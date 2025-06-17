Эль-Гуна: где находится, что посмотреть и где остановиться?

Курорт Эль-Гуна, который называют египетской Венецией, в последние годы стал особенно популярен среди тех, кто предпочитает роскошный и спокойный отдых на берегу моря. Почему Эль-Гуна - Венеция в Египте, какая в городе погода и когда лучше ехать на курорт - рассказываем в этом материале.

Где находится Эль-Гуна?

Курортный город Эль-Гуна находится на так называемой Египетской Ривьере - западном побережье Красного моря. Территориально Эль-Гуна расположена на Востоке Египта в мухафазе (регионе) Красное море в 25 километрах к северу от другого популярного курорта, Хургады. Доехать до Эль-Гуны из ближайшего аэропорта, расположенного в Хургаде, можно самостоятельно, взяв напрокат автомобиль или такси.

Почему Эль-Гуна - египетская Венеция?

Эль-Гуна появилась на карте Египта относительно недавно: в начале 1990х годов, благодаря усилиям египетского миллиардера Сами Савириса, владельца группы компаний Orascom group. Название ”Эль-Гуна” переводится как ”Лагуна”, а сам город-курорт представляет собой группу из 20 островов, некоторые из которых соединены мостами. По каналам города площадью всего в 37 квадратных километров ( Эль-Гуна в 11 раз меньше Венеции в Италии) можно передвигаться на небольших лодках, что делает египетский курорт похожим на знаменитый итальянский город.

Какой отдых предлагает Эль-Гуна?

Эль-Гуна - это, прежде всего, отдых люкс-класса, который выбирают за ее удобства: роскошные пляжи, отели ”всё включено”, дорогие рестораны, бутики, и относительно спокойные развлечения. В Эль-Гуне есть поле для гольфа, а также возможность заняться дайвингом, кайт-сёрфингом, мотоспортом, полетать на аэроплане, показаться на лошадях, на лодках и яхтах. В Эль-Гуне ежегодно проходят массовые мероприятия, в том числе фестиваль танцев, а также кинофестиваль, который в 2025 году начнётся в середине октября.

Эль-Гуна - пет-френдли курорт: во многих отелях, ресторанах, барах и даже на лодках можно находиться с питомцами.

Кроме того, Эль-Гуна считается экологически устойчивым курортом, спроектированным таким образом, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду за счёт продвижения возобновляемых источников энергии и снижения количества отходов.

© Фото: Marc Ryckaert/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Какая погода в Эль-Гуне?

Эль-Гуна - круглогодичный курорт, где всегда солнечно, однако погода на курорте зависит от времени года. Самый жаркий сезон - это июнь, июль и август: в августе температура поднимается выше +40 °C днем, а ночью опускается только до +28 °C. Несмотря на морской бриз, летняя погода для тех, кто плохо переносит жару, может оказаться слишком экстремальной.

Лучшее время для поездки на Эль-Гуну с точки зрения погоды, это весна - апрель и май, и осень - сентябрь и октябрь. В эти месяцы средняя дневная температура составляет +28 °С. В зимние месяцы, в декабре, январе и феврале, на курорте достаточно прохладно: температура воздуха днём не превышает +20 °С. Осадки в Эль-Гуне - редкое явление. Самый сухой месяц - январь, а вероятность дождей выше всего в декабре. В Эль-Гуне можно плавать круглый год, правда, в апреле и июле следует соблюдать особую осторожность, потому что к берегам курорта могут подплывать акулы.

Отели Эль-Гуны

Добраться до Эль-Гуны можно из Хургады, где расположен ближайший международный аэропорт, на что уйдёт примерно полчаса, а можно на джете: в самом городе есть частный аэропорт. В Эль-Гуне представлены 3-, 4- и 5-звёздочные отели, в том числе работающие по системе ”всё включено”, среди которых:

Мовенпик Эль-Гуна (Mövenpick El Gouna)

Sheraton Miramar Resort

Panorama Bungalows Resort

Palm Beach Resort

Three Corners Ocean View.

Стоимость проживания стартует от 7,5 тысяч рублей за ночь на двоих.

Что посмотреть в Эль-Гуне?

Поскольку Эль-Гуна относительно молодой город, древних достопримечательностей в нём, нет, между тем на курорте есть что посмотреть, в том числе:

филиал Александрийской библиотеки;

башня Эль-Гуны, самое высокое сооружение, откуда открывается панорамный вид на город;

марина Абу-Тиг;

коралловые рифы;

пустыня вокруг Эль-Гуны.

Несколько туристических компаний предлагают однодневные туры в Эль-Гуну из Хургады, во время которых можно побывать на экскурсии и отправиться в сафари по пустыне около курорта. Также в тур в один из городов Египетской Ривьеры можно отправиться из Москвы и Санкт-Петербурга: стоимость с 7-дневным размещением в 4-звездочном отеле на двоих начинается от 120 тысяч рублей.