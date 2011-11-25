В 2026 году американцы отмечают День благодарения в четверг, 26 ноября. Это один из самых теплых и семейных праздников в календаре США. Он традиционно открывает сезон зимних торжеств, и тесно связан не только с благодарностью и застольем, но и с началом масштабных распродаж.

Что такое День благодарения?

Корни Дня благодарения уходят в 1621 год, когда английские переселенцы (пилигримы) из Плимутской колонии, пережившие тяжелую первую зиму, собрали хороший урожай кукурузы. Губернатор Уильям Брэдфорд устроил трехдневный праздник урожая и пригласил индейцев племени вампаноаг во главе с вождем Массасойтом. Это событие позже стали считать «первым Днем благодарения».

Официальный статус праздник получал постепенно. В 1789 году Джордж Вашингтон провозгласил национальный день благодарения. Регулярным ежегодным праздником он стал благодаря Аврааму Линкольну: в 1863 году, в разгар Гражданской войны, президент объявил последний четверг ноября национальным днем благодарности. В 1939 году Франклин Рузвельт попытался сдвинуть дату на неделю раньше, чтобы удлинить предрождественский торговый сезон. Окончательно дату закрепил Конгресс в 1941 году: с тех пор День благодарения отмечается в четвертый четверг ноября.

Традиции Дня благодарения

Главное в этот день — собраться семьей и близкими, выразить благодарность за то, что есть в жизни. Многие семьи начинают трапезу с короткого «круга благодарности», когда каждый говорит, за что он благодарен в уходящем году.

Другие традиции:

Парад Macy’s в Нью-Йорке. С 1924 года по улицам города проносят огромные надувные фигуры, проходят оркестры и артисты. Парад транслируют по телевидению, и миллионы семей смотрят его утром, пока готовится праздничный обед.

Футбол. Американский футбол прочно связан с праздником: в этот день идут матчи колледжей и NFL, многие семьи собираются у экранов.

«Помилование индейки» президентом — традиция, официально закрепившаяся с конца 1980-х. Каждый год глава государства «спасает» одну-двух индеек от праздничного стола.

Волонтерство и благотворительность. Многие люди участвуют в раздаче еды малоимущим, организуют или поддерживают food drives.

Turkey Trot — массовые забеги (обычно 5 км) утром перед застольем. Люди бегают в костюмах индеек просто для здоровья и настроения.

Праздничный стол на День благодарения

Классическое меню Дня благодарения узнаваемо почти в каждой американской семье:

запеченная индейка;

начинка (stuffing) — хлебная, с травами, иногда с колбасками или орехами;

картофельное пюре и подливка (gravy);

клюквенный соус (cranberry sauce);

сладкий картофель или батат (часто с зефиром или в виде запеканки);

зеленая фасоль, кукуруза, брюссельская капуста;

тыквенный пирог (pumpkin pie) — обязательный десерт. Часто подают также пекановый и яблочный пироги.

В современных семьях появляются и вариации: вегетарианские «индейки», блюда разных культурных традиций, более легкие или фермерские варианты. Но дух остается тем же — стол должен быть щедрым и собирать людей вместе.

Общественные мероприятия в День благодарения

Помимо парада Macy’s и футбольных матчей, во многих городах проходят свои парады, ярмарки, концерты и благотворительные акции. Библиотеки, музеи и общественные центры часто организуют тематические программы. В некоторых штатах сохраняются местные исторические реконструкции, связанные с историей пилигримов.

Связь с «черной пятницей» и началом распродаж

День благодарения уже много десятилетий служит стартовой точкой рождественского торгового сезона. Еще в 1920-х универмаги (Gimbels, затем Macy’s) устраивали парады, чтобы привлечь покупателей и официально открыть сезон покупок — в финале парада появлялся Санта-Клаус.

День после Дня благодарения получил название Black Friday («черная пятница»). Изначально в 1950-х так называли хаос и пробки в Филадельфии, куда стекались толпы покупателей и болельщиков перед матчем Army–Navy. Позже ритейлеры переосмыслили термин: после года работы «в минусе» (in the red) магазины наконец уходили «в плюс» (into the black) благодаря огромным объемам продаж. Сегодня «черная пятница» — один из самых больших торговых дней года. Многие магазины начинают скидки уже в сам День благодарения (вечерние или даже дневные открытия), а затем продолжают их в пятницу, субботу и воскресенье. Следом идет Cyber Monday — день крупных онлайн-распродаж.

Так исторический праздник благодарности и семейного тепла переплелся с современной коммерческой реальностью. Для одних это время тихих семейных обедов и прогулок, для других — азарт охоты за скидками. В любом случае 26 ноября 2026 года станет еще одной точкой, когда миллионы людей остановятся, чтобы сказать «спасибо» и, возможно, купить что-то себе и близким.