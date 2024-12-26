Что за праздник 11 августа: всё о Рождестве Николая Чудотворца

11 августа православные верующие будут отмечать второй в году праздник, посвященный одному из самых любимых и почитаемых Святых в христианстве, Николаю Чудотворцу. Как и когда появился праздник, что в него можно и нельзя делать и о чем просить Николая Угодника - рассказываем в нашем материале.

Когда Рождество Николая Чудотворца?

Рождество или День Рождения Николая Чудотворца - один из самых молодых церковных праздников в православном календаре. Отмечается он примерно с середины 2000х годов всегда 11 августа. Когда и кем был установлен праздник точно неизвестно, однако считается, что инициатором введения нового праздника стал Патриарх Алексий II. Он дал право поместным (местным) церквям по желанию отмечать День Рождения Святого 11 августа. С тех пор с каждым годом праздник становится все более известным и почитаемым среди верующих, которые с особым уважением относятся с Святителю Николаю.

Кто такой Николай Чудотворец?

Николай Чудотворец - святой, который родился и жил на рубеже III-IV веков на территории современной Турции (ранее Византии). Николай Угодник, как Святого иногда называют в России, прославился своими чудесами, истинной верой в Бога во время гонений на ранних христиан, добротой и щедростью. Сегодня имя Николая Чудотворца неизменно ассоциируется с Санта-Клаусом и Новым годом, а сам святитель почитается не только восточными христианами, но и западными тоже. За годы своей жизни, согласно биографии Святого, которая была написана спустя 500 лет после его смерти, он тайно помогал неимущим, воскрешал мертвых, заступался за несправедливо обвиненных, спасал мореплавателей и боролся с язычеством. Почти всю жизнь Николай Чудотворец служил епископом в городе Миры Ливийские (сегодня город Демре в Турции).

В чем помогает Николай Чудотворец?

Николай Чудотворец, который прославился множеством богоугодных дел, считается покровителем детей, в том числе сирот, торговцев, моряков, пивоваров, ремесленников, людей, не состоящих в браке, студентов и заключенных. На Руси особенно чтили Николая Чудотворца за его покровительство крестьянам, как защитника от злых духов и отправителя душ в загробный мир. Николай Чудотворец помогает всем, кто ему молится, в любых жизненных ситуациях, в том числе в болезнях, путешествиях и торговле. Святого просят о благополучии и заступничестве, помощи в разрешении трудных дел, о создании семьи и здоровье детей. В России Николай Чудотворец с давних времен чтится как самый близкий к Богу Святой, оказывающий поддержку всем, кто к нему искренне обращается.

В чем суть праздника Рождество Николая Чудотворца?

С точки зрения православия, праздник Рождества Николая Чудотворца важен тем, что он дает еще одну возможность почтить память Святого, который своими деяниями, чудесами и жизнью стал воплощением сути христианства, заключающейся в любви к ближнему, доброте и всепрощении.

С точки зрения церкви, возрождение праздника Рождества Николая Чудотворца - дань уважения тем традициям, которые существовали задолго до XXI века: по мнению ряда этнографов, на Руси праздник в честь Дня Рождения Николая Чудотворца чтили в церквях и храмах по всей стране еще в XIV-XIX веках.

Что нельзя делать в Рождество Николая Чудотворца?

Церковных запретов на 11 августа не предусмотрено. Этот день не постный, а значит есть можно все, при этом соблюдая разумную умеренность, в первую очередь, в употреблении алкоголя. Как и в любой другой день в рамках православной традиции, в Рождество Николая Чудотворца следует воздержаться:

от сквернословия и пересудов

уныния и ярости

негативных мыслей

жадности и ревности.

Что нужно делать в Рождество Николая Чудотворца?

Рождество Николая Чудотворца - радостный праздник, в который верующие прославляют и благодарят Святителя Николая за его помощь и покровительство. В этот день ходят на службу в храм, если есть возможность, а если нет, то молятся Святому дома. При желании, можно оказать помощь тем, кто нуждается. Что касается подарков на Рождество Николая Чудотворца, то пока такой традиции нет: обычно подарки дарят в День памяти Святителя 19 декабря.

Поздравления с Рождеством Николая Чудотворца

11 августа можно поздравить родных и близких с праздником Николая Чудотворца, пожелав им защиты высших сил, благополучия и покровительства Святого. Какие именно слова сказать, каждый решает сам, главное, чтобы они были искренними и добрыми.