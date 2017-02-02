Дирижабли: от бомбардировщиков до стимпанка и спутниковой связи

С 1 февраля 2027 года в России появится новый ГОСТ: на дирижабли. Давно забытая технология возрождается, и сфера применения, судя по всему, будет охватывать не только пассажирские перевозки, но даже спутниковую связь. Кто придумал дирижабли, как их использовали и какими они были, почему они взрывались и где в мире есть сейчас?

10-летняя концепция научно-технологического развития транспорта в России предполагает, что к 2035 году в небо могут вновь вернуться аэростаты, которые за свою недолгую историю вошли в историю в самых разных смыслах.

Что такое дирижабль?

Дирижабль - это аэростат, то есть летательный аппарат легче воздуха, которым можно управлять. У дирижабля, в отличие от воздушного шара, который тоже аэростат, есть двигатель. Слово ”дирижабль” (как и слово ”дирижер”) произошло от французского глагола ”diriger”, означающего ”управлять”. Дирижабли бывают трех видов:

жесткие. У них есть каркас, окружающий одну или несколько газовых ячеек. За счет каркаса жесткие дирижабли сохраняют форму; полужесткие. Полужесткие дирижабли сохраняют свою аэродинамическую форму за счет внутреннего давления газа, а каркас у них полужесткий, обычно в виде киля, который поддерживает и распределяет нагрузку, обеспечивая целостность при маневрировании; блимпы или мягкие дирижабли представляют собой управляемые аппараты легче воздуха, форма которых поддерживается давлением газов внутри оболочки. Жесткой структуры у блимпов нет: сдуваясь, они теряют свою форму.

Что такое цеппелин?

Цеппелин - печально известная разновидность жестких дирижаблей, которые производила конкретная компания Luftschiffbau Zeppelin, основанная графом Фердинандом фон Цеппелином. Сегодня термин ”цеппелин” в первую очередь ассоциируется с немецкими дирижаблями, которые совершали бомбардировки во время Первой мировой войны.

Кто придумал дирижабль?

Дирижабль был изобретен Анри Жиффаром, французским новатором, в 1852 году. Он построил первый управляемый аэростат в истории: дирижабль с паровым двигателем. В воздухе этот аппарат пролетел всего 27 километров на скорости в 10 км/ч. Дирижабль Жиффара не мог держать высоту при сильном ветре, тем не менее он проложил путь для недолгой, но яркой истории дирижаблей.

Для чего нужен дирижабль?

В начале XX века дирижабли считались будущим авиации: с их помощью осуществлялись пассажирские и грузоперевозки. С началом войны в Европе управляемые аэростаты стали использоваться как средство разведки, бомбардировки, противовоздушной обороны и патрулирования. Дирижабли пересекали Атлантику, долетали до Арктики, использовались как роскошные воздушные лайнеры и научные станции. Без посадки дирижабли могли пролетать до 15 тысяч километров со средней скоростью в 80-130 километров в час. Летали дирижабли преимущественно на дизельном топливе.

Где были популярны дирижабли?

Расцвет популярности дирижаблей пришелся на 1920-1930 годы. Мировым лидером в этой сфере была Германия, в первую очередь, благодаря Цеппелинам.

Главным конкурентом Германии была Великобритания, которая надеялась с помощью дирижаблей наладить авиасообщение со своими колониями - Индией, Канадой и Австралией. Британская программа дирижаблей была свернута после катастрофы R101 в 1930-м году, в результате которой погибло 48 человек.

США тоже создавали дирижабли, в первую очередь, как военные средства - воздушные авианосцы. Боевые дирижабли США использовались вплоть до 1960-х годов.

В Российской империи тоже интересовались дирижаблями: всего их было 15, а первым стал ”Кречет” в 1909 году. Использовались дирижабли, которые создавались как дома, так и приобретались за рубежом, в частности, во Франции и в Германии, в военных целях.

Почему дирижабли больше не летают?

Несмотря на всю перспективность и удобство дирижаблей, в определенный момент стало очевидно, что они серьезно уступают новому виду воздушного судна: самолетам. Самолеты оказались быстрее, маневреннее, не зависели от скорости ветра, их было проще обслуживать как в воздухе, так и на земле. Массовый отказ от дирижаблей произошел в конце 1930-х годов накануне Второй мировой войны.

”Гинденбург”

Считается, что закат эры дирижаблей приблизила катастрофа ”Гинденбурга” - жесткого дирижабля-лайнера компании ”Цеппелин”, который выполнял рейсы между Германией и США. 6 мая 1937 года ”Гинденбург”, газовые ячейки которого были заполнены водородом, сгорел дотла во время приземления на авиабазе в Лейкхерсте за 34 секунды. Погибло 36 человек - 13 пассажиров, 22 члена экипажа и принимавший аэростат работник. Катастрофа стала частью кинохроники: в аэропорт встречать ”Гинденбург” приехали съемочные группы американских СМИ. Хотя катастрофа ”Гинденбурга” не самая масштабная в истории дирижаблей (на американском ”Акорне” погибло 73 человека), кадры с горящим дирижаблем облетели весь мир, что поставило крест на дальнейших авиаперевозках этим видом транспорта.

Дирижабли сегодня

Сегодня дирижабль - символ стимпанка, поджанра научной фантастики, где этому летательному аппарату нередко отводиться центральное место в сонме технических средств альтернативной реальности ввиду его величественности и атмосферности. Массово дирижабли пока не вернулись ни в одну страну мира, однако тенденция к возрождению легендарного воздушного средства уже прослеживается: проекты по созданию управляемых аэростатов есть в России, США, Германии и Великобритании. Использовать дирижабли XXI века в случае успешного их перезапуска планируется для пассажирских и грузоперевозок, в сфере туризма и даже для обеспечения спутниковой связи.