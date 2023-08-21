Чиркейская ГЭС в Дагестане: инженерный феномен в сердце Сулакского каньона

Чиркейская гидроэлектростанция - крупнейшая ГЭС Северного Кавказа, обладающая к тому же наиболее высокой арочной плотиной в РФ. Расскажем, где находится Чиркейская ГЭС, как ее строили, каковы ее высота и мощность, что представляет собой Чиркейское водохранилище, как посетить Чиркейскую ГЭС и где там смотровая площадка.

Расположенная в живописном Сулакском каньоне ГЭС не только имеет стратегическое экономическое значение для энергосистемы РФ, это также важный объект промышленного туризма.

Где находится Чиркейская ГЭС и почему она важна?

Чиркейская ГЭС возведена на реке Сулак в Буйнакском районе Дагестана около гидростроительного поселка Дубки. Это ключевой объект Сулакского каскада ГЭС, а точнее, его верхняя ступень, которая регулирует весь комплекс. ГЭС играет важную роль в энергоснабжении региона: ее мощность в данный момент составляет тысячу МВт, а выработка электроэнергии за год в среднем достигает 2470 млн кВт·ч.

Это делает ее не только наиболее мощной ГЭС Северного Кавказа, но и критически важным элементом для покрытия пиковых нагрузок в объединенной энергетической системе Юга России.

Для туристов и гостей Дагестана Чиркейская ГЭС, наряду с Сулакским каньоном, превратилась в одну из ключевых достопримечательностей, демонстрирующих мощь инженерной мысли и величие природы. А в 2021 году Чиркейская ГЭС стала первым в РФ энергетическим туробъектом.

Как создавалась Чиркейская ГЭС?

История Чиркейской ГЭС началась с разведочных работ, первые из которых проводились еще в конце 1920-х годов. Однако активная фаза проработок стартовала позже. Возводить станцию начали в 1963 году, причем работы велись в сложнейших геологических и климатических условиях. Изначальные варианты, в том числе с привлечением иностранных специалистов, были отклонены. Окончательный проект разработало Бакинское отделение института “Гидропроект” с финальным утверждением в 1967 году, уже после начала строительных работ.

Ключевые события строительства Чиркейской ГЭС:

Перекрытие Сулака было выполнено нестандартным способом - путем направленного взрыва скального массива, в результате чего в русло сбросили около 65 тыс. кубометров породы;

В 1970 году катастрофическое землетрясение едва не сорвало стройку, но обошлось полугодовым перерывом;

Первый гидроагрегат был запущен в 1974 году, а четвертый - еще через 2 года. Официально строительство завершилось в 1981 году.

Для строителей станции был возведен поселок Дубки, куда переезжали целые семьи гидростроителей. При заполнении Чиркейского водохранилища был затоплен древний аул Чиркей, который предварительно перенесли на новое, более высокое место.

Каковы технические характеристики Чиркейской ГЭС?

Сердце гидроузла составляет грандиозная арочная плотина, которая до сих пор поражает своими параметрами и инженерными решениями:

Конструкция и размеры: плотина относится к типу арочных двоякой кривизны (изогнута как по вертикали, так и по горизонтали). Ее высота превышает 232 метра, что делает ее второй самой высокой российской плотиной после Саяно-Шушенской и высочайшей арочной плотиной страны. Длина сооружения по гребню - 338 метров, а толщина варьируется от 6 метров сверху до 30 метров в основании. На возведение ушло около 1,295 млн кубометров бетона.

Уникальные инженерные решения: впервые в мире здесь разместили гидроагрегаты в два ряда, а отсасывающие трубы расположили друг над другом, что позволило сократить размеры здания ГЭС вдвое. Также впервые в СССР турбинные водоводы вынесли за грань плотины, облегчив ее конструкцию. Сейчас проводится модернизация этой гидроэлектростанции, которая позволит увеличить ее мощность на 10%.

Какова роль Чиркейской ГЭС в энергосистеме России?

Значение Чиркейской ГЭС выходит далеко за рамки Дагестана. Благодаря своим маневренным возможностям (способности быстро менять мощность) она остается главной регулирующей станцией в энергосистеме на юге РФ. Это позволяет ей оперативно покрывать пиковые нагрузки в сетях и возмещать внезапные потери мощности при авариях на других электростанциях, в том числе и тепловых, обеспечивая стабильность энергоснабжения всего Северо-Кавказского региона. Регулируя сток Сулака, Чиркейская ГЭС также повышает производительность расположенных ниже по течению станций Сулакского каскада - Миатлинской и Чирюртских ГЭС. Помимо энергетической функции, гидроузел используют для водоснабжения соседних населенных пунктов.

Что представляет собой Чиркейское водохранилище в Дагестане?

Образованное плотиной ГЭС водохранилище - это крупнейший искусственный водоем Северного Кавказа.

Гидрология и география: площадь водного зеркала составляет 42 кв км, а длина береговой линии - 86 км. Водохранилище отличается значительной глубиной, достигающей 220 метров. Оно накапливает воду в многоводные годы и расходует ее в маловодные, что стабилизирует работу всего каскада ГЭС.

Уникальный цвет воды: водохранилище известно своим ярко-бирюзовым, лазурным цветом. Как поясняют специалисты станции, этот оттенок обусловлен тем, что питающие его реки протекают через насыщенные медью породы.

Рекреационное использование: по водохранилищу туристы любят кататься на катерах, что позволяет оценить масштабы Сулакского каньона с нового ракурса, популярен водоем также у рыбаков. Купаться в нем на официальном уровне запрещено, так как это небезопасно из-за резкого обрыва дна и отсутствия организованной пляжной инфраструктуры.

Как посетить Чиркейскую ГЭС?

Чиркейская ГЭС была первым объектом "РусГидро", официально открытым для туристических экскурсий, что положило начало развитию промышленного туризма в компании. В будущем "Русгидро" планирует сделать доступными экскурсии на еще 15 ГЭС России. В данный момент можно записаться только на экскурсии только на Чиркейскую ГЭС и музеи гидроэнергетики в Угличе и Черемушках.

Как записаться на экскурсию на Чиркейскую ГЭС?

Для посещения объекта нужно заранее забронировать тур через официальную форму на сайте "РусГидро" (visit.rushydro.ru). Гражданам РФ рекомендуется подавать запрос минимум за 5 дней до предполагаемой даты, иностранным гражданам - за 30 дней. Экскурсии проводятся по вторникам и четвергам в 11:00, по субботам и воскресеньям в 11:00 и 14:00 для групп в 10-20 человек. Цена билета составляет 650 рублей для взрослых, для льготных категорий - 250 рублей. Дети до 10 лет на объект не допускаются.

Что входит в экскурсию?

Маршрут включает осмотр смотровых площадок на верхнем и нижнем бьефе, прогулку по гребню плотины, посещение музея истории строительства и машинного зала ГЭС. На протяжении всего визита туристы обязаны соблюдать правила безопасности: носить каску и жилет, не трогать оборудование и не производить съемку в запрещенных местах.

Где находятся смотровые площадки Чиркейской ГЭС?

Безопасные оборудованные площадки, с которых открываются лучшие виды на Сулакский каньон и плотину, расположены у поселка Дубки. Еще одна известная видовая точка, так называемый "Язык тролля" или "Клюв орла", находится за самой гидроэлектростанцией.