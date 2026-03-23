Человек, который изменил ООН

На фоне кризиса вокруг Ирана все чаще на уровне звучит критика в адрес ведущих международных организаций. ООН, созданная в 1945 году, с целью предотвращения новых войн и достижения компромисса между государствами мирными средствами, не справляется со своей базовой функцией, фактически выполняя роль «регистратора» новых конфликтов.

Между тем в истории Организации объединенных наций был период, когда голос генсека ООН звучал на равных с мнением мировых лидеров. Полузабытая фигура шведского финансиста и дипломата Дага Хаммаршельда в нынешней ситуации вновь востребована историками и политологами. К прошлому необходимо обратиться, чтобы оценить причины проблем, поразивших столь авторитетную международную организацию.

Хаммаршельд стал генеральным секретарем ООН в самый сложный период холодной войны, в 1953 году. Вероятность военного противостояния между Западом и советским блоком расценивалась как очень высокая. Конфликт в Корее был близок к завершению, но неразрешенной оставалась проблема военнопленных, которые входили в состав т.н. войск ООН. Выдвижение замкнутого и осторожного дипломата на пост генсека в тот момент казалось компромиссным вариантом, устраивавшим как коммунистический блок, так и США. Формально кандидатуру Хаммаршельда выдвинула Франция, но проголосовали за это предложение единогласно.

Предыдущий генсек – норвежец Трюгве Ли к концу своего срока растерял значительную часть прежнего авторитета, поскольку занимал практически по всем обсуждаемым вопросам позицию поддержки Вашингтона и его союзников. Москву такое положение вещей категорически не устраивало. Трибуна ООН превратилась в поле для беспрерывных взаимных обвинений и обличений. Говорить о какой-то солидарной работе было практически невозможно.

Хаммаршельд понимал, что через Совет Безопасности ООН провести какие-либо кардинальные меры по реформированию организации будет просто невозможно – последует вето со стороны СССР, Великобритании или США. Поэтому одно из первых принципиально важных решений нового генерального секретаря – создание в 1956 г. Чрезвычайных вооруженных сил ООН, направленных на Ближний Восток во время Суэцкого кризиса, было обставлено по схеме, позволившей обойти возможность вето со стороны прямых участников конфликта – Франции и Великобритании. Резолюциия1000 Генассамблеи ООН сыграла огромную роль в усилении ресурса организации в плане прямого участия в урегулировании «горячих конфликтов».

Первые международные миротворческие вооруженные силы возглавил канадский генерал-майор Бернс. Для участия в миротворческой миссии на Синае Хаммаршельд пригласил воинские контингенты из Бразилии, Дании, Индии, Индонезии, Канады, Колумбии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Югославии. Прецедент был создан. Правда Нобелевскую премию мира получил не Даг Хаммаршельд, а разработчик идеи чрезвычайных вооруженных сил – будущий канадский премьер Лестер Пирсон. Но с этого момента к мнению генсека ООН стали прислушиваться все главные игроки на международной арене.

Даг Хаммаршельд приложил максимальные усилия для трансформации ООН в действительно независимую международную организацию. Из здания ООН были удалены агенты ФБР, сотрудники получили статус служащих международной организации, тем самым были выведены из-под прямого контроля национальных правительств. Публичные выступления генсека строились на основе максимально нейтральной риторики, подчеркнуто лишенной реверансов в сторону какого-либо из центров силы.

Однако самостоятельность Хаммаршельда не могла вызвать симпатии и поддержки со стороны США и СССР. Западные СМИ клеймили генсека за «потворство коммунистам». Советская пресса разоблачала «пособника империализма». И все-таки в сентябре 1957 года Хаммаршельд был единогласно назначен на должность Генерального секретаря Организации Объединенных Наций еще на один пятилетний срок. Как бы не критиковали генсека, невозможно было не признать, что его искусство международного дипломата позволило не довести Суэцкий кризис до полномасштабной войны между враждебными блоками.

Звездный час шведского дипломата настал в 1960 году. «Год Африки» не только принес независимость странам континента, но и создал сложнейший клубок противоречий, в центре которых оказалась Республика Конго. Страна, бывшая бельгийская колония, богатая полезными ископаемыми. За считаные дни после обретения независимости Республика оказалась в огне экономических, территориальных, межплеменных противоречий.

В ответ на просьбу конголезского правительства о помощи 14 июля 1960 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 143, в которой призвал Бельгию вывести свои войска и уполномочил Генерального секретаря ООН оказать конголезскому правительству военную помощь. Три страны при голосовании воздержались: Китайская Республика (Тайвань), Франция и Великобритания. Примечательно, что главные оппоненты Соединенные Штаты и Советский Союз солидарно проголосовали «за». Как отмечают западные историки, миссия ООН в Конго выполняла беспрецедентную для сил ООН роль, поскольку, фактически, не носила миротворческого характера.

За короткий срок Хаммаршельд посетил 21 африканскую страны, чем вызвал недовольство со стороны США, Франции и Бельгии, заинтересованных в том, чтобы урегулирование кризиса шло по сценариям Запада. Для них было в приоритете свержение левого националиста – Патриса Лумумбы. О чем договаривался с африканцами настойчивый швед им было не ясно.

К 25 июля 1960 численность войск ООН составила 8000 человек, а к 31 июля 1960 года уже 11 000. В состав контингента не были включены представители великих держав, что отражало принципиальную позицию генсека. Однако этих сил было явно недостаточно. В стране смешались наемники, частные силовые структуры бельгийских компаний, коммунисты, националисты, сепаратисты, мятежные генералы. Привести этот хаос в действующую миротворческую модель было просто невозможно.

Очень сильно по авторитету Хаммаршельда ударило убийство премьер-министра Патриса Лумумбы, который находился в зоне контроля шведских войск ООН. После этого воинский контингент был увеличен за счет бригады индийской армии. Но дело усложнялось тем, что разоруженные белые наемники по требованию западных стран «отпускались на поруки», после чего возвращались к своему привычному ремеслу. Саботаж инициатив Хаммаршельда со стороны Вашингтона и Лондона к началу 1961 года стал очевиден даже лояльным западным журналистам.

13 сентября 1961 года силы ООН, основу которого составлял индийский контингент, начали восьмидневную операцию, в ходе которой захватили мятежную провинцию Катангу. Лидер сепаратистов Моиз Чомбе бежал на территорию Родезии. Именно на встречу с ним направился Даг Хаммаршельд, но в ночь на 17 сентября 1961 года его самолет разбился, не долетев 12 километров до аэропорта города Ндола в Северной Родезии.

Обстоятельства гибели генсека ООН до настоящего момента полностью не ясны. Есть несколько свидетельских показаний, которые опровергают официальную версию – ошибка пилота. Был ли самолет сбит истребителем белых наемников, или Хаммаршельд застрелен, после того как выжил после крушения – альтернативные версии имеют право на существование. 24 декабря 2017 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция о необходимости проведения дополнительного расследования обстоятельств гибели генсека ООН в связи с появлением новой информации, указывающей на то, что его самолет был сбит. Но тайна гибели Хаммаршельда так и остается нераскрытой.

В истории ООН шведский генсек останется человеком, который попытался изменить привычное положение вещей. За восемь лет во главе ООН Даг Хаммаршельд поднял авторитет организации на новый уровень, но нажил себе слишком много врагов.