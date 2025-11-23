Гора, тропа и водопад: 3 маршрута для хайкинга в Армении

Армения хорошо подходит для активного отдыха, благодаря горному рельефу местности. Расскажем о трех самых популярных пеших маршрутах, которые могут удивить любителей хайкинга.

Белая гора (Спитакасар)

Этот потухший вулкан - вершина Гегамского горного хребта. Белой гору называют благодаря минералам (риолиту, обсидиану, перлиту), обильно покрывающим ее склоны, в результате чего Спитакасар выделяется на фоне прочих вершин хребта, которые в период таяния освобождаются от снежного покрова. Высота горы всего 3560 метров над уровнем моря, поэтому ее рекомендуют для новичков, которые только нашли в себе силы на серьезные восхождения.

Маршрут к Спитакасару

Путешествие начинает из села Гегард, что находится в 74 километрах к югу от города Раздан. Благодаря тому что вершина горы куполовидная, маршрут кольцевой и составляет около 8 км. Подъехать к началу маршрута можно на машине или воспользоваться услугами местных транспортных компаний. Преодолеть тропу можно неспешно в течение нескольких часов, поэтому брать с собой палатку необязательно. А вот ветровкой и походной обовью обзавестись рекомендуется, так как маршрут каменистый, а вершина продувается всеми ветрами Гегамского хребта. Лучше всего покорять белую гору с конца мая и до начала сентября.

Тропа трех ястребов

Живописная тропа протяжностью около 15 км пролегает через густые леса Дилижансного национального парка. Отсюда открываются виды на долину реки Агстев с яркой палитрой цветов и Иджеванские горы. Название тропа получила благодаря птицам, которые гнездятся в этих краях. Когда-то здесь было гнездо, где долгое время проживала семья ястребов, а поскольку леса в Дилижанском парке густые и дикие, постоянное место обитания птиц служило ориентиром путникам, преодолевавшим этот маршрут.

Маршрут по тропе трех ястребов

Ходить по тропе можно все лето и до самой глубокой осени. Начать маршрут нужно из села Овк, пройти порядка 15 км к подножью горы Апакекар, где находится село Агарцин. Можно взобраться и на саму гору: она невысокая, всего 1651 метр над уровнем моря. Можно договориться с водителями туристических авто, чтобы те встретили у финиша в селе Агарцин. На всем протяжении маршрута есть указатели. Брать с собой сложное снаряжение для восхождения не стоит. Но лучше пройти маршрут в дневное время, так как подножье горы Апакекар лесистое, и поход через лес ночью может быть сложным и небезопасным.

Водопад Гехарот

Гора Арагац – самая высокая вершина Армении. На одном из ее склонов можно найти водопад, привлекающий шумящим потоком воды. Маршрут Гехарот сложный, хотя бы потому, что до его старта придется ехать по всем кочкам и камням у подножья горы. Протяжность тропы 23 км, которую осилит не каждый. Однако маршрут пролегает через живописные альпийские луга вдоль ручья. Обилие в его водах примесей металлов за многие века окрасили расположенные поблизости булыжники в красные тона.

Маршрут к Гехароту

Тропа начинается у подножья горы, а маршрут стартует в селе Арагац. Добраться до подножья можно только на машине - в селе в сезон работают транспортные компании, которые довезут до старта. Поход стоит начать утром, поскольку путь неблизкий. С собой следует взять провизию, так как без привалов не обойтись. Лучше всего посещать Гехарот с середины лета, когда склон горы и сам водопад окончательно освободится от снега и льда. Вода в водопаде холодная, а с его вершины могут падать камни, поэтому приближаться к нему стоит с осторожностью.