сергиевского. В пяти комнатах оборудовали читальный зал, справочно-библиографический отдел и отдел выдачи книг на дом. Также были организованы кружки немецкого, французского и английского языков. Число занимавшихся в них вскоре превысило тысячу человек, а преподавателей не хватало — в октябре 1926 года при библиотеке создали Высшие курсы иностранных языков. Рудомино параллельно с руководством библиотекой стала заведовать и ими. В 1930-м курсы были преобразованы в Московский институт иностранных языков (теперь это Московский государственный лингвистический университет).

Очередной переезд начался в августе 1929 года: Моссовет передал библиотеке здание храма Космы и Дамиана в Столешниковом переулке, а в мае 1932-го она была переименована в Государственную центральную библиотеку иностранной литературы.

В начале Великой Отечественной войны наиболее ценные фонды отправили на хранение за Урал, а сама библиотека продолжала работать. В августе 1941 года здание в Столешниковом пострадало из-за авианалета, поэтому пришлось переехать в особняк в Лопухинском переулке.

1 марта 1948-го вышло постановление Совета министров СССР о реорганизации библиотеки во Всесоюзную государственную библиотеку иностранной литературы (ВГБИЛ). Тогда же ей предоставили помещение в доме 12 на улице Разина (так тогда называлась Варварка). В следующем году библиотека приступила к комплектованию китайской литературы, положив тем самым начало будущему отделу восточных языков, который был создан в 1955-м.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как строился дом для "Иностранки"?

В начале 1950-х на улице Разина решили построить гостиницу "Россия", и дом, где находилась библиотека, подлежал сносу. Для нового здания ВГБИЛ выделили земельный участок на Ульяновской (нынешней Николоямской) улице, строительство стартовало в ноябре 1961-го. По проекту архитектурной мастерской Дмитрия Чечулина в библиотеке было оборудовано 14 читальных залов, конференц-зал на 400 человек и 16-ярусное книгохранилище. Переезд начался в 1966 году, а 25 января 1967-го читатели "Иностранки" впервые вошли в новое здание. Тогда заработали три зала: научный зал гуманитарной науки на 110 мест, зал естественно-научной литературы на 70 мест и общий читальный зал на 90 мест, а торжественное открытие состоялось через четыре месяца, 31 мая.

В августе 1990-го библиотека получила имя своей основательницы и первого директора Маргариты Рудомино, которая скончалась 9 апреля того же года.

С начала 1990-х в "Иностранке" стали открываться международные центры: в 1993 году был создан Американский культурный центр, в 2011-м — Азербайджанский культурный центр. В 2016-м заработал культурный центр "Франкотека", который занялся изучением французской культуры, в том же году появился Центр славянских культур, а в 2019-м — Ибероамериканский культурный центр, изучающий культуру испано- и португалоязычных стран.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как появилась аллея выдающихся личностей в атриуме библиотеки?

История аллеи началась в 1994 году, когда во внутреннем дворике библиотеки появился первый памятник — точная копия знаменитого бюста Генриха Гейне работы скульптора Арнольда Фриша. Его подарила мэрия Москвы, и у руководства "Иностранки" появилась идея превратить пространство атриума в небольшой музей под открытым небом. Сейчас там уже больше 30 скульптурных портретов разных выдающихся людей. Так, 13 марта 2001 года был установлен памятник персидскому поэту, автору эпической поэмы "Шахнаме" Абулькасиму Фирдоуси. 24 ноября 2012 года открылся памятник азербайджанскому писателю, просветителю и общественному деятелю Мирзе Фатали Ахундову, созданный скульптором Зауром Рзаевым. 27 мая 2013-го на аллее появился бюст арабского ученого Ибн Халдуна, а 24 ноября того же года был открыт памятник Чингизу Айтматову, это событие приурочили к 85-летию со дня рождения киргизского писателя. 30 октября 2019 года был установлен памятник азербайджанскому поэту Имадеддину Насими работы Айдына Зейналова.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как "Иностранка" отмечает 105-летие?

В рамках специальной программы уже состоялись различные конференции, симпозиумы и другие события. Так, 20 мая наградили победителей 5-го сезона "Премии Рудомино", учрежденной в 2021 году в честь основательницы "Иностранки" и 100-летия библиотеки. 9 сентября во ВГБИЛ открылся новый читальный зал, посвященный литературе на языках Востока. А 29 октября в Книжном клубе "Иностранки" провели научно-практическую конференцию "М. И. Рудомино и библиотечное дело: прошлое в настоящем". 20 и 21 ноября в библиотеке состоится фестиваль литературного перевода и устного творчества "С языка на язык", приуроченный не только к 105-летию ВГБИЛ, но и к 100-летию ее курсов обучения иностранным языкам. В программе — лекции, творческие встречи, разговорные клубы, языковые мастер-классы и открытые уроки.