Где в России посмотреть египетские артефакты?

Более 200 лет Древний Египет неизменно привлекает внимание сотен миллионов людей по всему миру: от профессиональных египтологов до любителей тайн и погибших цивилизаций. Чтобы прикоснуться к культуре, которая определила развитие человечества на тысячелетия вперед, не обязательно ехать в Египет: это можно сделать и в России.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мумии в Эрмитаже

Самая большая в России коллекция артефактов Древнего Египта находится в Санкт-Петербурге, в музее Эрмитаж. В Египетском зале государственного музея на Дворцовой площади собрано более 700 экспонатов (из 15 тысяч, которые есть в Эрмитаже), представляющих разные эпохи египетской цивилизации: от додинастического периода 5-тысячелетней давности и эпохи последней царицы Египта, Клеопатры, которая управляла страной в I веке до н.э., до мусульманского периода, начавшегося в VII веке. Первый Египетский зал, Египетский кабинет, появился в Эрмитаже в 1862 году: к тому времени количество египетских экспонатов музея составляло две с половиной тысячи артефактов, приобретенных как в Европе, так и в самом Египте. Главный артефакт Египетского зала Эрмитажа - мумия жреца Па-ди-ист, которой более трех тысяч лет. Всего в музее 8 мумий, но 7 из них не представлены в экспозиции.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Египет в Пушкинском музее

Вторая самая большая в России коллекция египетских артефактов, насчитывающая 6 тысяч экспонатов, находится в Пушкинском музее в Москве. В постоянной экспозиции - 800 предметов, охватывающих историю Древнего Египта от IV тысячелетия до н.э. Зал музея, где представлены подлинные египетские саркофаги, скульптуры, рельефы, погребальные предметы и много чего еще, выполнен в стиле египетского храма с массивными колоннами. Египетские артефакты стали доступны для просмотра жителям и гостям столицы, благодаря усилиям Владимира Голенищева, востоковеда конца XIX-середины XX века, который считается одним из основоположников мировой и российской египтологии. Голенищев 60 раз побывал в Египте, собирая коллекцию на протяжении 30 лет. В 1909м году он продал в рассрочку собранные артефакты Государственной Думе, и сегодня посмотреть на них может каждый желающий.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Коллекция Отто фон Рихтера в Воронеже

Еще один российский музей, где можно полюбоваться древностями из Египта, это Воронежский областной художественный музей. Уникальная коллекция из почти 160 египетских артефактов в музее на Проспекте Революции, была собрана раньше, чем коллекции Эрмитажа и Пушкинского музея. Появилась она благодаря энтузиазму молодого востоковеда, балтийского немца по происхождению, Отто Фридриха фон Рихтера, который в 1815 году отправился в Египет, где и приобрел артефакты древней цивилизации. 25-летний фон Рихтер умер через год после своего путешествия по Египту, а его коллекцию египетских древностей отец передал Тартускому университету - одному из старейших в ныне Эстонии. С началом Первой мировой войны коллекция была перевезена для сохранности в Воронеж, где и находится по сей день. Примечательно, что Эстония, которая до 1918 года была частью Российской Империи, сегодня по-прежнему оспаривает свое право на египетскую коллекцию фон Рихтера.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Артефакты из Египта в Казани

Казань по праву гордится своей древнеегипетской экспозицией, которая представлена в Национальном музее Республики Татарстан. Впервые коллекция, охватывающая четыре с половиной тысячи лет египетской истории, была полностью представлена в апреле 2026 года. Среди 250 артефактов более 30 погребальных статуэток, фрагменты саркофагов, печать-скарабей, бронзовые фигуры и амулеты с изображением древнеегипетских богов. Казанскую коллекцию собрал археолог, ученый, автор множества научных трудов и нумизмат XIX века из Казанской губернии Андрей Лихачев, который сам никогда в Египте не бывал, однако во время своих путешествий по Европе пользовался любой возможностью приобрести ценные предметы древних цивилизаций.