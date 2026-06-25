Как изменятся правила оформления онлайн-кредитов в Азербайджане?

Анастасия Жалина

С 1 октября 2026 года в Азербайджане вступят в силу новые правила оформления потребительских кредитов через интернет и мобильные приложения. Заемщики смогут самостоятельно запретить оформление кредита онлайн, а банки будут обязаны проводить дополнительные проверки перед выдачей денег и соблюдать новые требования при дистанционном кредитовании.

Изменения касаются не только банков, но и небанковских кредитных организаций. По сути, Центральный банк вводит единые правила дистанционного оформления потребительских кредитов и усиливает контроль на всех этапах — от подачи заявки до перечисления денежных средств.

Можно ли запретить оформление кредита онлайн?

Да. Если человек не хочет, чтобы на его имя можно было оформить потребительский кредит через интернет или мобильное приложение, он сможет заранее установить такой запрет. После этого банк не сможет дистанционно оформить кредит или увеличить кредитный лимит.

Снять ограничение тоже можно, однако сделать это будет сложнее. Для этого потребуется лично обратиться в банк либо воспользоваться усиленной электронной подписью или усиленной системой подтверждения личности.

Таким образом, человек сможет самостоятельно решить, допускает ли он оформление потребительских кредитов без посещения отделения банка.

Перед выдачей кредита банк проведет дополнительную проверку?

Теперь перед выдачей кредита онлайн банк должен убедиться, что клиент заранее не запретил дистанционное оформление кредита. Для этого проверка будет проводиться не только по внутренней базе банка, но и через информационную систему кредитного бюро.

Если выяснится, что такой запрет действует, оформить кредит через интернет или увеличить кредитный лимит уже не получится.

Кроме того, если человек, ранее установивший запрет, все же попытается оформить кредит онлайн, банк обязан сразу уведомить его об этом через мобильное приложение или SMS.

Почему деньги будут поступать позже?

Еще одно изменение касается сроков перечисления кредита. Если сумма кредита или увеличения кредитного лимита в течение одного дня не превышает двукратный размер минимальной заработной платы, деньги будут перечислены через два часа после оформления договора.

Если сумма окажется больше этого порога, ждать придется уже 24 часа. При этом банк обязан заранее предупредить клиента о сроках перечисления средств.

Таким образом, между оформлением кредита и фактическим получением денег впервые появляется обязательный период ожидания.

Зачем понадобились новые правила?

Все изменения касаются именно дистанционного оформления потребительских кредитов. Если раньше правила в основном регулировали саму выдачу кредита, то теперь они подробно определяют весь процесс — от проверки информации о заемщике до перечисления денежных средств.

По новым требованиям банки должны проверять наличие установленных клиентом ограничений сразу по двум источникам информации, уведомлять заемщиков о попытках оформить кредит при наличии запрета и соблюдать новый порядок перечисления средств.

Иными словами, оформить кредит онлайн по-прежнему можно, однако сама процедура становится более регламентированной. Новые требования устанавливают единый порядок работы для всех организаций, выдающих потребительские кредиты дистанционно.

Что будет, если банк нарушит новые правила?

Одно из самых важных изменений касается ответственности кредитных организаций. Если банк оформит онлайн-кредит человеку, который заранее запретил дистанционное кредитование, договор должен содержать положение, освобождающее клиента от обязательств по такому кредиту. Иными словами, если кредит был оформлен с нарушением новых требований, ответственность за это будет нести сама кредитная организация. Кроме того, сведения о том, установлен ли клиентом запрет на дистанционное оформление кредита, теперь будут включаться в его кредитное досье.

Новые требования будут действовать для всего рынка?

Аналогичные изменения Центральный банк внес и в правила, регулирующие работу небанковских кредитных организаций. Это означает, что единые требования к дистанционному оформлению потребительских кредитов будут распространяться на всех участников рынка, предоставляющих такие услуги.

Что изменится для заемщиков?

После вступления новых правил в силу оформление потребительских кредитов онлайн станет более контролируемым. Клиенты смогут заранее ограничить возможность оформления кредита на свое имя через интернет, а банки будут обязаны проводить дополнительные проверки перед выдачей средств и соблюдать новые процедуры дистанционного кредитования.

Фактически Центральный банк не отменяет возможность оформить кредит онлайн, а устанавливает единые правила, которые должны сделать такую процедуру более прозрачной как для заемщиков, так и для кредитных организаций.