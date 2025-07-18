Что происходит в Сирии 2026: перемирие, интеграция и будущее курдов

На северо-востоке Сирии после почти двухнедельных интенсивных боев установлено шаткое перемирие, ознаменовавшее конец десятилетия курдской автономии. Что значит интеграция курдского альянса в Сирии, почему курдские силы потерпели поражение, что значит указ о правах курдов в Сирии, какую роль сыграли международные игроки и каково будущее сирийских курдов?

Заключенное на днях перемирие на северо-востоке Сирии было сразу же нарушено, но на смену ему пришло новое соглашение о прекращении огня, принятое для осуществления интеграции курдских формирований “Сирийских демократических сил” в структуры сирийского государства.

Что значит интеграция СДС в Сирии?

Соглашение, достигнутое 18 января между СДС и правительством Сирии при посредничестве спецпосланника США Тома Баррака, предусматривает интеграцию курдских формирований в госструктуры Дамаска.

Перемирие, зафиксированное в 14 пунктах соглашения, завершило стремительное наступление правительственных войск, начавшееся 6 января. Основные условия таковы:

Территориальные уступки. СДС выводят свои силы за реку Евфрат и полностью передают переходной администрации контроль над провинциями Ракка и Дейр-эз-Зор, включая ключевые нефтегазовые месторождения, обеспечивающие до 70% добычи в довоенной Сирии;

СДС выводят свои силы за реку Евфрат и полностью передают переходной администрации контроль над провинциями Ракка и Дейр-эз-Зор, включая ключевые нефтегазовые месторождения, обеспечивающие до 70% добычи в довоенной Сирии; Военная интеграция. Десятки тысяч бойцов СДС будут интегрированы в сирийскую армию и силы МВД на индивидуальной основе, а не отдельными курдскими подразделениями, как того изначально требовали курды. Это по сути означает ликвидацию СДС. При этом командующий курдской коалицией заявил, что движение распущено не будет;

Десятки тысяч бойцов СДС будут интегрированы в сирийскую армию и силы МВД на индивидуальной основе, а не отдельными курдскими подразделениями, как того изначально требовали курды. Это по сути означает ликвидацию СДС. При этом командующий курдской коалицией заявил, что движение распущено не будет; Передача инфраструктуры. Под контроль Дамаска переходят все пограничные пункты, аэропорты, а также тюрьмы и лагеря, где содержат боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация);

Под контроль Дамаска переходят все пограничные пункты, аэропорты, а также тюрьмы и лагеря, где содержат боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация); Политическое требование. Курдская администрация обязана выслать всех несирийских представителей РПК, признанной в Турции террористической организацией, за пределы Сирии.

Почему курдские силы потерпели поражение?

Предшествовавшая подписанию военная кампания была молниеносной. После месяцев позиционных боев в Алеппо в конце прошлой недели правительственные войска провели масштабное наступление, получив контроль над Раккой, Дейр-эз-Зором, плотиной на Евфрате и другими стратегическими объектами.

Крах обороны СДС обусловлен сочетанием военных, политических и социальных факторов, которые сирийское правительство умело использовало:

Потеря стратегической глубины. Ключевым стал вывод курдских сил из Алеппо. После многомесячных боев и артиллерийских обстрелов 11 января СДС согласились покинуть свои анклавы в кварталах Шейх-Максуд и Ашрафия, лишившись важного плацдарма;

Ключевым стал вывод курдских сил из Алеппо. После многомесячных боев и артиллерийских обстрелов 11 января СДС согласились покинуть свои анклавы в кварталах Шейх-Максуд и Ашрафия, лишившись важного плацдарма; Предательство арабских племен. Наступление в Ракке и Дейр-эз-Зоре было обеспечено не столько прямой силой, сколько переходом на сторону правительства местных арабских племен, входивших в состав СДС. Их лояльность всегда была ситуативной, а Дамаск предложил более надежные рычаги долгосрочной безопасности и контроля над ресурсами;

Наступление в Ракке и Дейр-эз-Зоре было обеспечено не столько прямой силой, сколько переходом на сторону правительства местных арабских племен, входивших в состав СДС. Их лояльность всегда была ситуативной, а Дамаск предложил более надежные рычаги долгосрочной безопасности и контроля над ресурсами; Смена внешнеполитической поддержки. Критическим фактором стала смена позиции США. Если ранее присутствие около 2 тысяч американских военных сдерживало наступление Дамаска и Турции, то при администрации Трампа политика сместилась в сторону "управляемого выхода". Летом прошлого года США закрыли почти все свои базы в Сирии.

