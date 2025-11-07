Дарья Мелехова

На полях проходящего в турецкой Аланьи Международного форума «V Глобальная медиа-встреча Всемирного совета журналистов», собравшего представителей более четырех десятков стран, технический менеджер проектов, консультант по рыночным услугам, работающий в Швеции, Джанер Актюрк поделился своим видением российско-турецких отношений.

(ЭКСКЛЮЗИВ)

Говоря об отношениях России и Турции, Джанер Актюрк заявил, что они имеют давнюю историю и на протяжении этой истории далеко не всегда были ровными:

Я бы и сегодня не назвал отношения союзническими, однако они имеют большой потенциал, поскольку Москва и Анкара имеют схожие интересы в сфере международной проблематики и вполне способны действовать как одна команда.

Актюрк заявил, что Россия и Турция выступают хорошими партнерами, когда появляются проблемы, которые нужно решать вместе, особенно в сферах торговли и туризма:

Турецкие бизнесмены рады вести дела с Россией, те, кто работает в сфере туризма, всегда очень рады российским гостям. Правда, Турция продает туристические услуги и продукты питания, а покупает ракеты и высокотехнологичную продукцию. В целом пока, в том числе с учетом миграционного законодательства, Россия получает больше выводы от сотрудничества и задает темп отношениям.

Оценивая значимость завершающегося сегодня Международного форума «V Глобальная медиа-встреча Всемирного совета журналистов», Актюрк заметил: