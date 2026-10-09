Сегодня искусственный интеллект - неотъемлемая часть нашей жизни и нашего лексикона. Самые популярные и новые ИИ-термины максимально простым и понятным языком - в нашем материале.

Агент

ИИ-агенты - система на базе искусственного интеллекта, которая подключается к программным приложениям и сервисам для выполнения таких задач, как например, создание электронных таблиц, поиска в интернете, генерации кода и так далее. ИИ-агенты - это цифровые помощники, выполняющие задачи, на которые пользователь предпочитает не тратить время. В частности, такого ИИ-агента (AI-ассистента) в пилотном режиме запустила платформа Ozon: он будет задавать уточняющие вопросы и подбирать самые подходящие товары для пользователя.

Антропоморфизм ИИ

Антропоморфизм в ИИ - склонность пользователей приписывать человеческие характеристики, например, эмоции и сознание, таким техническим системам как чат-боты. Из-за того что ИИ-системы обучены человеческому языку, нередко кажется, будто они ведут себя как живые существа, что вводит людей в заблуждение, заставляя их верить, будто искусственный интеллект более человечен, чем он есть на самом деле.

Бенчмарки

Бенчмарки ИИ - тесты, которые анализируют производительность новых систем и позволяют судить о том, в каком состоянии в целом находится сфера искусственного интеллекта. Один тест или бенчмарк может измерять способность ИИ-системы генерировать компьютерный код, другой оценивает, насколько хорошо она понимает и отвечает на русском языке.

Вайб-кодинг

Вайб-кодинг - это программирование без навыков программирования. В процессе вайб-кодинга человек описывает результат, которого желает добиться, обычными словами без использования компьютерного кода. Так, например, любой пользователь может создать собственный сайт-визитку, программу, планирующую расходы, и т.д.

Галлюцинации

Галлюцинации ИИ - феномен, в рамках которого ИИ-система ”выдумывает” то, чего на самом деле нет. Поскольку искусственный интеллект не решает, что истинно, а что ложно, иногда он выдаёт новую информацию, комбинируя неожиданным образом известные данные.

Генеративный ИИ

Термин ”генеративный ИИ” прочно занял своё место в ряду ИИ-терминов в 2023 году после появления чат-бота ChatGPT. Генеративный ИИ - это технология, которая генерирует слова, звуки, изображения, код и любой другой цифровой материал. Чат-бот, создающий текст, один из примеров генеративного ИИ. До недавнего времени генеративным ИИ называли весь спектр ИИ-технологий, однако сегодня наряду с этим термином не реже используется слово ”ИИ-агент”, который не только генерирует ответ, но также анализирует данные, делает прогнозы и выполняет другие задачи.

Дата-центры

Дата-центры - центры обработки данных, обеспечивающие вычислительную мощность, необходимую для создания и эксплуатации ИИ. Дата-центры оснащены тысячами специализированных чипов - графическими процессорами, обрабатывающими вычисления, управляющими чат-ботами и другими ИИ-системами.

Дистилляция

Дистилляция в ИИ - процесс отбора/переноса данных одной ИИ-системы с целью создания другой ИИ-системы. Технология появилась еще в 2010-х годах как средство воспроизведения более эффективных версий собственных технологий одной компании. Сегодня дистилляция - способ ускорить процесс создания собственного ИИ-продукта на основе технологии конкурентов. Американские компании, в частности, обвиняют в дистилляции китайских разработчиков.

Долгосрочная задача

Когда ИИ-система, чат-бот или агент тратит часы, дни и даже недели, работая над выполнением ряда взаимосвязанных заданий, это называется долгосрочной задачей. Такие задачи перед искусственным интеллектом ставятся, в частности, при создании нового программного обеспечения. Многие компании стремятся масштабировать процесс выполнения долгосрочных задач с тем, чтобы со временем они требовали всё меньше вмешательства человека.

Оркестрация ИИ

Оркестрация ИИ - организация работы сразу нескольких ИИ-моделей для выполнения общей задачи. Орекстратор в данном случае - отдельная ИИ-система, которая управляет взаимодействием всех работающих ИИ-компонентов.

Открытый исходный код

Открытый исходный код или опен сорс (open source) - компьютерный код, который каждый может использовать, копировать и менять без ограничений. Много лет подряд компании и независимые программисты или кодеры создавали ПО, открытое для общественности, что позволило ускорить развитие технологий.

Промпт

Промпт - это вопрос или инструкция, которая передаётся чат-боту или ИИ-агенту. ИИ-системы не могут ничего сделать до тех пор, пока не получат промпт от человека. Чем лучше и точнее промпт, тем более глубокий результат выдаёт ИИ-система. Процесс создания сложных детализированных промптов называется промпт-инжинирингом.

Сингулярность

Сингулярность ИИ - предполагаемый момент, когда машины станут умнее людей и создадут свой мир, который человечество не сможет ни понять, ни контролировать. Впервые концепция сингулярности была предложена в 1950-х годах, а популяризирована в научной фантастике 1980-х и 1990-х годов.

Слоп

Слоп, ИИ-слоп, нейрослоп или слоп-контент - низкокачественный интернет-контент, создаваемый с помощью нейросетей, то есть систем искусственного интеллекта, в частности, нелепые видео, несуразные изображения, бессмысленные тексты и фейковые новости. Слоп - это цифровой мусор, производимый в больших объёмах.

Токен

Токен - это фрагмент информации, который считывает, обрабатывает или генерирует ИИ-система. Токеном может быть слово, часть слова, либо любой другой фрагмент данных. Компании, обучающие новые ИИ, измеряют входящие и исходящие данные в токенах. Часто с пользователей взимается плата при использовании чат-ботов, например, в зависимости от того, сколько токенов они вводят в системы и сколько выводят. Пользователи, которые при выполнении задач, в том числе рабочих, в основном полагаются на ИИ, считают себя вовлеченным в процесс под названием токенмаксинг.

Чат-бот

Чат-бот - это одна из ИИ-технологий, которая представляет собой диалоговую систему, отвечающую на вопросы, способную создавать документы, генерировать код и т.д. Глобальный ИИ-бум начался с представления чат-бота ChatGPT от компании OpenAI. В основе чат-ботов большие языковые модели или LLM: математические системы, которые изучают языковые навыки путём анализа огромных объёмов текста в интернете.

Эффективный альтруизм

Эффективный альтруизм - философское движение, охватившее многих исследователей и топ-менеджеров в сфере ИИ. Суть его в том, что безопасность и правила - этическая основа, необходимая для предотвращения будущих атак ИИ на человечество.

API

API - программный интерфейс, с помощью которого разные приложения обмениваются друг с другом данными и используют функции друг друга. API своего рода посредник, позволяющий подключать возможности одной программы к другой. Сайт кафе или магазина, например, показывает маршрут, по которому к нему можно попасть, используя не собственные данные, а данные, подгруженные с картографического сервиса.

Human-in-the-loop

Human-in-the-loop или человек в контуре - подход к ИИ-процессам, при котором основную работу выполняет система на основе искусственного интеллекта, но проверяет результаты и принимает окончательное решение человек. По такому принципу работают сегодня многие рекрутинговые агентства: ИИ анализирует резюме, а специалист по кадрам решает, брать человека на работу или нет.