Ключевые этапы утраты курдской автономии:

Декабрь 2024 - падение режима Башара аль-Асада, приход к власти временного президента Ахмеда аль-Шараа, начало переговоров о интеграции СДС в новые государственные структуры;

Март 2025 - подписание первого рамочного соглашения об интеграции между аль-Шараа и лидером СДС Мазлумом Абди. Однако детали реализации не были согласованы, переговоры зашли в тупик;

6-11 января 2026 - штурм курдских кварталов в Алеппо правительственными войсками, СДС теряют последние позиции во втором по величине городе Сирии;

16-18 января 2026 - масштабное наступление армии при поддержке арабских племен, потеря контроля над Раккой, Дейр-эз-Зором и нефтяными месторождениями;

18 января 2026 - подписание соглашения об интеграции;

20 января 2026 - достижение четырехдневного прекращения огня для осуществления интеграции.

Что значит указ о правах курдов в Сирии?

За несколько дней до объявления перемирия президент Сирии аль-Шараа подписал указ, который был формально представлен как исторический шаг к признанию прав курдов:

Признание курдского языка национальным с возможностью преподавания в школах в курдских районах;

Восстановление сирийского гражданства для всех курдов, включая тех, кто был лишен его после переписи 1962 года;

Объявление Навруза национальным праздником.

В курдском руководстве назвали указ лишь "первым шагом", подчеркнув, что права должны гарантироваться постоянной конституцией, а не временными указами.

Какую роль в Сирии сыграли международные игроки?

Исход конфликта определили позиции двух ключевых внешних сил.

США. Если СДС долгое время были важным союзником Пентагона в борьбе с терроризмом, то теперь спецпосланник Том Баррак заявил, что первоначальная цель партнерства "во многом устарела". США увидели выгоду в поддержке центрального правительства аль-Шараа, стремясь стабилизировать страну и сократить свое военное присутствие на Ближнем Востоке.

Если СДС долгое время были важным союзником Пентагона в борьбе с терроризмом, то теперь спецпосланник Том Баррак заявил, что первоначальная цель партнерства "во многом устарела". США увидели выгоду в поддержке центрального правительства аль-Шараа, стремясь стабилизировать страну и сократить свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Турция. Анкара десятилетиями рассматривала СДС как террористическую угрозу, связанную с РПК. Условия соглашения, требующие изгнания членов РПК и ликвидации курдской автономии у своих границ, полностью соответствуют турецким интересам. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заверил аль-Шараа в поддержке в борьбе с терроризмом на сирийской территории.

Каково будущее сирийских курдов?

Перемирие остается крайне хрупким. Уже на следующий день после объявления первоначального прекращения огня стороны обвинили друг друга в нарушениях, а в провинции Хасака продолжились столкновения. Дамаск предоставил СДС четыре дня для консультаций по плану интеграции провинции Хасака, пообещав не вводить войска в города Камышлы и Хасака в случае достижения договоренностей.

Будущее сирийских курдов выглядит неопределенным. Они сохраняют военную структуру к востоку от Евфрата и боевой опыт. Однако их политический проект автономии (Рожава) потерпел сокрушительное поражение. Курды интегрируются в централизованное государство на условиях Дамаска, который не признает никакой формы федерализма. В долгосрочной перспективе указ о правах, если он будет полностью реализован, способен улучшить культурное и гражданское положение курдского меньшинства, но это будет происходить в рамках унитарного государства, где власть сосредоточена в центре.