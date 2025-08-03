Горная Аджария: что посмотреть по дороге от Батуми до Ахалцихе

По сравнению с Батуми и городами черноморского побережья, Верхняя Аджария - другой мир. Расскажем, где находится Верхняя Аджария, когда туда ехать, как самостоятельно добраться в горную Аджарию, в каком состоянии дорога Батуми-Ахалцихе, а также что посмотреть и чем заняться в Верхней Аджарии.

Поездка по дороге Батуми-Ахалцихе протяженностью 170 км, пролегающей через горную Аджарию - самый естественный способ исследовать аджарский регион Грузии. Здесь туристы увидят туманные пики гор, летние пастбища, открыточные деревушки, деревянные мечети и удаленные монастыри.

Где находится Верхняя Аджария?

Верхняя Аджария - это горная часть Аджарской Автономной Республики, расположенная в горной системе Малого Кавказа на юго-западной границе Грузии с Турцией.

Когда ехать в Верхнюю Аджарию?

Верхняя Аджария - горный регион с климатом, переходящим от знойного лета к долгим холодным зимам. В основном туристы сюда приезжают с начала июня до середины октября, хотя снег может выпасть рано и сократить туристический сезон, как это произошло в 2024 году. Осенью здесь очень красиво и мест для бронирования больше, но есть риск дождей.

Верхнюю Аджарию можно посетить и зимой благодаря горнолыжному курорту Годердзи - одному из четырех государственных курортов Грузии. В этом районе выпадает большое количество снега, поэтому для катания на лыжах здесь условия отличные. Однако длительный ремонт дороги до Годердзи из Батуми все еще продолжается, то есть асфальт есть не везде. Дорога со стороны Ахалцихе находится в гораздо лучшем состоянии, поэтому зимой лучше подъезжать к горнолыжному курорту с востока. Но как только выпадает снег, до высокогорных сел уже не добраться.

Как добраться до Верхней Аджарии?

Дорога Батуми-Ахалцихе проходит с востока на запад прямо через сердце Верхней Аджарии. Аджарию с горной Гурией связывают альтернативные дороги Бахмаро-Горджоми и Гомис-Мта-Хабелашвилеби, но они подходят только для внедорожников. Для поездки по этому маршруту понадобится собственная или арендованная машина. Также для сокращенного варианта поездки можно на день арендовать машину с водителем. Хотя некоторые дороги в горной Аджарии узкие и извилистые, движение обычно не слишком интенсивное.

Дорога Батуми-Ахалцихе все еще ремонтируется. На момент осени 2025 года 100 км дороги от Батуми до Диокниси асфальтовое покрытие хорошее, на грунтовом участке протяженностью 11 км от Диокниси до Даниспараули работы еще ведутся. Между Годердзи и перевалом асфальтовое покрытие хорошее, как и на участке Зарзма - Ахалцихе (есть небольшие участки вокруг Уткисубани). Хотя от Батуми до Ахалцихе можно проехать менее чем за 5 часов, для более неторопливого путешествия стоит провести около трех ночей в Верхней Аджарии. Например, в Мериси, Таго и Годердзи.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Как посетить Верхнюю Аджарию без машины?

В таком случае стоить выбрать крупный населенный пункт - Кеда или Хуло. Оба этих поселка связаны регулярными автобусными рейсами с Батуми. Из них уже можно добираться до более отдаленных деревень с местными водителями, или перемещаться между крупными поселениями по главной трассе на автобусах. Летом ходят маршрутки до Годердзи и Ахалцихе. Кроме того, в сезон из Батуми отправляются разнообразные однодневные экскурсии в горную Аджарию.

Что нужно знать перед посещением Верхней Аджарии?

Заправки есть во всех крупных населенных пунктах вдоль главной дороги кроме участка Хуло-Зарзма;

В Хуло, Кеда, Годердзи есть супермаркеты, аптеки и банкоматы;

Кроме того, Верхняя Аджария - это довольно консервативный регион, особенно отдаленные деревни. Для посещения мечетей и монастырей и мечетей стоит взять с собой платок;

В горах, особенно между Хуло и Годердзи, мобильная связь может быть нестабильной. Лучше заранее загрузить офлайн-карты.

Что посмотреть в горной Аджарии?

Самая красивая деревянная мечеть Аджарии

Горная Аджария славится своими историческими мечетями. Когда регион был частью Османской империи и ислам был основной религией, здесь было построено более 150 мечетей. Около 60 деревянных мечетей сохранились до наших дней, большинство относятся к XVIII-XIX векам. Построенные умелыми мастерами из местной древесины и украшенные смесью исламских и грузинских мотивов мечети остаются важным символом культурной идентичности Аджарии, каждая из них уникальна.

Деревянная мечеть в Гулеби - одна из самых красивых. На ее деревянных столбах вырезан грузинский национальный символ солнца и вечности борджгали. Хотя эта мечеть пострадала от пожара и пока закрыта, сквозь окна виден ее изысканный декор, включая расписанные михраб и минбар. На маленьком кладбище рядом есть надгробия, оформленные в османском стиле. Мечеть стоит на краю села недалеко от начала тропы к крепости Гулеби.

Каменный мост Дандало

Еще одна группа достопримечательностей, с которой ассоциируется Аджария - это арочные каменные мосты царицы Тамары. Местная легенда приписывает их царице Тамаре, хотя на самом деле большинство из них построено до ее правления. Их можно увидеть не только в Аджарии, но и по всей стране, от Имеретии до долины Ркони. Мост Дандало - один из самых красивых средневековых мостов Грузии. Построенный в IX-X веках мост протянулся на 20 метров через реку Ачаристскали между Кедой и Шуахеви. Мост Дандало длиной 20 метров был построен около тысячи лет назад. Пересечь его можно пешком.

