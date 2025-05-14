День Иерусалима 2025: история и особенности праздника

Совсем скоро Израиль отметит один из важнейших праздников – День Иерусалима. Расскажем о его истории, что такое Йом-Йерашулаим, когда наступит и как отмечается.

Что такое Йом-Йерушалаим

День Иерусалима, или Йом-Йерушалаим – один из национальных праздников в Израиле. Он установлен в честь освобождения Восточного Иерусалима и объединения города под израильским контролем в ходе Шестидневной войны 1967 года.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Какого числа День Иерусалима 2025?

День Иерусалима традиционно празднуется в Израиле 28 ияра по еврейскому календарю. В 2025 году он выпадает на 26 мая.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День Иерусалима: история

В течение 19 лет (с 1948 по 1967 годы) Восточный Иерусалим, включая Старый город и Храмовую гору, оказался под оккупацией Иордании и евреи не только не имели доступа к своим святыням, но и были изгнаны с этих земель.

В 1967 году, во время Шестидневной войны, израильская армия заняла Восточный Иерусалим. 7 июня солдаты 55-й парашютной бригады вошли в Старый город через Львиные ворота, после чего Израиль объединил город под своей юрисдикцией и принял законопроект об охране священных мест.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Позднее, в 1980 году, был принят закон, который закрепил юридически статус Иерусалима как полной и объединенной столицы Государства Израиль. Он гласит, что "Иерусалим, полный и объединенный, является столицей Израиля", и устанавливает, что в городе находятся резиденции президента, правительства, Кнессета и Верховного суда. Также в документе подчеркивается важность охраны и доступности святых мест всех религий, находящихся в Иерусалиме.

Праздник День Иерусалима был официально установлен в 1968 году, а в 1998 году закреплен в законодательстве Израиля.

День Иерусалима: значение

Для израильтян Йом-Иерушалаим имеет глубокое значение. Он отражает историческую и духовную связь с Иерусалимом, воспринимается как исполнение библейских пророчеств и символ единства страны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как празднуют День Иерусалима 2025

Памятные мероприятия в День Иерусалима начинаются с утренней молитвы у Западной стены и продолжаются на "Арсенальной горке" (Гиват-ха-Тахмошет), где в 1967 году происходила битва между солдатами Израиля и Иордании. Там же состоится церемония, посвященная памяти воинов, павших в ходе Шестидневной войны.

Одно из центральных событий – Парад флагов, в ходе которого тысячи людей, в основном молодежь, проходят по улицам Иерусалима с израильскими флагами. Они идут через Старый город к Западной стене, где после проходит праздничный митинг с участием политиков и представителей общественных организаций.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вечер Дня Иерусалима проходит в ешиве "Мерказ ха-Рав", куда собираются раввины, члены правительства, депутаты Кнессета, верхушка ЦАХАЛа и другие политические и общественные деятели. После полуночи из ешивы к Стене Плача выдвигается шествие.

Кроме того, в этот день в школах проводятся уроки, посвященные истории Иерусалима, и организуются экскурсии в столицу.