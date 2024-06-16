Что такое глинтвейн: самое интересное об универсальном зимнем напитке

Глинтвейн во всех его видах уже давно пьют в Европе и Америке, а в последние годы он становится всё популярнее в Азии и в Австралии. Что такое глинтвейн, как его приготовить, в чем его польза и много других интересных фактов о древнем праздничном напитке - в нашем материале.

Один из главных зимних напитков, который, как говорят, помогает при простуде, своим ароматом, сопутствующей романтикой и легкостью приготовления за сотни лет существования завоевал весь мир.

Кто придумал зимний напиток из вина?

Оказывается, римляне не только замечательно строили дороги, но и неплохо разбирались в согревающих напитках: две тысячи лет назад в Римской империи уже пили глинтвейн, это задокументировано в одной из комедий того периода. Правда, напиток назывался не глинтвейн, а подогретое вино, что вполне отражает его суть. Однако пионерами глинтвейна были не римляне: древние греки в годы, когда вино получалось не самым удачным, добавляли в него пряные травы и пили, предварительно разогрев, чтобы не мёрзнуть в холодные зимние месяцы. Получается, что придумали глинтвейн в Греции, потом его переняли римляне, а затем он в ходе римских завоеваний Европы распространился по всему континенту. В русский язык название ”глинтвейн” пришло из немецкого, где оно звучит как ”глювайн”, что в переводе означает ”горячее вино”.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое глинтвейн?

Глинтвейн - это подогретое вино со специями. Сегодня как такового классического рецепта глинтвейна нет: в каждой стране в подогретое вино добавляют разные специи, да и вино выбирают по своему вкусу. Глинтвейн готовят на сухом, полусухом, полусладком и даже десертном вине, красном и белом. Если говорить о самом первом рецепте, записанном в английской кулинарной книге 1390 года, в нём указан следующий ”состав” глинтвейна:

вино (без уточнения какое)

корица

имбирь

гвоздика.

Все эти специи сегодня добавляют практически во все виды глинтвейна, правда, в оригинальном рецепте были также и такие необычные приправы как душица, стручковый перец и перец ”райские зерна”.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как сварить глинтвейн?

Готовить глинтвейн очень быстро и просто, притом как алкогольный, так и безалкогольный.

Что нужно для глинтвейна:

вино/сок по вкусу

вода в пропорции 1:10 (например, 75 граммов воды на 750 мл вина/сока)

апельсины и яблоки по вкусу

20 граммов меда/сахара (столовая ложка)

специи: корица, имбирь, мускатный орех, гвоздика - это традиционный набор. Можно также попробовать глинтвейн со жгучим красным перцем, семенами чили и розмарином.

Как готовить глинтвейн:

В кастрюлю налить воду, добавить мед/сахар, специи и фрукты.

Довести воду с фруктами до кипения и проварить три минуты.

Влить вино/сок, довести почти до кипения (когда начнёт активно подниматься пар).

Глинтвейн готов! Пить глинтвейн вкуснее всего горячим, но можно и холодным. Хранить глинтвейн в закрытой ёмкости можно один-два дня.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько градусов в глинтвейне?

Крепость глинтвейна зависит от двух факторов:

выбранного для напитка вина температуры, до которой глинтвейн будет доведен при приготовлении.

Обычно глинтвейн нагревают до 80-90 °C. При температуре в 80 °C теряется 30% алкоголя, а при 90 °C - 50% То есть если взять сухое красное вино (его чаще всего выбирают для глинтвейна) крепостью в 12%, то при нагревании его до 80 °C, крепость глинтвейна будет 8,4%, а при нагревании до 90 °C - 6%.

Сварить крепкий глинтвейн можно из десертного вина, крепость которого 20%. Тогда глинтвейн при нагревании до 80 °C будет крепостью в 14%, а при нагревании до 90 °C - 10%.

В чем польза глинтвейна?

В эпоху Средневековья с помощью глинтвейна лечили бубонную чуму. Считалось, что смесь из вина, которое иногда заменяли на уксус или яблочный сидр, и специй, включая шалфей, розмарин и гвоздику, останавливает распространение болезни. Помогал ли глинтвейн в Средние века или нет, неизвестно, но сегодня его умеренное употребление действительно считается полезным за счёт антиоксидантов, которые содержатся в вине и специях, а также витаминов в фруктах. При этом стоит понимать, что вряд ли регулярное употребление глинтвейна может защитить от простуды, скорее, наоборот: чрезмерный алкоголь в рационе снижает иммунитет.

Глинтвейн даже можно пить детям, правда, только безалкогольный, на соке. На морозе глинтвейн на вине, который хоть и считается согревающим напитком, пить не стоит, потому что после быстрого расширения сосудов, наступает их быстрое сужение, и можно еще сильнее замёрзнуть. Лучше пить глинтвейн дома или в кафе, в уютной обстановке и в приятной компании.