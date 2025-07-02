Вестник Кавказа

Евгений Михайлов: конфликт между Москвой и Баку скоро будет исчерпан

Евгений Михайлов: конфликт между Москвой и Баку скоро будет исчерпан
© Фото: соцсети Евгения Михайлова
Комментируя кризис к росийско-азербайджанских отношениях, российский политолог Евгений Михайлов выразил надежду, что в скором времени конфликт будет исчерпан.

В беседе с Инфо24 Евгений Михайлов заявил, что конфликт раздут несоразмерно произошедшим событиям:

Думаю, скоро будут предъявлены неопровержимые доказательства действиям преступной группировки, задержанной в Екатеринбурге, и все вопросы будут сняты.

Он убежден, что учитывая традиционные дружеские отношения между Россией и Азербайджаном будут найдены точки соприкосновения.

По мнению политолога, для урегулирования ситуации каждая из сторон должна предоставить объяснения своих действий.

При этом нужно учитывать, что в России проживает более несколько миллионов азербайджанцев, а потому прийти к консенсусу после появившихся разногласий просто необходимо.

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