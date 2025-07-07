Что не так с ВТО: темная сторона свободной торговли

Во время саммита БРИКС в Бразилии представители России и Китая на встрече с генеральным директором ВТО говорили о необходимости реформ мировой торговой организации. Почему ВТО, которая действует уже больше 30 лет, сегодня всё чаще подвергается критике и нуждается в масштабных изменениях, рассказываем в нашем материале.

Что такое ВТО и зачем она нужна?

Всемирная торговая организация была создана в 1995 году с целью продвижения мировой торговли и экономической открытости на фоне глобализации, которая 30 лет назад сопровождалась протекционизмом. Функционирует ВТО на основе 5 основных принципов:

торговля без дискриминации

более свободная торговля посредством переговоров

предсказуемость через связанность и прозрачность

продвижение честной конкуренции

продвижение развития и экономических реформ.

Если говорить простыми словами, то любая страна, вступившая в ВТО, может рассчитывать на увеличение торгового оборота и на доступ к новым рынкам. Сегодня в ВТО состоят 166 стран, на долю которых приходится более 95% мировой торговли.

Основная проблема ВТО

На современном этапе развития мировой торговли у ВТО целый ряд проблем: ни один из принципов, лежащих в основе деятельности организации, не выполняется на равных условиях для всех. То, что изначально задумывалось как инструмент честной и открытой торговли, превратилось в своего рода рамочное соглашение, определяющее общие условия сотрудничества, но при этом допускающее значительные отклонения от заданных изначально условий. Самая главная из всех проблем, с которыми ВТО сталкивается сегодня - это отсутствие изменений.

С 1995 года правила глобальной торговли никогда не переписывались и не модифицировались. Единственный раз, когда страны-члены ВТО предприняли попытку провести реформу организации, ничего не получилось: так называемый раунд в Дохе, который был проведён с целью устранения существующих торговых барьеров между развитыми и развивающимися государствами, продолжался целых 16 лет, но стороны так и не пришли к единому мнению. Основная причина провала: слишком много участников со своим видением того, какой должна быть ВТО.

Теория без практики

В теории, суть деятельности ВТО - предоставить странам доступ к рынкам друг друга, то есть у всех, без исключения, должны быть одинаковые торговые соглашения без каких-либо преференций. Другими словами, любая отдельно взятая страна имеет возможность продавать свои товары на равных со всеми условиях. На практике всё совсем иначе. Дело в том, что правила ВТО позволяют любому государству в рамках защиты важных для себя отраслей промышленности не отказываться от торговых барьеров, которые, как раз и призвана нивелировать ВТО. И если раньше критически важными отраслями считались в основном пищевая, сталелитейная и автомобильная, то сегодня развитые страны включают в этот список фактически всё под предлогом того, что отмена пошлин может негативно отразиться на рынке труда и привести, в частности, к потере рабочих мест и сокращению заработных плат.

Разные страны - разная торговля

Уругвайский раунд переговоров по созданию Всемирной торговой организации продолжался 8 лет с 1986 по 1994 год, и его результатом стало решение установить максимальную ставку пошлины/тарифа, которую страна может взимать за ввоз товаров или, если говорить простыми словами, тарифный потолок. Однако для каждой страны тарифный потолок свой: у США, например, он 3,4%, у России - 7,5%, у Китая - 10%, у Индии - 50%, у Бразилии - 31,4%, а у Южной Африки - 19%.

30 лет назад, когда появилась ВТО, развитые страны не спешили открывать для себя рынки развивающихся стран, поэтому не особенно обращали внимания на те пошлины, которые у них действуют, при этом дав им возможность зайти на собственные рынки с относительно невысокими тарифами (от 3,4 до 6%). Получается, что, по сути, претензия Дональда Трампа, высказанная им в отношении большинства стран мира, против которых он решил ввести повышенные пошлины, развязав тарифную войну, не лишена смысла, правда, само его решение противоречит правилам ВТО: страны не имеют права в одностороннем порядке повышать максимально допустимые ставки.

Непрозрачная глобальная торговля

Один из основополагающих принципов ВТО - прозрачность. В рамках Всемирной торговой организации, в частности, все споры должны решаться посредством переговоров, однако, как на самом деле они решаются, неизвестно. Критики глобальной системы торговли, в частности, называют ВТО - пособником наиболее развитых стран, поскольку она навязывает соглашения, позволяющие эксплуатировать менее развитие страны. Кроме того, именно развитые экономически страны определяют повестку ВТО и первыми принимают законы о защите собственных отраслей промышленности, одновременно выступая против аналогичных мер со стороны менее развитых государств.

Политика VS свободная торговля

Принципы свободной торговли без дискриминации в рамках ВТО хорошо выглядят на бумаге, но на деле защищать их некому. Это не было так очевидно до 2018 года, когда Дональд Трамп впервые в одностороннем порядке ввёл повышенные пошлины против Китая. Согласно правилам ВТО так нельзя, но ВТО ничего не сделала, чтобы исправить ситуацию. Более того, в 2019 году США заблокировали назначение новых судей в высший апелляционный суд организации, что привело к ограниченному функционированию системы урегулирования споров. Тогда Вашингтон обвинил ВТО в превышении судебных полномочий в торговых спорах, а сегодня вообще угрожает покинуть организацию, приостановив выплату взносов. Страны, страдающие от протекционистской политики Трампа, не вписывающейся в рамки свободной торговли, на данный момент, не предпринимают действий, которые могли бы привести к изменению ситуации.

Как изменить ВТО?

Реформы ВТО, к которым призывают Россия и Китай, возможны: это предусмотрено одной из статей соглашения организации. Инициировать их может любая страна. Однако чтобы они состоялись, необходимо одобрение двух третей членов организации. Как показал Дохийский раунд, этого добиться крайне сложно. Между тем, не исключено, что в нынешних условиях у стран больше стимула пойти на изменения правил мировой свободной торговли, поскольку другой альтернативы, по большому счету, нет.