Франкенштейн: от древнегреческого мифа до научной этики

В мировой прокат, а также на одной из стриминговых платформ вышел новый фильм Гильермо дель Торо ”Франкенштейн”. Пока фильм 2025 года, бюджет которого составил $120 млн, получает смешанные отзывы кинокритиков и зрителей, вспоминаем, кто такой Франкенштейн, как он был создан и почему настолько популярен.

Кто такой Франкенштейн?

Франкенштейн - это главный персонаж книги ”Франкенштейн, или Современный Прометей”, которая была написана в начале XIX века и считается одним из первых произведений, давшим начало такому художественному жанру как научная фантастика. Если говорить современным терминами ”Франкенштейн” - это боди-хоррор с элементами научной фантастики. Нередко под ”Франкенштейном” подразумевают монстра, которого по сюжету книги создал Виктор Франкенштейн, однако у чудовища нет своего имени.

Кто придумал Франкенштейна?

Создательница Франкенштейна - английская писательница Мэри Шелли. Идея написать книгу о монстре, который был создан из тел умерших гениальным ученым, появилась у Шелли, когда она гостила в Швейцарии у лорда Байрона. Британский поэт предложил каждому из своих гостей придумать страшную историю ради развлечения. 18-летней Мэри идея пришла в голову во сне, а вдохновением послужил древнегреческий миф об Ипполите, который был воскрешён Асклепием.

Когда и как Франкенштейн стал популярен?

Книга ”Франкенштейн, или Современный Прометей”, которая сперва была опубликована анонимно и лишь через 13 лет переиздана с именем Мэри Шелли на обложке, изначально была плохо воспринята критиками. Они назвали её ”кошмарным абсурдом”. Однако благодаря популярности готических романов в начале XIX века совсем скоро ”Франкенштейна” начали читать, а уже через 5 лет по книге был поставлен первый спектакль. К концу XIX века о Франкенштейне знали все.

Сколько фильмов сняли про Франкенштейна?

Более чем за 200 лет после публикации романа о Франкенштейне и его монстре, сюжет был адаптирован более 800 раз. Чудовище Франкенштейна так или иначе появляется в многочисленных постановках, фильмах, сериалах, телевизионных шоу и мультфильмах. Первый фильм про Франкенштейна сняли в 1910 году. Классический образ монстра Франкенштейна подарил миру актер Борис Карлофф, который сыграл творение Виктора Франкенштейна в серии фильмов начала 1930-х годов.

Что такое замок Франкенштейна?

Во многим экранизациях истории о Викторе Франкенштейне и его монстре ученый создает чудовище в собственном замке, и замок Франкенштейна на самом деле существует. Находится он в Германии в окрестностях Франкфурта. Считается, что побывав в этом замке, который называется Франкенштейн, Мэри Шелли и придумала имя для главного героя. Однако не все биографы писательницы считают, что это правда: в её романе замок не упоминается: Виктор работал в своем поместье. Кроме того, доподлинно неизвестно, путешествовала ли писательница по Германии.

Почему Франкенштейн так популярен?

Популярность Франкенштейна, которая не ослабевает на протяжении более двух столетий связана с извечным стремлением человека отыскать путь к бессмертию, в том числе и с помощью технологий. Еще одна важная проблема, которую поднимает Шелли в своем произведении и которая сегодня актуальна как никогда, понимание грани между научным интересом, этикой и человечностью, из чего возникает вопрос: кто на самом деле монстр - само чудовище или ученый, его создавший?