Деревянный арочный мост Хабелашвили

Менее известный, чем каменные мосты Аджарии, мост в Хабелашвили полностью построен из дерева около 300 лет назад для соединения трех изолированных сел. А самое удивительное то, что он имеет крышу. Это единственный сохранившийся мост такого рода в Грузии. Для строительства моста были выбраны прочные сорта дерева - самшит и каштан. Мост расположен в ущелье Чвана, от дороги Батуми-Ахалцихе это полчаса объезда по узкой горной, но асфальтированной дороге. Из села нужно следовать пешком по указателям вниз мимо заборов примерно 400 метров (около 10 минут). Недалеко от моста Хабелашвили есть этнографический музей, где можно увидеть традиционные ковры, аджарскую вышивку, утварь и другой антиквариат.

Схалтский монастырь

Расположенный на южных отрогах Аджарских гор, примерно в 25 км от турецкой границы, Схалтский монастырь - это один из важнейших средневековых памятников региона. История каменной церкви восходит к XIII веку, и это одна из немногих средневековых церквей в Аджарии, не превращенных в мечеть после османского завоевания. Стены действующего монастыря украшены древними фресками. Монастырь не всегда открыт, но на дверях указан номер телефона. Поездка к церкви Схалта займет примерно 40 минут от дороги Батуми-Ахалцихе. Около села Бако начинается тропа для похода к крепости Хихани, но чтобы добраться до Бако, нужно ехать еще час. Поскольку крепость находится около границе, с собой нужно иметь паспорт для проверки.

Горный поселок Хуло

Хуло - это наиболее крупное поселение Верхней Аджарии. Оно расположено на главной дороге как раз на полпути между Батуми и Ахалцихе. Начать осмотр поселка стоит с мечети XVIII века и новой церкви Святого Андрея Первозванного. В Хуло стоит остановиться на обед и попробовать аутентичные аджарские блюда.

Канатная дорога Хуло-Таго

К сожалению, в настоящее время канатная дорога Хуло-Таго находится на ремонте и не работает. Возможно, ее откроют в следующем году. Безопорная канатная дорога из Хуло в Таго была построена в 1985 году, ее длина составляет 1919 метров. Она проходит на высоте до 350 метров над ущельем реки Аджарисцкали. На противоположной стороне долины находится красивая маленькая деревня Таго с мечетью и традиционными домами.

Самая большая деревянная мечеть Грузии

В Гхорджоми находится одна их самых больших деревянных мечетей Грузии. Действующая мечеть, построенная около 1903 года, увенчана пятью деревянными куполами, каждый из которых украшен яркими растительными и геометрическими узорами. Чтобы добраться до мечети, нужно проехать по узкой асфальтированной дороге.

Перевал Годердзи

Расположенный на высоте 2025 метров над уровнем моря перевал Годердзи - это самая высокая точка на дороге Батуми-Ахалцихе, которая служит естественной границей между Аджарией и Самцхе-Джавахети. Летом перевал - это оживленное место с придорожными ларьками, торгующими медом и ягодами. На перевале Годердзи очень красивые закаты.

Горнолыжный курорт Годердзи

Расположенный неподалеку от перевала горнолыжный курорт Годердзи - это один из четырех зимних курортов Грузии. Большое количество снега и длинный зимний сезон делают его одним из лучших мест в стране для занятий зимними видами спорта. Но в Годердзи приезжают и летом, чтобы покататься на подъемниках. В 2025 году летний сезон длился с 20 июля по 31 августа, но каждый год даты меняются. Билет в этом году стоит 15 лари туда-обратно.

На курорте есть два подъемника, оба работают летом:

закрытая гондола поднимается до средней станции на высоте 2024 метра примерно за 10 минут (длина 1807 метров);

открытый кресельный подъемник поднимается до верхней станции на высоте 2366 метров за 8 минут (длина 1974 метра).

Альпийский сад Годердзи

Альпийский ботанический сад Годердзи был открыт в 2016 году как филиал Батумского ботанического сада. Здесь можно увидеть уникальную флору Малого Кавказа на высоте почти 2 тысяч метров над уровнем моря. Сад был создан для сохранения местных экосистем и знакомства туристов с биоразнообразием Аджарского нагорья. Вход расположен на дороге в Бешуми, посещение и парковка на территории бесплатны. Но сад открыт только с 15 мая по 15 октября.

Курорт Бешуми

Расположенный на высоте 2000 метров над уровнем моря Бешуми - это крупнейшая летняя деревня горной Аджарии. Веками семьи с низменностей переезжали сюда на лето, чтобы спастись от жары на побережье. Сейчас здесь также находится горноклиматический курорт. В Бешуми летом отмечают собственный народный праздник Шуамтоба, посвященный завершению летних полевых работ. Асфальтовая дорога до Бешуми начинается у перевала Годердзи.

Монастыри Зарзма и Уде

Достойной завершающей остановкой перед достижением конечного пункта назначения Ахалцихе станут два исторических монастыря. Монастырь Зарзма - это один из важнейших средневековых памятников южной Грузии. В монастыре, основанном в VIII веке и расширенном в XIV веке, есть удивительные фрески. Монастырь Уде меньше, но фундамент его каменной базилики был основан еще в IX веке.