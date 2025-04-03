Из Тбилиси в Батуми: поезд, море, пляжи, погода, достопримечательности

Поездка в Батуми на берег Черного моря – отличный способ провести лето и отдохнуть от душной столицы Грузии. Расскажем на собственном опыте, как удобно добраться из Тбилиси в Батуми, чем заняться и куда сходить летом, даже в дождливую погоду.

Лето – отличное время для путешествия из столицы Грузии к побережью Черного моря. Батуми встречает туристов не только морем и пляжами, но и современным городским колоритом, интересной архитектурой и живописной природой. Расскажем на собственном опыте, как добраться из Тбилиси в Батуми, что посмотреть в столице Аджарии и куда пойти, если путешествие выпало на период дождей.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться из Тбилиси в Батуми?

Наиболее популярный и удобный способ – это двухэтажный поезд Тбилиси-Батуми. Летом лучше бронировать билеты заранее, особенно на вечерние и утренние рейсы, так как спрос на поездки возрастает. Путь займет около 5 часов. За это время из окна будут открываться невероятно живописные виды на горы, ущелья и равнины, а ближе к Батуми появится море.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Вагоны очень комфортные и делятся на бизнес, первый и второй классы, в каждом из них есть туалеты и вендинговые автоматы с водой и закусками. Они также оснащены розетками и Wi-Fi, который, однако, не всегда работает, поэтому стоит учитывать, что связи и интернета может не быть на большей части маршрута. Помимо этого, в них установлены кондиционеры, но обычно они охлаждают воздух слишком сильно, так что даже в 30-градусную жару лучше взять с собой кофту или плед, чтобы не замерзнуть.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Альтернативы поезду

Автобус. Он будет стоить чуть дешевле, но поездка займет больше времени – около 7 часов, и то если на дороге не будет пробок. С ними путь может увеличиться вплоть до 10 часов. Из Тбилиси автобусы отправляются с автовокзала Ортачала или с автостанции Дидубе.

Автомобиль. Он дает возможность заехать по пути в красивые места, например, в Уплисцихе или Боржоми. Расстояние между Тбилиси и Батуми – около 400 км, поездка без пробок займет 5-6 часов, но стоит учитывать, что летом спрос возрастает, поэтому риск попасть в затор, особенно в пятницу, велик.

Самолет. Это самый быстрый, но и самый дорогой способ добраться из Батуми в Тбилиси (время в полете – около 1 часа, плюс дорога до аэропорта).

Море в Батуми

Батуми омывает Черное море. В хорошую погоду оно теплое и спокойное, особенно в июле и августе. Температура воды колеблется от +24 до +27 °C. Купальный сезон начинается в июне и длится до сентября. Вода прозрачная, и даже в центре города можно насладиться приятным купанием или катанием на сапах или бодиборде.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пляжи в Батуми

Батуми славится своими галечными пляжами. В большинстве случаев они чистые и ухоженные. Бывает, что на них выносит немного мусора, однако его оперативно убирают.

Центральный пляж Батуми растянулся от Старого города до аэропорта и имеет протяженность около 7 км. Лежаки и зонтики расставлены по всему берегу и стоят около 5 лари (150 рублей). Советуем захватить резиновые тапочки, чтобы было комфортно ходить по гальке.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

В качестве альтернативы можно рассмотреть пляжи с черным магнитным песком. Самый популярный и комфортный находится в Уреки, в часе езды на машине от Батуми. Он отлично подойдет туристам, отдыхающим с детьми, из-за плавного захода в море, который также делает воду более теплой.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Батуми: интересные места

Помимо пляжей и моря, город Батуми – это старинные улочки, необычные здания и множество скульптур. Вот несколько мест, которые стоит посетить:

Бульвар Батуми – отличное место для прогулки, протянувшееся вдоль побережья, с фонтанами, пальмами, велосипедными дорожками и уличными музыкантами;

Приморский парк – еще одно место, где можно неспешно прогуляться вдоль моря и покататься на велосипедах или самокатах. В нем находится большое количество знаменитых и популярных среди туристов скульптур: надписи Where и Liberte, "Сланцы на яйцах", лабиринт желаний и детская площадка с фигурами известных персонажей мультфильмов;

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Старый город состоит из милых улочек и дворов, произведений уличного искусства и ресторанов с традиционной грузинской кухней;

Алфавитная башня – архитектурный символ Батуми с панорамным видом на город и море;

Скульптура "Али и Нино" – динамическая статуя о любви;

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Площадь Европы – центральная площадь с красивой архитектурой в европейском стиле и статуей "Медея";

Ботанический сад – один из самых больших в Аджарии, он знаменит уникальными растениями и смотровыми площадками на морское побережье. Там также можно прокатиться на зиплайне, с которого открывается незабываемый вид на Черное море.

Чем заняться в Батуми в дождь?

Лето в Батуми может быть не только солнечным. Из-за субтропического климата здесь выпадает больше осадков, чем, например, в Тбилиси. Сезон дождей в Батуми длится с сентября по март, наиболее влажным месяцем считается ноябрь, но и в летние месяцы могут быть короткие, но интенсивные ливни, особенно в июле и августе.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

В среднем в Батуми около 160-180 дождливых дней в году, то есть почти через день возможны осадки, хотя летом они обычно кратковременные и не сильно мешают отдыху. Для сравнения: в Тбилиси – около 90-100 дождливых дней в году.

Даже если день выдался пасмурным или дождливым, в Батуми всегда найдется, чем заняться и куда сходить.

В Батумском дельфинарии проходят зрелищные представления под навесом.

Батумский археологический музей или Технологический музей братьев Нобеля отлично подойдут для неспешного дня.

В кафе и ресторанах с видом на море, где дождь придаст особое очарование отдыху, можно выпить чашку кофе с хачапури по-аджарски.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"