Ханука 2025: на Поклонной горе ждут всех

В этом году в честь Хануки Российский еврейский конгресс впервые проводит в Москве большой ханукальный фестиваль «Рекорд света». 21 декабря у Мемориальной синагоги на Поклонной горе планируется установить новый рекорд по самому большому количеству зажженных ханукальных свечей и занести его в Книгу рекордов России.

Трагедия в Сиднее

В связи с трагедией в Сиднее фестиваль обретает особый символизм. В эти дни особенно важно, чтобы свет Хануки оставался заметным для всех — как знак солидарности, взаимной поддержки и веры на фоне преступлений и угроз против евреев в разных странах. Сотни свечей, которые зажгутся на этом фестивале на исходе Хануки-5786, станут символом солидарности с еврейской общиной Австралии и еврейской диаспорой по всему миру.

Символы Хануки

В дни Хануки мы вспоминаем историю Маккавеев — историю веры, стойкости и света, который способен противостоять любой тьме. Символ праздника — небольшой кувшин масла, который продолжал гореть вопреки всему — напоминает, что сила традиции и мужество общины всегда оказываются сильнее страха. Сегодня этот свет нужен всем нам как никогда — чтобы поддержать друг друга, чтобы показать, что свет еврейской традиции не угасает и не угаснет

- президент Российского еврейского конгресса Александр Генцис.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фестиваль напомнит, что свет Хануки сильнее тьмы ненависти и что он не только освещает, но и объединяет.

Что ждет гостей фестиваля?

13:00 - 15:45 Для семей с детьми будут работать семейные мастер-классы, гости смогут попробовать пончики, чуррос и другие блюда на масле по ханукальной традиции.

Ханукальный монетный двор . Гости узнают о традиции «хануке-гелт» («ханукальных денег»), увидят образцы древних иудейских монет и создадут собственные монеты в технике чеканки по металлической фольге.

. Гости узнают о традиции «хануке-гелт» («ханукальных денег»), увидят образцы древних иудейских монет и создадут собственные монеты в технике чеканки по металлической фольге. Рейзеле . Участники познакомятся с традиционной еврейской техникой вырезания из бумаги, популярной в диаспоре, и создадут собственную композицию.

. Участники познакомятся с традиционной еврейской техникой вырезания из бумаги, популярной в диаспоре, и создадут собственную композицию. Сладкие ханукальные картины . Под руководством мастеров можно будет сделать сладкие картины по мотивам символики и истории Хануки, украсить их и забрать домой.

. Под руководством мастеров можно будет сделать сладкие картины по мотивам символики и истории Хануки, украсить их и забрать домой. Свечи из вощины. На мастер-классе каждый сможет изготовить две натуральные свечи из пчелиной вощины (листа воска с выдавленными в нем сотами) — праздничный, красивый и полезный сувенир для субботних вечеров.

На мастер-классе каждый сможет изготовить две натуральные свечи из пчелиной вощины (листа воска с выдавленными в нем сотами) — праздничный, красивый и полезный сувенир для субботних вечеров. Ханукальные открытки . Гости создадут своими руками уникальные открытки в смешанной технике — с элементами вышивки и работы с фотографиями.

. Гости создадут своими руками уникальные открытки в смешанной технике — с элементами вышивки и работы с фотографиями. Лепка ханукий из глины . Каждый сможет слепить функциональную ханукию из быстросохнущей глины — праздничный светильник, который можно будет не только выставлять как арт-объект, но и использовать по прямому назначению — для установления рекорда по зажжению ханукальных свечей.

. Каждый сможет слепить функциональную ханукию из быстросохнущей глины — праздничный светильник, который можно будет не только выставлять как арт-объект, но и использовать по прямому назначению — для установления рекорда по зажжению ханукальных свечей. Менора своими руками. Детей ждет творческое занятие по созданию собственной меноры (еврейского традиционного семисвечника) из бумаги, красок и декоративных материалов.

15:56 Торжественное зажигание восьмой ханукальной свечи. Огромную ледяную ханукию перед зданием Мемориальной синагоги зажгут раввины разных направлений иудаизма, представленных в России. Сразу после этого планируется одновременно зажечь более 1600 свечей — и поделиться светом Хануки со всем миром: все желающие смогут присоединиться к акции онлайн.

«Рекорд Света» — благотворительный фестиваль. Все средства, собранные a рамках фестиваля, будут направлены на поддержку образовательных программ для детей. На фестиваль могут прийти все желающие больше узнать о еврейских праздниках и традиции.