Евреи отмечают Шавуот – праздник дарования Торы

В этом году Шавуот начался с заходом солнца 1 июня и продолжится до вечера 3 июня. Президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев рассказывает об общечеловеческой ценности дарования Торы и праздника Шавуот.

Шавуот празднуется современными евреями не так широко, как, например, Песах и Йом-Кипур, но это не преуменьшает его значение: это самый важный момент в еврейской истории — дарование Торы.

Кто кому и зачем даровал Тору?

Послание Торы предназначено не только для еврейского народа, но для всего человечества. Прежде чем дать Тору Израилю, Бог предложил ее другим народам, но они от нее отказались. Не случайно дарование Торы произошло в «ничейной», не принадлежавший ни одному народу пустыне и одновременно «на всех 70 языках», чтобы население всей Земли имело на нее право.

Таким образом дарование Торы обладает глобальным измерением, которое выходит далеко за рамки отдельно взятой религиозной традиции. Хотя исторически иудаизм рассматривает дарование Торы как уникальный момент исключительно для народа Израиля, сама суть этого события, если взглянуть шире, требует переосмыслить его место в контексте межконфессионального взаимодействия и духовного наследия человечества.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое Тора?

Тора — это не только база еврейской этики, права и мировоззрения, но и фундамент, на котором во многом основаны учения христианства и ислама. Эти две мировые религии не только признают моральное и духовное значение Пятикнижия, но и напрямую включают ее в свои канонические тексты и богословскую традицию. Через рассказы о праотцах, законы и нравственные заповеди Тора прочно вплетается в ткань общечеловеческой культуры. Таким образом, ее послание обретает общечеловеческую ценность. Не случайно множество универсальных моральных принципов — таких как почитание родителей, запреты на убийство и воровство — становятся частью этического кода разных цивилизаций.

В чем смысл Шавуота?

Шавуот — это не только воспоминание о древнем откровении, но и философский символ открытости, межконфессионального диалога и культурного обмена. И хотя Шавуот отмечается только евреями, его смыслы и заповеди вдохновляли и продолжают вдохновлять миллионы людей разных религий. Принципы гуманизма, справедливости, милосердия впервые системно зафиксированы именно в тексте Пятикнижия.