Что нужно Китаю от Северной Кореи?

8-9 июня Си Цзиньпин совершил государственный визит в Северную Корею - первый международный визит в 2026 году. Почему председатель КНР лично поехал в Пхеньян, о чем договорились стороны и что в целом Китаю нужно от Северной Кореи?

Китай и Северная Корея - друзья?

Отношения между Китаем и Северной Кореей началась в 1940х годах - формально еще до создания КНДР и КНР, и с тех пор переживали как взлеты, так и падения, но в целом всегда попадали под определение партнерских. До 1990-х годов главным союзником Северной Кореи был Советский Союз, однако через 5 лет после его распада Китай вышел на первое место, как главный и, фактически, единственный торговый партнер Пхеньяна. В 1996-1998 годы, когда КНДР переживала период голода, Пекин оказывал гуманитарную поддержку, в первую очередь, продуктами питания, своему южному соседу. С тех пор Китай - главный экономический и самый важный дипломатический партнер Северной Кореи.

Ядерная программа КНДР

Главный пункт, по которому у сторон периодически возникают разногласия, это ядерная программа Северной Кореи. Под управлением Ким Чен Ына с 2010х годов КНДР активно развивает свой ядерный потенциал, что на протяжении многих лет вызывало недовольство со стороны Китая, который стремится не допустить дестабилизации в своем регионе. Пекин частично поддержал международные санкции ООН против ядерной программы Пхеньяна, что вызвало недовольство Северной Кореи, однако в целом не помешало сотрудничеству двух стран.

В чем важность визита Си Цзиньпина?

В последние годы Си Цзиньпин редко совершает международные визиты: обычно мировые лидеры сами едут к Председателю КНР. В 2026 году, в частности, Пекин посетили 26 иностранных лидеров и высших должностных лиц, в том числе президент Южной Кореи, премьер-министр Великобритании, канцлер Германии, президент США и президент России. В свою очередь, государственный визит (самого высокого уровня) Си Цзиньпина в Северную Корею стал его первым международным визитом в 2026 году. Это указывает на особое значение, которое Пекин придает отношениям с южным соседом, который не всегда бывает предсказуем. В последний раз Си Цзиньпин и Ким Чен Ын виделись на параде в Пекине в сентябре 2025 года, на котором также присутствовал в качестве гостя президент России Владимир Путин.

О чем договорились Китай и Северная Корея?

Ким назвал Си самым главным государственным гостем, подчеркнув, что выбор лидером Китая Северной Кореи в качестве первой страны, которую он посетил в 2026 году, указывает на самую высокую степень поддержки, оказываемую Пекином Пхеньяну. В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что в свете серьезных изменений, происходящих прямо сейчас, стороны должны обеспечить более широкие перспективы для укрепления социализма двух стран, а также для поддержания регионального мира и развития. Во время встречи китайский и северокорейский лидеры договорились:

укреплять сотрудничество в сфере торговли, сельского хозяйства, строительства, науки, технологий и здравоохранения;

поддерживать стратегическое партнерство;

усиливать военное сотрудничество;

наращивать дипломатические связи.

Ким Чен Ын подтвердил, что Пхеньян поддерживает политику одного Китая, согласно которой Тайвань - неотъемлемая часть КНР. Си Цзиньпин, во время предыдущего визита в Северную Корею в 2019 году заявлявший о поддержке денуклеаризации Корейского полуострова, на этот раз воздержался от комментариев по поводу ядерной программы Пхеньяна, которая не сбавляет обороты.

Зачем Си поехал в Северную Корею?

Единственная страна, с которой Китай заключил оборонное соглашение, - это Северная Корея. Самый главный пункт договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между двумя странами - положение, которое предусматривает, что любая из стран придет на помощь второй, если та будет атакована. Кроме того, Пекин - главный торговый партнер Пхеньяна, на которого приходятся более 90% всей торговли КНДР. Однако два года назад у Северной Кореи помимо Китая появился еще один важный партнер - Россия.

Летом 2024 года Владимир Путин и Ким Чен Ын договорились о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, и с тех пор связи между двумя странами укрепляются: уже через год товарооборот между Россией Северной Кореей достиг рекордных показателей. Более того, КНДР оказывает военную помощь Москве.

В этой ситуации Си Цзиньпину как никогда важно продемонстрировать, что несмотря на укрепление связей с Россией, Пекин по-прежнему главный союзник Северной Кореи. Это демонстрация не ограничивается одним только государственными визитом: в марте было восстановлено железнодорожное сообщение между двумя странами, а торговля за первые месяцы 2026 года выросла более чем на 20%. Между тем, визит Си Цзиньпина - напоминание и Северной Корее, и миру о том, что несмотря на меняющийся геополитический ландшафт, отношения между соседями остаются как никогда стабильными и плодотворными.