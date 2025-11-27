Что за страна Саудовская Аравия: где находится, чем известна и безопасно ли там?

Российское правительство одобрило проект о безвизовом режиме с Саудовской Аравией. Страна-хранительница двух мусульманских святынь, с собственным чемпионатом по футболу, уникальными природными достопримечательностями и невероятными футуристичными мега-проектами станет еще ближе для российских туристов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Саудовская Аравия на карте мира

Саудовская Аравия ( по-английски Saudi Arabia) занимает почти всю территорию Аравийского полуострова на континенте Евразия. На севере Королевство Саудовская Аравия, как официально называется страна, граничит с Ираком, Кувейтом и Иорданией; на востоке - с Оманом и ОАЭ, на юге - с Йеменом. Запад страны омывается Красным морем и Заливом Акаба (Эйлатский залив), восток - Персидским заливом. И Красное море, и Персидский залив относятся к Индийскому океану. Столица королевства - Эр-Рияд с населением более 7 млн человек, на втором и третьем месте Джидда и Эд-Даммам. Мекка и Медина - священные исламские города, закрытые для тех, кто не исповедует ислам.

© Фото: Музей исламской цивилизации

Что за страна Саудовская Аравия?

Саудовская Аравия - монархия по форме правления. Руководит государством король Салман ибн Абдул-Азиз, ему помогает премьер-министр - принц Мухаммед ибн Салман. Площадь Саудовской Аравии - почти 2,15 млн квадратных километров (чуть меньше, чем Казахстан). Население ближневосточного королевства по состоянию на 2025 год составляет 33,6 млн человек, из них более 85% живут в городах, чуть менее 15% - в сельской местности. Средняя продолжительность жизни среди мужчин - более 75 лет, среди женщин - почти 81 год. В стране, в которой говорят на арабском языке, есть официальная религия - это ислам, большинство жителей исповедуют ислам суннитского толка. Флаг Саудовской Аравии представляет собой прямоугольник зелёного цвета с расположенной по центру белой надписью-шахадой, под которой изображен белый меч. На флаге королевства написано:

Свидетельствую о том, что нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммед - посланник Аллаха

Какой климат в Саудовской Аравии?

В Саудовской Аравии три климатических зоны:

пустыня, которая покрывает почти всю территорию страны

степь вдоль западного нагорья

небольшая область, где влажно и мягкие температурные условия с продолжительным летом, в нагорье к северу от Йемена.

Зимы в Саудовской Аравии, которые длятся с декабря по февраль, прохладные. В южных нагорьях бывают морозы и выпадает снег. Средняя температура в самые холодные месяцы 14-23 °C. Лето засушливое со среднесуточной температурой превышающей + 40 °C почти по всей территории страны. В пустыне температура еще выше: более + 55 °C. Осадки в стране редкие. Наиболее комфортная погода в Саудовской Аравии держится с ноября по март.

Саудовская Аравия богатая страна или нет?

Саудовская Аравия не просто богатая, а очень богатая страна. Королевство, по состоянию на 2025 год, 19-я экономика мира, опережающая Швейцарию. Своим благосостоянием Саудовская Аравия обязана, в первую очередь, нефтяным ресурсам. По запасам нефти Саудовская Аравия в мире уступает только Венесуэле, а среднесуточная добыча составляет почти 10 млн баррелей. Ближневосточное государство считается развитым государством с высоким уровнем жизни. Последние 10 лет Саудовская Аравия помимо нефтяного производства, активно развивает и другие сферы экономики, в том числе:

возобновляемые источники энергии

сектор медицинских услуг

логистические операции

туризм и сферу развлечений

технологии и цифровые сервисы

образование

сельское хозяйство и производство продуктов питания.

В последнее время Саудовская Аравия также активно занимается развитием сферы искусственного интеллекта, осуществляет масштабные проекты, в том числе строит на северо-западе город ”Линию”, горнолыжный курорт ”Троена”, комплекс отелей ”Лейджа”, остров ”Синдал” для морского туризма и много других объектов в рамках программы ”Неом”.

Валюта Саудовской Аравии - саудовский реал. Один доллар стоит 3,75 саудовских риалов.

Саудовская Аравия - дружественная страна для России?

Много лет остававшаяся закрытой Саудовская Аравия сегодня сотрудничает и поддерживает партнёрские отношения со многими странами мира, в том числе и Россией. Для Российской Федерации Саудовская Аравия - дружественная страна, с которой её связывают региональные интересы, сотрудничество в сфере нефтяной добычи, экономическое партнёрство и инвестиции. Несколько лет назад страны заключили соглашение о военном сотрудничестве.

Безопасна ли Саудовская Аравия для туристов?

Туристы в Саудовскую Аравию едут чтобы посмотреть объекты Всемирного наследия, которые в стране целых 8, включая Эль-Балад в Джидде, многотысячелетние наскальные рисунки в регионе Хаиль, оазис Аль-Ахса и другие; поплавать и позагорать на курортах Красного моря; насладиться уникальной природой страны; побывать на матчах чемпионата по футболу.

Саудовская Аравия считается безопасной страной для туристов: риск преступлений в стране умеренный, здравоохранение и транспортная инфраструктура хорошо развиты. Однако отправляясь на отдых в Саудовскую Аравию, стоит помнить о том, что эта страна достаточно консервативная, поэтому для комфортного пребывания в ней, нужно придерживаться следующих правил:

не ввозить алкоголь и запрещённые вещества в страну;

не пить перед вылетом в Саудовскую Аравию;

не распивать алкогольные напитки в общественных местах;

не делать фотографии жителей страны без их разрешения;

не фотографировать государственные, военные и полицейские объекты;

не ввозить свинину в страну;

публично не проявлять чувства к партнёру;

носить скромную одежду, женщинам желательно покрывать голову.

Россиянам, чтобы попасть в Саудовскую Аравию нужна виза. Ее можно оформить по прибытию или в электронном виде. Стоит виза вместе с обязательной страховкой чуть более 8000 тысяч рублей. Оставаться на территории страны можно до 90 дней.