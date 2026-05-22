Грузинские власти мирятся с оппозицией?

Георгий Калатозишвили, Тбилиси

Правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ) инициировала процесс освобождения из тюрем участников событий 4 октября прошлого года, когда протестующие попытались взять штурмом резиденцию президента на улице Атонели. Почему ГМ решила снизить накал политического противостояния?

Кого коснулось решение властей?

8 из 15 подсудимых, проходящих по уголовному делу о «попытке захвата объекта государственной важности», уже заключили с прокуратурой процессуальное соглашение. Они признали вину, раскаялись в содеянном и письменно обещали больше не совершать аналогичных деяний, поэтому были освобождены из зала Тбилисского городского суда с условными сроками. Еще с семерыми прокуратура ведет переговоры о заключении аналогичного процессуального соглашения. Всего по статье 225 УК Грузии ждут суда более ста заключенных.

Что произошло 4 октября 2025 года?

В тот день в Грузии проходили местные выборы. НКО «Национальное собрание» под руководством оперного певца Пааты Бурчуладзе инициировала проведения митинга на площади Свободы с целью «мирного свержения власти основателя ГМ, миллиардера Бидзины Иванишвили».

На площади собрались десятки тысяч сторонников оппозиции. Бывший главный прокурор Грузии Муртаз Зоделава призвал «всех мужчин двинутся к президентскому дворцу и получить ключи от здания».

Несколько тысяч человек двинулись к дворцу, откуда спешно эвакуировали президента Михаила Кавелашвили. Демонстранты сломали ворота, но были вытеснены с территории бойцами частей спецназначения МВД, которые применили перцовый газ и водометы. Паата Бурчуладзе и Муртаз Зоделава были арестованы. 7 лидеров попытки «захвата объекта государственной важности» приговорены к 7 годам лишения свободы и находятся в Руставской тюрьме для особо важных заключенных, где отбывает многолетнее тюремное заключение бывший президент Михаил Саакашвили.

Почему власти решили смягчить позицию?

Власти надеются, что по примеру восьмерых раскаявшихся последуют другие подсудимые. Это создаст фон для возобновления диалога с США и ЕС, настаивающих на соблюдении прав человека и освобождении политзаключенных.

Недавно в Тбилиси побывала делегация госдепа США. В ходе переговоров с премьер-министром Кобахидзе обсуждался в том числе и компромисс с оппозицией. Из всех возможных компромиссных опций самая легкая для властей – освобождение участников акций протеста, а не назначение новых парламентских выборов или отмена законов, ограничивающих работу НКО, финансируемых Западом и неоднократно обвиненных премьером в «пяти попытках организации революции в стране с 2022 года».

Так ГМ надеется хотя бы отсрочить решение ЕС по отмене безвизового режима с Грузией, который действует с 2017 года. Еще одним признаком попыток примирения стали публичные дебаты с оппозиционными политиками на проправительственных телеканалах «Имеди» и «Рустави-2», в которых принимают участие премьер и другие лидеры правящей партии.